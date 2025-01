Como é a energia da Casa do BBB 25 segundo o Feng Shui

Uma publicação compartilhada por Aline Mendes | Casa Quantica | Feng Shui Research Center Brasil (@alinemendesbr)

Como é a energia da Casa do BBB 25

Em seguida, veja a análise de cada cômodo da casa do BBB 25 e que efeitos podem causar nos participantes do programa.

Sala: entusiasmo e exaltação

Sala: pegando fogo

A sala apresenta um predomínio quase absoluto das cores da fase Fogo: vermelho, rosa, laranja. Essas cores estimulam o entusiasmo, a exaltação das emoções.

O Fogo traz união e colaboração. Porém, também pode levar a excessos, com risco de ações ou palavras impensadas, brigas e falta de clareza mental.

Sala: tudo acaba em Fogo

As formas sinuosas, também presentes na decoração e associadas à fase Água, suavizam um pouco os excessos do Fogo, trazendo sabedoria na comunicação.

Já a cor turquesa, associada à fase Árvore, direciona a energia da Água para o Fogo, fortalecendo ainda mais este último.

Por fim, temos uma sala com grande tendência a extremos: muita alegria e celebração e também brigas acaloradas.

Casa do BBB 25: como as cores escolhidas podem impactar no jogo

Quarto Nordeste: estabilidade ou teimosia?

Quarto Nordeste: pouco movimento

Um dos quartos homenageia as novelas que se passam no Nordeste do Brasil. Esse quarto tem sua decoração praticamente inteira com aspectos da fase Terra.

Ela traz estabilidade, humildade, introspecção. Mas, em excesso, essa fase pode acarretar preguiça, acomodação, teimosia, inchaço por retenção de líquidos e estagnação.

Esse pode ser um bom quarto para os participantes mais exaltados e briguentos, trazendo mais calma e equilíbrio.

Ainda assim, a Terra em demasia pode sobrecarregar o baço, o que, pela medicina chinesa, sinaliza a tendência aos pensamentos compulsivos e recorrentes. Dica: um mergulho na piscina resolve esse problema!

Quarto Anos 60: tensão nos contrastes

Quarto Anos 60: tensão no limite

O quarto que faz referência às novelas dos anos 60 apresenta duas características marcantes:

Predomínio da cor Fogo: no quarto, quando em excesso, pode acarretar insônia e agitação. Em casos extremos, o Fogo em demasia pode levar a taquicardia e pressão alta. No aspecto positivo, os ocupantes desse quarto tendem a ser unidos e empáticos e a compartilharem sentimentos e tarefas.

no quarto, quando em excesso, pode acarretar insônia e agitação. Em casos extremos, o Fogo em demasia pode levar a taquicardia e pressão alta. No aspecto positivo, os ocupantes desse quarto tendem a ser unidos e empáticos e a compartilharem sentimentos e tarefas. Forte contraste entre preto e branco: pode gerar tensão emocional. Não há meio termo nas ideias e conversas, e o estresse pode dominar. Por outro lado, há menos tendência a manipulações e mentiras aqui.

Quarto Fantástico: flexibilidade ou expansão?

Quarto fantástico: dinamismo

A presença da Água através da cor azul marinho e das formas sinuosas traz flexibilidade, relaxamento e boa comunicação. Quando em excesso, os tons de Água mais escuros podem agravar sentimentos de tristeza e depressão.

Mas a Água não está sozinha neste quarto. Ela é complementada pelo Fogo, através dos triângulos e da cor vermelha. Isso impede o relaxamento excessivo, trazendo a tensão que alimenta os confrontos, inevitáveis numa convivência tão próxima e prolongada.

Quarto Fantástico: flexibilidade

O lado do quarto com as camas de solteiro, por possuir mais Água do que Fogo, tende a permitir um sono mais profundo e relaxante do que na cama de casal.

Cozinha Vip: mistério e profundidade

Cozinha Vip: luxo e sofisticação

A cor preta no piso e nos armários e as formas sinuosas nas cadeiras, piso e parede evocam a fase Água do Feng Shui. Até mesmo a cor das cadeiras, num tom profundo de verde que se aproxima do preto, também colabora para o predomínio da Água na cozinha Vip.

Essa fase estimula o aprofundamento dos sentimentos e a comunicação fluida, assim, nenhuma conversa será superficial às refeições. No aspecto negativo, a Água pode gerar tristeza e depressão, caso a pessoa tenha essa propensão.

A cor preta, associada à elegância no Ocidente, segundo o Feng Shui, também pode trazer a sensação de mistério e perigo, levando as pessoas a ocultarem suas intenções e sentimentos mais profundos.

Cozinha da Xepa: estabilidade com alegria

Cozinha Xepa: estabilidade

Na cozinha xepa predominam as formas retas e tons de Terra, como amarelo, bege e marrom. A Terra evoca estabilidade, confiabilidade e humildade, mas também acomodação e teimosia.

Não é um local propenso a discussões acaloradas ou gritos, mas as pessoas tampouco serão flexíveis, tendendo mais para a resistência do que para o confronto.

Cozinha Xepa: movimento com serenidade

A cor de Fogo nos armários traz um pouco mais de dinamismo a essa cozinha. Isso torna o local mais agitado e animado e pode afastar o tédio das conversas e refeições.

Banheiro Naïf: entusiasmo e alegria

Banheiro: bom humor e agilidade

Com tantas cores e formas misturadas, os banhos tendem a ser rápidos, o que é bom considerando o número de participantes que compartilham o mesmo banheiro.

Não é possível identificar um único elemento que seja predominante, já que estão presentes todas as cores, e as formas são variadas. Isso torna o ambiente bastante yang-dinâmico.

Talvez os participantes do programa gostem mais de usar este banheiro no BBB 25 do que em outras edições, quando esse ambiente recebeu cores neutras e escuras.

Para um quarto, seria um excesso de estímulo. Mas, para um local de curta permanência, é uma decoração que funciona bem.

Academia Malhação: dinamismo na medida certa

Academia: estímulo na medida certa

Depois de algumas edições com uma decoração mais pesada, a academia da casa do BBB 25 recebe uma decoração alegre e harmoniosa. É um dos ambientes mais equilibrados e agradáveis da casa, com uma boa proporção entre yin e yang:

formas curvas x retas,

cores neutras x vibrantes,

paredes sólidas x vidros e espelhos.

Assim como no banheiro, estão presentes as cores de todas as 5 Fases, gerando um ciclo completo que traz harmonia e dinamismo ao local. Isso favorece a saúde e estimula os brothers a se dedicarem aos exercícios com entusiasmo.

Confessionário dos bastidores: intensidade

Confessionário cheio de contrastes

Nesta edição do BBB, o confessionário mostra imagens dos bastidores. As cores novamente trazem um forte contraste, com predominância de Água (preto e azul marinho) e Fogo (rosa e laranja).

Essas cores são opostas, e podem evocar instabilidade emocional e desentendimentos. Assim, não será um local para acordos, tendendo mais para agravar os conflitos.

Pode acontecer de um participante se dirigir ao confessionário com uma intenção e agir de maneira oposta ao chegar lá. Ou a pessoa começa seu discurso super animada, para cair no choro em seguida.

O que copiar e NÃO copiar na sua casa

Muitos aspectos da casa do BBB 25 são aplicados com objetivos específicos, como competitividade, fome, sono, insônia, etc. Por isso, na sua casa, não é interessante replicar alguns deles, pois tendem a atrapalhar sua saúde e bem-estar.

Por isso, destacamos aqui alguns detalhes que valem a pena ter em casa e outros que você deve evitar, pelo bem da harmonia e prosperidade:

Copie:

Cuide com carinho dos pequenos detalhes. Não é necessário usar itens caros, basta que sejam dispostos com intenção amorosa e estejam sempre limpos. Isso porque a casa reflete de volta o amor que você dedica a ela.

Cozinha Vip: capricho nos detalhes

Aplique conceitos da biofilia: o uso de cores, formas e materiais que remetem à natureza gera um impacto positivo em nosso cérebro e em nossas emoções. Dessa forma, ficamos mais tranquilos e nosso raciocínio melhora.

Varanda com conceitos de biofilia

O equilíbrio entre formas retas e curvas promove a harmonia das energias yin e yang, favorecendo a saúde, os relacionamentos e até a prosperidade.

Sofás da piscina: equilíbrio de yin e yang

Não copie:

A grande variedade de cores, formas e materiais gera uma sobrecarga sensorial no cérebro, prejudicando o raciocínio e, a longo prazo, até mesmo o sistema imunológico.

Estar externo: excesso de estímulos

Espelhos convexos rebatem qualquer tipo de energia, boa e má, e geram uma perturbação que afeta negativamente todos os aspectos da vida. Por isso, se seu corredor é estreito, use apenas um espelho plano, em uma das laterais.

Corredor com espelhos convexos

Espelhos na cabeceira da cama agitam a energia e perturbam o sono, causando insônia e prejudicando a saúde. Se houver espelhos no quarto, cuide para que não reflitam diretamente a imagem da cama.

Evite espelhos na cabeceira da cama

Além da decoração

Os arquitetos que planejam há vários anos a casa do BBB sabem como os ambientes influenciam as emoções e consequentemente as atitudes dos seus ocupantes. Isso pode mudar a vida de um brother – e também a sua!

Embora esteja sendo descoberto no Ocidente nas últimas décadas através dos estudos de biofilia e neuroarquitetura, esse não é um conhecimento novo.

Há 4 mil anos, os chineses estão cientes de que a energia dos ambientes interage com a energia das pessoas. Por isso, se dedicaram a observar atentamente os efeitos dessa relação, desenvolvendo o Feng Shui.

Além disso, é importante saber que o Feng Shui original, da China, vai muito além da simples colocação de cristais facetados nas quinas ou pares de objetos decorativos.

No Feng Shui Tradicional Chinês, a análise dos ambientes é ampla e detalhada, incluindo aspectos como:

a paisagem,

as ruas e acessos,

as formas arquitetônicas,

a orientação e localização da porta principal,

a disposição dos cômodos e móveis,

o fator tempo, com a data de construção do imóvel e as datas de nascimento de seus moradores.

A análise do Feng Shui da casa do BBB 25 oferece um exemplo prático de como os princípios básicos dessa ciência milenar podem ser aplicados para harmonizar diferentes ambientes.

Convidamos você a experimentar as dicas apresentadas neste artigo em sua própria casa. Observe as transformações, explore os benefícios e aprofunde-se nesse universo fascinante! Sua vida, trabalho e família certamente sentirão os impactos positivos dessa prática.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

