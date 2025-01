Primeira eliminação do BBB 25: segredos e reviravoltas vêm aí!

Hoje acontece a primeira eliminação do BBB 25. Isso, por si só, já cria uma grande expectativa. Mas também é dia de Lua Minguante em Escorpião e conjunção de Sol e Plutão.

Sabe o que isso significa? Um novo ciclo começa dentro da casa mais vigiada do Brasil! Assim, até o dia 29/01, podemos esperar:

muitos segredos vindo à tona;

máscaras caindo;

estratégias reveladas;

reviravoltas.

Previsões astrológicas para o BBB 25: o que esperar desta edição

O que pode rolar na primeira eliminação do BBB 25

Escorpião, regido por Plutão, é o signo que olha no fundo dos nossos olhos e diz: “você tem certeza de que está preparado para a verdade?”.

Por isso, este paredão não será apenas sobre quem sai da casa, mas sobre quem fica e como isso muda tudo. Entre 21 e 29/01, mas sobretudo nos dias 21 e 22, segredos e ressentimentos podem vir à tona, e alianças podem ser desfeitas na casa do BBB 25.

Já do lado de fora, o público vai ferver! Quem é “time emoção” vai se sentir ainda mais conectado ao jogo, mas, quem é “time razão” vai rever teorias e estratégias.

Para os participantes, é aquele momento em que tudo o que foi dito no calor do momento (ou sussurrado no quarto) pode virar munição.

O peso da primeira eliminação do BBB 25 não vai ser esquecido nem pelos jogadores, nem pelo público, muito menos por Escorpião. Afinal, ele não esquece, né? Apenas guarda a informação para quando for necessário utilizá-la.

Libra e Sagitário são maioria no BBB 25: o que esperar dessa edição?

Uma semana de reconstrução

Escorpião não apenas elimina, ele transforma. A partir do dia 21, até o fim da Lua Minguante, em 29/01, veremos o jogo se reorganizar.

Aquela energia de ficar na defensiva vai reinar na casa, mas cuidado: quem não souber deixar o passado para trás pode acabar se complicando.

Por outro lado, as alianças mais sólidas tendem a ganhar força. Os jogadores mais espertos usarão esse período para recalibrar suas estratégias.

Afinal, quando a Lua está minguando, o universo grita para desapegar do que não serve mais e seguir em frente.

Saiba como se alinhar às fases da Lua para melhorar seus resultados

Redes sociais: território de Escorpião

Do lado de cá, na “Terra dos Memes”, não vai ser diferente. A energia da Lua Minguante em Escorpião somada à conjunção de Sol e Plutão vai invadir as redes sociais com debates fervorosos.

Prepare-se para ver:

fãs defendendo seus favoritos como se fossem advogados em um tribunal;

revelações bombásticas que podem mudar opiniões (quem é vilão, quem é herói?);

chuva de cancelamentos – porque ninguém escapa das garras escorpianas.

Escorpião é intenso, profundo e, sejamos honestos, meio vingativo às vezes. Então, qualquer participante que tenha passado dos limites vai sentir o peso da opinião pública.

Descubra tudo sobre o signo de Escorpião

O que aprendemos com esta Lua Minguante

No BBB e na vida, esse é o momento perfeito para limpar o que não funciona mais. Sabe aquela mágoa acumulada? Aquele ranço do jogo ou do dia a dia? É hora de deixar para trás e se concentrar no futuro.

Para os participantes: o ideal é ajustar o jogo, soltar as picuinhas e aprender com as críticas. Escorpião gosta de quem renasce das cinzas!

o ideal é ajustar o jogo, soltar as picuinhas e aprender com as críticas. Escorpião gosta de quem renasce das cinzas! Para o público do BBB 25: use esse momento para refletir. Será que estamos projetando nossos dramas na casa mais vigiada do Brasil? Spoiler: provavelmente, sim.

use esse momento para refletir. Será que estamos projetando nossos dramas na casa mais vigiada do Brasil? Spoiler: provavelmente, sim. Para todas as pessoas: se liberte da bagagem emocional que não serve mais. A Lua Minguante em Escorpião é um presente para se transformar.

Assim, o paredão de hoje (21) vai ser o ponto de partida para uma semana de reflexões, estratégias e muito fogo no parquinho porque um novo ciclo inicia.

Com Escorpião e a Lua Minguante juntos, nada passa despercebido. Prepare-se para acompanhar os próximos capítulos com intensidade – e um olhar mais profundo.

Conheça os signos dos participantes do BBB 25

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

