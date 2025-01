A fórmula para construir constância em novos hábitos

A busca pela constância em nossas práticas pessoais é uma jornada repleta de desafios e recompensas. Em um mundo cheio de estímulos e distrações, estabelecer e construir constância em novos hábitos pode parecer uma tarefa difícil.

No entanto, a constância é um ingrediente essencial, servindo de base sólida para a mudança e a concretização de objetivos a longo prazo.

Assim como sabemos que a atividade física é necessária e muitos já conseguiram incorporá-la na rotina, quanto mais cedo incorporarmos práticas como respiração consciente, meditação e outras, na nossa rotina, mais fácil será construir constância em novos hábitos.

Assim, seguindo esse caminho, podemos ter uma vida com bem-estar e saúde física, mental e emocional.

Por que inserir Práticas de autocuidado no cotidiano?

Práticas pessoais simples, como beber mais água ou passar alguns momentos sem olhar para telas, podem melhorar significativamente a qualidade de vida. Assim, o mesmo vale para a respiração consciente e a meditação:

Redução do estresse

Diminuição da ansiedade

Melhora na qualidade do sono

Recuperação geral do corpo físico

Temos todos esses benefícios, então por que não inserimos essas práticas pessoais em nosso dia a dia?

A fórmula da Transformação

Quando buscamos um objetivo — ou seja, mudar nosso estado atual que está gerando um resultado insatisfatório para outro que nos trará um resultado melhor — seguimos uma fórmula fundamental:

Foco + Atenção + Constância = Materialização

A constância, nesse contexto, é a prática diária e deliberada que nutre a mudança desejada, permitindo que ela se estabeleça de forma duradoura.

A seguir, entenda as barreiras comuns que enfrentamos ao tentar criar e ter constância em novos hábitos, assim como as estratégias eficazes para superá-las e alcançar a verdadeira constância.

Entendendo as Resistências

Você conhece o 3-6-9 para o Autoconhecimento? Esse conjunto inclui:

3 pilares fundamentais

6 chaves essenciais

9 práticas simples

Esses elementos apoiam o desenvolvimento pessoal e promovem mudanças significativas e duradouras. Assim, ao abordar as resistências mais comuns — procrastinação, perfeccionismo e falta de motivação — aplicamos os 3 pilares fundamentais.

Procrastinação

A procrastinação costuma ser uma forma de evitar o desconforto de tarefas desafiadoras, muitas vezes motivada por:

Medo do fracasso

Falta de clareza sobre próximos passos

Altos níveis de estresse

Mentalidade de “tudo ou nada”

Estratégias:

Percepção: Reconheça quando e por que você está procrastinando, identificando gatilhos emocionais ou situacionais.

Reconheça quando e por que você está procrastinando, identificando gatilhos emocionais ou situacionais. Escolha: Decida olhar para a tarefa focando nos benefícios de completá-la. Então, inicie com uma pequena ação possível imediatamente.

Decida olhar para a tarefa focando nos benefícios de completá-la. Então, inicie com uma pequena ação possível imediatamente. Mudança: Divida as tarefas em etapas menores, use técnicas como o Pomodoro e estabeleça prazos curtos.

Perfeccionismo

O perfeccionismo pode ter raízes em:

Necessidade de validação externa

Padrões internos irrealistas

Experiências passadas que recompensaram apenas a excelência

Estratégias:

Percepção: Identifique quando o perfeccionismo impede o progresso. Observe o impacto nas suas ações e emoções.

Identifique quando o perfeccionismo impede o progresso. Observe o impacto nas suas ações e emoções. Escolha: Opte por valorizar o progresso, o aprendizado e o processo acima da perfeição absoluta. Defina metas desafiadoras, porém realistas.

Opte por valorizar o progresso, o aprendizado e o processo acima da perfeição absoluta. Defina metas desafiadoras, porém realistas. Mudança: Aceite a imperfeição como parte do crescimento. Além disso, pratique autocompaixão e estabeleça marcos de sucesso baseados no caminho trilhado.

Falta de Motivação

A motivação pode diminuir por diversos motivos:

Falta de propósito claro

Metas desalinhadas com valores pessoais

Esgotamento físico e emocional

Monotonia e falta de desafios

Estratégias:

Percepção: Identifique quando a motivação cai e investigue as causas. Então, pergunte-se se suas metas refletem seus valores pessoais.

Identifique quando a motivação cai e investigue as causas. Então, pergunte-se se suas metas refletem seus valores pessoais. Escolha: Reavalie seus objetivos, alinhe atividades diárias com seus valores e paixões. Quando não for possível, foque nas razões que te levaram a começar.

Reavalie seus objetivos, alinhe atividades diárias com seus valores e paixões. Quando não for possível, foque nas razões que te levaram a começar. Mudança: Ajuste seus hábitos para incluir atividades inspiradoras. Além disso, celebre pequenas vitórias e use-as como combustível para manter a motivação viva.

Estratégias para criar constância em novos hábitos

Inserir e Sedimentar Hábitos

Conecte novos hábitos a atividades cotidianas já estabelecidas.

Por exemplo: após escovar os dentes, faça sua conexão com o Eu Superior ou pratique afirmações poderosas.

A repetição de pequenas ações diárias cria uma base de constância.

Metas Menores

Defina metas menores e alcançáveis, com prazos específicos.

Celebre cada conquista ao longo do caminho.

Essa abordagem evita sobrecarga, mantém a motivação e a sensação de progresso constante.

Rede de Apoio

Cerque-se de amigos, mentores ou comunidades online que ofereçam incentivo e feedback positivo.

Participe de grupos onde você possa compartilhar objetivos e evolução.

O apoio também pode vir de ferramentas e terapias vibracionais, como: Pedras e Cristais , Reiki (atua nos corpos físico, emocional, mental e espiritual), Tameana (para aumentar sua frequência pessoal) e Acompanhamento de Transformação Pessoal.

, (atua nos corpos físico, emocional, mental e espiritual), (para aumentar sua frequência pessoal) e Acompanhamento de Transformação Pessoal. Saber o momento de buscar ajuda é parte importante do processo.

Uso da Tecnologia a seu favor

Utilize aplicativos de rastreamento de hábitos, lembretes automáticos e plataformas de gamificação.

Estabeleça desafios diários e recompensas visuais para manter o engajamento.

Um simples alarme pode sinalizar quando começar ou terminar algo, por exemplo, 5 minutos diários de respiração consciente (a FLOW) para sair do automático.

Pequenos Passos, Grandes Resultados

Às vezes, a ideia de uma transformação significativa pode parecer um objetivo enorme e inatingível, incitando a estagnação, procrastinação e até a desistência.

Além disso, é importante lembrar que, com pequenos passos, você já não está no mesmo lugar.

“Um passo de formiguinha e você não está no mesmo lugar”

Esses “passos de formiguinha” podem parecer insignificantes, mas são rápidos e eficientes, assim como as formigas.

A chave é começar pequeno e progredir continuamente. Lembre-se de que cada pequeno avanço é um movimento em direção ao seu objetivo maior, e a soma desses pequenos esforços pode levar a grandes mudanças.

Lembre de se acolher e ter paciência nesse período de inserir uma prática pessoal. E sim, as coisas podem ser desafiadoras no começo, mas começam a fluir mais facilmente com a prática.

Confie no processo e, se precisar, estou aqui.

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi - Especialista em Terapia Vibracional, Terapeuta Holística e Vibracional, Mentora e Autora. Co-criadora de técnicas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ajuda pessoas a expandirem suas consciências e transformarem suas vidas para alcançar plenitude.

contato@simonekobayashi.com

