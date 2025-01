Lua Nova e alta sensibilidade: o céu da semana de 26/01 a 01/02

O céu da semana de 26/01 a 01/02 indica que a última semana de janeiro não será fácil. Mercúrio e Plutão estarão em conjunção, em um aspecto que traz mais intensidade para o plano mental.

Além disso, Vênus e Netuno se aproximam, ampliando o risco de desilusões, carências e golpes em geral. Tudo isso no contexto da Lua Nova em Aquário, que terá reflexos ao longo do próximo mês.

Mas também teremos trânsitos favoráveis​! Como o trígono do Sol com Júpiter, que traz um ânimo otimista a despeito dos desafios.

Além disso, Mercúrio ingressa ​no progressista Aquário, um trânsito que estimula a criatividade e a inovação. Por fim, Marte e Saturno ajudam a botar ordem nas nossas vidas​.

Resumo do céu da semana de 26/01 a 01/02:

Toda a semana: Sol em trígono com Júpiter

Sol em trígono com Júpiter A partir de segunda-feira (27): Mercúrio em Aquário

Mercúrio em Aquário De segunda (27) a sexta-feira (31): Mercúrio em conjunção com Plutão

Mercúrio em conjunção com Plutão A partir de terça-feira (28): Vênus em conjunção com Netuno

Vênus em conjunção com Netuno A partir de quarta-feira (29): Lua Nova em Aquário

Lua Nova em Aquário A partir de quinta-feira (30): Marte em trígono com Saturno

Agora que você já sabe quais são os principais movimentos dos astros, confira os detalhes do céu da semana de 26/01 a 01/02 na Astrologia e entenda como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Mercúrio em Aquário: abra-se para o novo

Na segunda-feira (27), Mercúrio ingressa no signo de Aquário, onde permanecerá até o dia 14 de fevereiro. Trata-se de um encontro com bastante afinidade​ astrológica, pois Mercúrio é o planeta da mente e da comunicação, enquanto Aquário é um signo inventivo e intelectual.

Assim, é um ótimo momento para nos abrirmos ao novo e pensarmos diferente. Sabe aquele problema persistente para o qual ninguém encontra uma solução? Agora é hora de enxergar possibilidades onde ninguém mais vê e dar um toque criativo na sua vida.

Este é um trânsito muito favorável à ciência, pois nele conseguimos ter um ponto de vista menos passional. Seja na hora de falar ou de ouvir, tendemos a prestar um pouco mais de atenção ao conteúdo, observando as coisas como elas realmente são.

Portanto, é o momento certo para:

se beneficiar de aplicativos, aparelhos​ e novidades;

realizar trabalho em equipe;

fazer reuniões de trabalho;

viver em comunidade.

As mentes de todos estarão efervescendo de ideias inovadoras, em um ambiente muito propício para a troca e a colaboração em grupo.​

Mercúrio/Plutão e o poder das palavras

De segunda (27) até sexta-feira (31), Mercúrio estará em conjunção com Plutão em Aquário, num alinhamento que tem tudo para mexer com a nossa mente.

Além de ser o planeta da mente, Mercúrio está relacionado aos deslocamentos, ao trânsito e às notícias. Plutão, por sua vez, traz uma intensidade muito grande.

É como se as notícias desta semana nos tocassem mais profundamente.​ Infelizmente, algumas delas poderão ter conexão com acidentes rodoviários, por exemplo.

Todo esse cenário sugere um aumento da nossa sensibilidade. Algo pode nos perturbar nesta semana, e teremos de saber gerir muito bem o nosso emocional.

Uma dica importante: preste mais atenção no peso dado às palavras, pois elas terão mais poder — seja para construir ou destruir. Cuidado com o que fala e para quem.

Nesta semana, tente evitar:

pensamentos obsessivos​ e negativos, ​q​ue podem ​​afetar seu bem-estar;

maledicência​ e pessoas com tendência a fofocas e intrigas.

Além disso, se você terminou um relacionamento recentemente, tente não buscar notícias e fuxicar redes sociais, pois pode encontrar algo de que não vai gostar. Muitas vezes, isso aprofunda as feridas ao invés de cicatrizá-las.

Como esse trânsito pode mexer com você?

O encontro de Mercúrio e Plutão céu da semana de 26/01 a 01/02 tem potencial para sacudir diferentes áreas das nossas vidas. O que aponta quais áreas são essas é a casa astrológica em que a conjunção aparece no Mapa Astral de cada pessoa.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Mercúrio na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 3.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 3. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Vênus/Netuno e o risco de golpes e decepções

Para completar o cenário desafiador, a partir de terça-feira (28), Vênus forma conjunção com Netuno em Peixes. Trata-se de um aspecto de muita sensibilidade e carência, propício para golpes.

Por isso, nesta semana, podemos esperar acontecimentos como:

relatos de traições envolvendo pessoas famosas;

notícias de procedimentos estéticos que deram errado;

casos de estelionato e vigarices em geral;

mais chance de decepções;

Isso porque o encontro de Vênus com Netuno tende a fomentar fantasias. Porém, a semana traz a oportunidade de desmascarar o que é ilusório, especialmente com terapias que nos auxiliam a enxergar tudo com mais profundidade.

No lazer: evite criar muitas expectativas, pois alguma coisa pode não sair como o esperado.

evite criar muitas expectativas, pois alguma coisa pode não sair como o esperado. No amor: cuidado para não se iludir, o que vale, principalmente, para pessoas solteiras.

Sol/Júpiter e o sopro de otimismo

Por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, o Sol em trígono com Júpiter, ao longo de toda a semana, nos traz o ânimo para ter esperança​, pois nossa vitalidade estará lá no alto.

Por isso, siga essas dicas:

não esmoreça diante das notícias desagradáveis;

confie na sua força interior;

faça coisas que o expandam;

busque estar com pessoas com alto astral. ​

Lua Nova, vida nova

Na quarta-feira (29), tem início a Lua Nova em Aquário, um tempo de renovação. O Mapa Astral dessa lunação terá reflexos até 27 de fevereiro, data da próxima Lua Nova (confira o calendário lunar de 2025).

No Mapa, temos o Sol, a Lua, Mercúrio e Plutão em Aquário. Toda Lua Nova é associada à renovação e a novos começos. Mas, nesta lunação, essas mudanças podem partir de um plano mental mais crítico, por conta da conjunção entre Mercúrio e Plutão.

​Por isso, será ainda mais importante atentar para a nossa saúde mental e analisar tudo com mais profundidade. Só tenha cuidado para não cair na paranoia.

Mercúrio com Plutão traz mais sensibilidade a notícias e às palavras, então temos de cuidar com o que falamos e não deixar que aquilo que ouvimos nos abale, como:

críticas mordazes​;

comentários destrutivos;

algum fato que mexa um pouco com a nossa vida.

Além disso, a combinação desta Lua Nova com a conjunção de Vênus com Netuno acende o alerta para o risco de decepções afetivas ou financeiras. Afinal, é um alinhamento muito propício a carência e desilusões.

Por isso, cuide bem do seu dinheiro e evite cair em furadas. Também vale ter cautela nas suas parcerias, sem idealizar as pessoas ao seu redor, o que pode levar a decepções futuras.

Tomando esses cuidados, será possível curtir a renovação dessa Lua Nova:

saia mais;

encontre pessoas novas;

descubra o que está rolando no coletivo;

atualize suas próprias convicções sobre o mundo.

Aquário traz coragem para mudar e se abrir ao novo!​ Ah! E o mês está excelente para estudos profundos, por conta da lunação aquariana e de Mercúrio e Plutão em Aquário.

Marte e Saturno ajudam a organizar a vida

Por fim, a partir da quinta-feira (30), Marte forma um trígono com Saturno, num aspecto que evoca eficiência. Trata-se de uma virtude muito bem-vinda numa semana desafiadora.

Esse aspecto pode ser uma ajuda eficiente para lidar com as notícias desagradáveis desta semana. Ou, ainda, um ponto de apoio para sair de qualquer enrascada que a vida colocar no nosso caminho.

Ele também favorece o esforço e o trabalho focado, o que pode ser importante se algo afetando seu emocional. Assim, valerá a pena manter a disciplina nesta semana.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

