Lua Nova em Aquário dá início ao Ano Novo Lunar 2025: saiba aproveitar

No dia 29 de janeiro de 2025, a Lua Nova em Aquário marca não apenas o início de um novo ciclo lunar, mas também do Ano Novo Lunar, celebrado com base no calendário chinês.

Esse momento dá as boas-vindas ao Ano Novo Chinês da Serpente, um período que promete renovação, sabedoria e transformações profundas.

Na Astrologia Ocidental, a energia da Lua Nova em Aquário traz a força da inovação e da conexão, convidando-nos a romper com o convencional e buscar formas criativas de crescimento, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo.

Neste artigo, descubra como aproveitar ao máximo essa lunação especial com dicas alinhadas a essa fase.

Quando começa a Lua Nova

A Lua Nova em Aquário começa no dia 29 de janeiro de 2025, às 09h35 (horário de Brasília), marcando o início de um ciclo que traz energia de renovação, inovação e colaboração.

Este momento também inaugura o Ano Novo Lunar, destacando ainda mais sua relevância como um período de novos começos.

Sendo uma Lua Nova, esta fase inicia um novo mês lunar, que só chegará ao fim na próxima Lua Nova, no dia 27/02, em Peixes.

Fases da Lua Nova em Aquário 2025

Lua Nova em Aquário: 29/01, às 09,35, início da lunação

29/01, às 09,35, início da lunação Lua Crescente em Touro: 05/02, às 05h01

05/02, às 05h01 Lua Cheia em Leão: 12/02, às 10h53, ápice da lunação

12/02, às 10h53, ápice da lunação Lua Minguante em Sagitário: 20/02, às 14h32

O melhor da Lua Nova em Aquário

Toda Lua Nova está ligada a inícios, com energia poderosa para criar novos parâmetros e ideias, no trabalho, no amor e na vida.

Somado a isso, Aquário é um signo de Ar conhecido por sua abordagem progressista e original.

Por isso, durante esta fase, a energia está voltada para a inovação e a colaboração, incentivando-nos a nos conectar com grupos e comunidades que compartilham nossas visões de futuro.

Além disso, estamos vivendo trânsitos astrológicos importantes, que potencializam a energia dessa lunação.

Então, com base nisso, entenda os principais temas da Lua Nova em Aquário:

Coletivos:

Amizade e Fraternidade: A energia aquariana reforça a importância de fortalecer laços com grupos e comunidades, seja online ou presencialmente. Ou seja, o espírito de equipe reina, incentivando colaborações e parcerias.

A energia aquariana reforça a importância de fortalecer laços com grupos e comunidades, seja online ou presencialmente. Ou seja, o espírito de equipe reina, incentivando colaborações e parcerias. Projetos Futuros e Redes Sociais: É uma oportunidade para vislumbrar projetos futuros, especialmente aqueles que envolvem redes sociais. Por isso, trabalhar em ideias com amigos ou colegas é altamente favorecido.

É uma oportunidade para vislumbrar projetos futuros, especialmente aqueles que envolvem redes sociais. Por isso, trabalhar em ideias com amigos ou colegas é altamente favorecido. Troca de Ideias e Comunicação: Com a Lua Nova em trígono (aspecto favorável) com Júpiter em Gêmeos, é um excelente momento para intercambiar informações, ensinar e aprender. Portanto, use meios de comunicação variados para espalhar sua mensagem.

Pessoais:

Pensar Diferente: Este é um período propício para desenvolver uma visão nova sobre questões, pessoas ou situações. Assim, conversas com colegas e amigos podem trazer percepções renovadas.

Este é um período propício para desenvolver uma visão nova sobre questões, pessoas ou situações. Assim, conversas com colegas e amigos podem trazer percepções renovadas. Retomar Projetos: Urano, um dos regentes desta lunação, está em condição estacionária (porque Urano retrógrado recém acabou), sugerindo paciência e ajustes. É um bom momento para retomar ideias ou projetos antigos, dando-lhes uma nova abordagem.

Urano, um dos regentes desta lunação, está em condição estacionária (porque recém acabou), sugerindo paciência e ajustes. É um bom momento para retomar ideias ou projetos antigos, dando-lhes uma nova abordagem. Contribuição Social: Como Saturno está em Peixes, há um incentivo para que suas ideias ajudem e encantem outras pessoas. Além disso, projetos terapêuticos e filantrópicos estão em destaque.

Principais desafios desta lunação

Ajustes e Paciência: A condição estacionária de Urano pode trazer atrasos ou revisões necessárias. Este é um período de ajustes, no qual a inovação deve ser implementada com cautela.

A condição estacionária de Urano pode trazer atrasos ou revisões necessárias. Este é um período de ajustes, no qual a inovação deve ser implementada com cautela. Sacrifícios Pessoais: Saturno em Peixes pode exigir que algumas necessidades individuais sejam colocadas em segundo plano em favor do bem coletivo. Isso pode gerar tensão, mas também promover um senso mais profundo de propósito.

Como aproveitar a Lua Nova em Aquário

A Lua Nova em Aquário é um convite para romper barreiras, colaborar com o coletivo e explorar novas possibilidades. Aproveite esse momento para alinhar suas intenções com a energia do ciclo lunar e trazer mais inovação e conexão à sua vida.

A seguir, confira as melhores práticas e terapias para usar neste período de quatro semanas.

1. Exercício de intenção de 28 dias

Durante 28 dias, a partir do dia 29/01,2025, escolha uma palavra-intenção por dia que reflita inovação e conexão. Este exercício, sincronizado com o ciclo lunar, ajuda a alinhar suas intenções com a energia de Aquário.

2. Planejamento Estruturado

A ideia aqui é que você se conecte com a energia de Aquário. Para isso, você deve fazer:

Reflexão Criativa: Reserve um tempo para visualizar novas ideias e soluções inovadoras para seus desafios atuais.

Reserve um tempo para visualizar novas ideias e soluções inovadoras para seus desafios atuais. Engajamento Social: Participe de grupos ou comunidades que compartilham interesses semelhantes.

Participe de grupos ou comunidades que compartilham interesses semelhantes. Celebração de Conquistas: No final do ciclo, celebre as inovações que você trouxe para sua vida e comunidade.

3. Meditação com cristais

A pedra ou o cristal pode (e muito!) ser usado para meditação para ajudar a focar nos objetivos, trazer mais harmonia ou lidar com alguma característica que te desafia.

Para isso, siga o passo a passo:

Escolha um cristal que promove inovação, como a Ágata , ou clareza mental e expressão, como a Ametista e o quartzo azul.

ou clareza mental e expressão, como a e o quartzo azul. Então, escolha uma meditação (sugira esta do vídeo abaixo) e faça a prática com a pedra na mão, intencionando a sua prioridade do momento.

Você pode fazer essa meditação durante as 4 semanas.

Depois de cada prática, carregue a o cristal com você no bolso/bolsa, em joias ou acessórios. Assim, ela funcionará como um lembrete dessa meditação, além de te ajudar a ressoar na sua vida a frequência sintonizada.

4. Afirmações Positivas para o Período

As Afirmações Positivas têm capacidade de ampliar, focar e colocar mais energia naquilo que se quer. Mas é fundamental entender que elas não funcionam como mágica. É preciso realmente sentir e intencionar quando você repetir a frase escolhida.

Algumas sugestões de afirmações alinhadas à Lua Nova em Aquário>

“Eu acolho novas ideias e inovações em minha vida.”

“Minha mente é aberta e receptiva a novas possibilidades.”

“Eu me conecto com a coletividade que compartilha meus valores e objetivos.”

“Estou em harmonia com o fluxo de mudança e inovação.”

Escolha a frase que mais ressoa com você, anote num lugar visível e repita o máximo de vezes durante as próximas quatro semanas.

Suas previsões para Lua Nova em Aquário 2025

Cada pessoa viverá a Lua Nova em Aquário em uma área diferente. Ou seja, uma parte específica da sua vida ganha mais destaque nesta lunação. E é bem fácil saber que área é essa porque o Horóscopo Personare calcula para você gratuitamente.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Próxima Lua Nova

Após a Lua Nova em Aquário de 29 de janeiro, a próxima Lua Nova será em 27 de fevereiro de 2025, no signo de Peixes. Essa lunação trará um convite ao mergulho interior, intuição e inspiração criativa.

Simone Kobayashi e Yub Miranda

Simone Kobayashi e Yub Miranda são especialistas do Personare

