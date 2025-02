O ano de 2025 traz oportunidades incríveis para cada signo do zodíaco. Pensando em aproveitar ao máximo essas energias, sugerimos a cor de cada signo para 2025.

Com base nas previsões para os signos em 2025, utilizamos a Terapia das Cores para indicar a cor que pode potencializar suas melhores qualidades e abrir caminhos favoráveis no novo ano.

Use a cor do seu signo na virada, mas também ao longo do ano, seja em roupas, acessórios, maquiagem ou decoração, para atrair vibrações positivas e alinhar-se com as oportunidades.

Por que apostar na sua cor de 2025

A Cor de 2025 é o Amarelo Ouro, considerando a combinação dos estudos da Numerologia e da Terapia das Cores.

Mas se você quer usar a Astrologia para escolher a cor para este Ano Novo, aqui te indicamos tons baseados nas previsões dos signos para 2025.

Cada cor carrega um simbolismo e uma energia específica. Por isso, apostar numa que esteja alinhada aos potenciais do seu ano pode ajudar a fortalecer as suas conquistas.

Por exemplo, se um signo tende a ter mais foco e estabilidade, pode-se apostar em cores como o amarelo e o verde. Da mesma forma, cores como vermelho e laranja são indicadas para signos que terão mais energia e autoconfiança no novo ano.

A cor de cada signo para 2025

Para enriquecer o uso da cor do seu signo para 2025, sugerimos combinar as cores do signo solar com a do seu Ascendente.

Essa combinação traz harmonia entre as energias internas (Sol) e externas (Ascendente), ajudando a alinhar o que você expressa ao mundo com o que deseja alcançar.

Se você não sabe ou não tem certeza, confira aqui no Mapa Astral gratuito do Personare qual é o seu Signo Solar e o seu Ascendente.

Áries

Previsões para 2025: Áries em 2025 deve ter um ano de novos começos e conquistas, com destaque para uma grande oportunidade de liderança e crescimento financeiro através de talentos pessoais.

deve ter um ano de novos começos e conquistas, com destaque para uma grande oportunidade de liderança e crescimento financeiro através de talentos pessoais. Cor do seu Signo para 2025: Vermelho e laranja são cores energéticas, estimulam a ação e autoconfiança. Além disso, o verde traz equilíbrio e vitalidade, ajudando na renovação de energias.

e laranja são cores energéticas, estimulam a ação e autoconfiança. Além disso, o verde traz equilíbrio e vitalidade, ajudando na renovação de energias. Dicas de Uso: Use essas cores em roupas vibrantes, acessórios ousados ou até mesmo na decoração do seu ambiente. A água solarizada também é uma ótima forma de incorporar essas cores no seu dia a dia.

Touro

Previsões para 2025: Foco no amor e em relações mais autênticas. Touro em 2025 deve ter o portunidades de inovação no trabalho e ganhos inesperados impulsionam sua vida profissional e financeira.

Foco no amor e em relações mais autênticas. deve ter portunidades de inovação no trabalho e ganhos inesperados impulsionam sua vida profissional e financeira. Cor do seu Signo para 2025: Rosa traz suavidade e amor, conectando Touro à sua essência afetiva. Além disso, vermelho e laranja energizam e atraem oportunidades para ações ousadas.

traz suavidade e amor, conectando Touro à sua essência afetiva. Além disso, energizam e atraem oportunidades para ações ousadas. Dicas de Uso: Aposte em roupas, acessórios e até mesmo unhas nas cores rosa e vermelho para uma dose extra de charme e confiança. Além disso, a Água solarizada é uma ótima estratégia.

Gêmeos

Previsões para 2025: Ano de inovação e liberdade pessoal com a entrada de Urano em Gêmeos. Crescimento no trabalho através de decisões ousadas e novas oportunidades de promoção são tendências para Gêmeos em 2025 .

Ano de inovação e liberdade pessoal com a entrada de Urano em Gêmeos. Crescimento no trabalho através de decisões ousadas e novas oportunidades de promoção são tendências para Cor do seu Signo para 2025: Vermelho simboliza energia intensa, ideal para impulsionar a autoconfiança e motivação.

simboliza energia intensa, ideal para impulsionar a autoconfiança e motivação. Dicas de Uso: Use o vermelho em acessórios e roupas para atrair vitalidade e força, e também em objetos de decoração para inspirar ação e movimento em seu ambiente.

Câncer

Previsões para 2025: Um ano de concretização de antigos planos, especialmente na carreira. Financeiramente, Câncer em 2025 tem grandes chances de sucesso através da sua atuação profissional.

Um ano de concretização de antigos planos, especialmente na carreira. Financeiramente, tem grandes chances de sucesso através da sua atuação profissional. Cor do seu Signo para 2025: Laranja é ideal para dar energia e estimular a criatividade. Além disso, Amarelo traz clareza e focos nas metas. E ainda tem o Verde , que oferece equilíbrio e ajuda a manter a harmonia.

é ideal para dar energia e estimular a criatividade. Além disso, traz clareza e focos nas metas. E ainda tem o , que oferece equilíbrio e ajuda a manter a harmonia. Dicas de Uso: Aplique essas cores em roupas e acessórios, ou no ambiente de trabalho. A água solarizada também pode ajudar a reforçar as boas energias.

Leão

Previsões para 2025: Reorganização e crescimento financeiro deve ocorrer para Leão em 2025 . Decisões importantes nos relacionamentos fortalecem sua vida amorosa e abrem espaço para novas oportunidades.

Reorganização e crescimento financeiro deve ocorrer para . Decisões importantes nos relacionamentos fortalecem sua vida amorosa e abrem espaço para novas oportunidades. Cor do seu Signo para 2025: Rosa reforça o amor e a atração, enquanto o verde promove renovação e estabilidade emocional.

reforça o amor e a atração, enquanto o promove renovação e estabilidade emocional. Dicas de Uso: Use essas cores em roupas e acessórios que tragam confiança e aconchego para sua vida pessoal e profissional. Além disso, a Água solarizada é uma ótima estratégia.

Virgem

Previsões para 2025: Prosperidade e aperfeiçoamento na carreira de Virgem em 202 5. Ano ideal para explorar novas habilidades e fortalecer relações sem a necessidade de “salvar” ninguém.

Prosperidade e aperfeiçoamento na carreira de 5. Ano ideal para explorar novas habilidades e fortalecer relações sem a necessidade de “salvar” ninguém. Cor do seu Signo para 2025: Laranja estimula a ação e verde traz equilíbrio. Além disso, rosa ajuda na conexão com o amor e emoções profundas.

estimula a ação e traz equilíbrio. Além disso, ajuda na conexão com o amor e emoções profundas. Dicas de Uso: Aposte nas cores para unhas, roupas e acessórios. O uso da água solarizada potencializa as boas vibrações.

Libra

Previsões para 2025: Libra em 2025 deve ter crescimento no trabalho e prosperidade financeira, especialmente em projetos colaborativos e autênticos que envolvam causas sociais e inovação.

deve ter crescimento no trabalho e prosperidade financeira, especialmente em projetos colaborativos e autênticos que envolvam causas sociais e inovação. Cor do seu Signo para 2025: Laranja para ações energéticas, verde para equilíbrio e azul para comunicação clara e foco nos objetivos.

para ações energéticas, para equilíbrio e para comunicação clara e foco nos objetivos. Dicas de Uso: Use essas cores em sua roupa e decoração para manter equilíbrio e atrair sucesso para suas colaborações.

Escorpião

Previsões para 2025: Excelente ano para mudanças radicais e novas oportunidades de liderança de Escorpião em 2025 . Abertura para intimidade nos relacionamentos e expansão financeira em áreas de ensino e conhecimento.

Excelente ano para mudanças radicais e novas oportunidades de liderança de . Abertura para intimidade nos relacionamentos e expansão financeira em áreas de ensino e conhecimento. Cor do seu Signo para 2025: Vermelho e laranja aumentam a energia vital, enquanto rosa favorece a cura emocional e expansão da intimidade.

aumentam a energia vital, enquanto favorece a cura emocional e expansão da intimidade. Dicas de Uso: Aposte nessas cores em roupas e acessórios para fortalecer a confiança e vitalidade, e também em decoração. Além disso, a Água solarizada é uma ótima estratégia.

Sagitário

Previsões para 2025: Transformações significativas, especialmente na carreira de Sagitário em 2025 . Oportunidades de crescimento e parcerias promissoras aumentam a estabilidade financeira.

Transformações significativas, especialmente na carreira de . Oportunidades de crescimento e parcerias promissoras aumentam a estabilidade financeira. Cor do seu Signo para 2025: Violeta favorece a transformação, enquanto vermelho e laranja ampliam a energia e autoconfiança.

favorece a transformação, enquanto vermelho e laranja ampliam a energia e autoconfiança. Dicas de Uso: Use as cores para atrair novas oportunidades e potencializar suas ações no trabalho.

Capricórnio

Previsões para 2025: Ano de reinvenção profissional e potencial financeiro com novos projetos e uso de habilidades pessoais para Capricórnio em 2025 . A vida amorosa ganha intensidade e possibilidades de compromisso sério.

Ano de reinvenção profissional e potencial financeiro com novos projetos e uso de habilidades pessoais para . A vida amorosa ganha intensidade e possibilidades de compromisso sério. Cor do seu Signo para 2025: Vermelho e laranja estimulam ações ousadas e a autoconfiança. Além disso, Rosa suaviza as emoções e ajuda na estabilidade.

estimulam ações ousadas e a autoconfiança. Além disso, suaviza as emoções e ajuda na estabilidade. Dicas de Uso: Use essas cores em acessórios e roupas para aumentar a confiança e alcançar sucesso.

Aquário

Previsões para 2025: Um ano de crescimento e inovação para Aquário em 2025 . No amor, autenticidade é chave, e no trabalho, o alinhamento com valores pessoais trará satisfação e sucesso.

Um ano de crescimento e inovação para . No amor, autenticidade é chave, e no trabalho, o alinhamento com valores pessoais trará satisfação e sucesso. Cor do seu Signo para 2025: Vermelho para motivação, azul para clareza mental, e verde para equilíbrio.

para motivação, para clareza mental, e para equilíbrio. Dicas de Uso: Aposte nessas cores em acessórios e decoração para harmonizar os aspectos internos e externos. Além disso, a Água solarizada é uma ótima estratégia.

Peixes

Previsões para 2025: Ano de fortalecimento nos relacionamentos e na vida familiar de Peixes em 2025 . No trabalho, consolidar projetos traz estabilidade, e cuidar da saúde emocional será essencial.

Ano de fortalecimento nos relacionamentos e na vida familiar de . No trabalho, consolidar projetos traz estabilidade, e cuidar da saúde emocional será essencial. Cor do seu Signo para 2025: Rosa para aumentar a harmonia nos relacionamentos e verde para equilíbrio emocional.

para aumentar a harmonia nos relacionamentos e para equilíbrio emocional. Dicas de Uso: Use essas cores em roupas e acessórios para promover a paz e o bem-estar durante o ano. Além disso, a Água solarizada é uma ótima estratégia.

Solange Lima

Especialista em Aromaterapia, Cromoterapia, Perfumaria e Numerologia.

atendimento.sol08@gmail.com

