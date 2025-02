Horóscopo de fevereiro de 2025 para todos os signos

O horóscopo de fevereiro de 2025 traz um mês marcado por reflexões, ajustes e retomadas importantes.

Isso se dá, principalmente, devido à retrogradação de Marte, que continua até o dia 23. Esse trânsito pode gerar momentos de pausa e revisão, mas também oferece uma oportunidade para reavaliar objetivos e estratégias pessoais.

Além disso, Vênus e Mercúrio desempenham papéis significativos neste período, trazendo energia para relacionamentos, comunicação e questões emocionais.

Veja as previsões para o seu signo em 2025

Em seguida, confira o horóscopo de fevereiro para o seu signo em 2025. Para uma análise mais completa, leia também as previsões do seu Ascendente. Não sabe qual é? Descubra agora mesmo fazendo seu Mapa Astral gratuitamente!

Lembre-se: estas são tendências gerais. Para previsões específicas para a sua vida, consulte seu Horóscopo Personalizado.

Áries

Fevereiro começa com a entrada de Vênus no signo de Áries no dia 4, trazendo magnetismo pessoal e carisma. É um momento excelente para fortalecer sua autoconfiança, cuidar da aparência e explorar novos estilos.

Relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, fluem de forma harmoniosa, criando oportunidades para novas conexões.

No entanto, com Marte, seu regente, retrógrado até o dia 23, questões relacionadas à casa e à família pedem atenção. Este trânsito pode trazer frustrações ou a necessidade de resolver pendências emocionais do passado.

Assim, aproveite para olhar para dentro, reavaliar prioridades e fortalecer as bases de sua vida doméstica. Pequenos desafios no lar, como consertos ou ajustes, demandarão paciência e planejamento.

Anote as datas!

Até 24/02: Marte retrógrado pede revisão emocional e paciência com questões familiares.

Marte retrógrado pede revisão emocional e paciência com questões familiares. A partir de 04/02: Vênus em Áries aumenta o magnetismo e favorece novas conexões.

Touro

Com Marte retrógrado até o dia 23, fevereiro começa com desafios relacionados à comunicação e à carreira para o signo de Touro.

Por isso, cuidado com mal-entendidos e impulsividade, especialmente em interações do dia a dia. É o momento de pensar antes de agir e evitar conflitos desnecessários.

Até o dia 14, Mercúrio ilumina a área da carreira, favorecendo a revisão de projetos e estratégias. Use esse período para planejar e estruturar metas, sem pressa para tomar decisões importantes.

Afinal, com equilíbrio, você conseguirá alinhar suas ações ao que realmente deseja alcançar.

Anote as datas!

Até 14/02: Mercúrio favorece o planejamento profissional.

Mercúrio favorece o planejamento profissional. Até 24/02: Marte retrógrado pede cuidado com comunicação e paciência em conversas delicadas.

Gêmeos

Fevereiro é marcado por ajustes financeiros para o signo de Gêmeos. Isso porque Marte retrógrado até o dia 23 exige cuidado com gastos impulsivos e revisão de prioridades econômicas.

Este é um período para reavaliar seu orçamento e criar uma relação mais consciente com os recursos.

A partir do dia 4, Vênus traz um clima leve e social, incentivando interações com amigos e atividades em grupo. Por isso, aproveite para fortalecer laços e se conectar com pessoas que compartilham seus interesses.

Dias como 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26 e 27 são especialmente favoráveis para encontros e projetos colaborativos.

Anote as datas!

Até 24/02: Marte retrógrado pede revisão financeira.

Marte retrógrado pede revisão financeira. 06 a 08, 16 a 18 e 25 a 27/02: Ótimos dias para fortalecer amizades e conexões.

Câncer

Fevereiro traz Marte no signo de Câncer, intensificando sua energia e impulsos. Mas tem um detalhe: o planeta estará retrógrado até o dia 23.

Isso pode gerar atrasos e revisões em suas ações, principalmente relacionados à família e às emoções. É um período transformador, desafiando você a agir com mais consciência e equilíbrio.

Após o dia 23, Marte retoma o movimento direto, desbloqueando sua energia e trazendo mais clareza para tomar decisões e avançar com confiança. Portanto, aproveite este momento para colocar seus planos em prática e fortalecer sua determinação.

Anote as datas!

Até 23/02: Marte retrógrado pede paciência e revisão de atitudes.

Marte retrógrado pede paciência e revisão de atitudes. A partir de 24/02: Avanço com mais clareza e confiança.

Leão

Fevereiro destaca os relacionamentos para o signo de Leão. Até o dia 14, Mercúrio e o Sol favorecem o diálogo em parcerias, trazendo harmonia e entendimento mútuo. Aproveite para fortalecer laços e resolver questões pendentes com clareza.

A partir do dia 4, Vênus inspira autodescoberta e expansão. Portanto, este é um bom momento para aprender algo novo, planejar viagens ou explorar culturas que ampliem sua visão de mundo.

Relacionamentos à distância ou conexões com pessoas de outras cidades ou países também são favorecidos.

Anote as datas!

Até 14/02: Mercúrio e Sol favorecem a comunicação em parcerias.

Mercúrio e Sol favorecem a comunicação em parcerias. A partir de 04/02: Vênus inspira expansão pessoal e novos aprendizados.

Virgem

Fevereiro traz lições importantes para o signo de Virgem, com foco nas relações interpessoais.

A partir do dia 14, Mercúrio, seu regente, destaca a importância do diálogo e da troca de ideias. Por isso, aproveite para esclarecer mal-entendidos e fortalecer parcerias.

No dia 23, Mercúrio se alinha com Saturno, trazendo profundidade e responsabilidade para as conexões. Use esse momento para avaliar relações e estabelecer bases sólidas.

É uma fase que pede maturidade, mas que também oferece oportunidades de construir vínculos mais duradouros.

Anote as datas!

A partir de 14/02: Comunicação clara favorece relações.

Comunicação clara favorece relações. A partir de 23/02: Mercúrio e Saturno trazem seriedade às parcerias.

Libra

Fevereiro de 2025 destaca parcerias e carreira para o signo de Libra, trazendo crescimento e aprendizado.

A partir do dia 4, Vênus favorece conexões interpessoais, oferecendo oportunidades para aprofundar vínculos e resolver desentendimentos de forma diplomática. Além disso, este trânsito beneficia parcerias amorosas e profissionais.

Por outro lado, Marte retrógrado até o dia 23 sugere desafios na carreira, pedindo pausas e revisões estratégicas. Após essa data, o movimento direto de Marte desbloqueia avanços nos planos profissionais, permitindo ações mais eficazes e direcionadas.

Anote as datas:

A partir de 04/02: O trânsito de Vênus favorece suas relações.

O trânsito de Vênus favorece suas relações. Dia 23/02: Marte retoma movimento direto, destravando questões de carreira.

Escorpião

Este mês é de introspecção e revisão para o signo de Escorpião, especialmente em crenças e objetivos. Marte retrógrado até o dia 23 pode trazer atrasos ou estagnação em planos de expansão e aprendizado.

Portanto, use este momento para refletir sobre seus caminhos e alinhar suas ações com seus propósitos.

Após o dia 23, Marte direto traz clareza e desbloqueios, permitindo avanços estratégicos e alinhados às suas metas de longo prazo.

Anote a data:

23/02: Marte retoma movimento direto, favorecendo clareza mental e avanço nos planos.

Sagitário

Fevereiro será dinâmico e criativo para o signo de Sagitário, com destaque em comunicação e expressão pessoal. Até o dia 14, Mercúrio favorece aprendizados e diálogos enriquecedores.

A partir do dia 4, Vênus destaca romance, criatividade e prazer, sendo um período propício para encontros amorosos e projetos criativos.

No entanto, atenção à oposição de Júpiter ao Sol natal, especialmente para quem nasceu entre 2 e 12 de dezembro, que pode trazer exageros e impulsividade.

Anote as datas:

A partir de 04/02: Período ideal para romances e projetos criativos.

Período ideal para romances e projetos criativos. Até dia 14/02: Mercúrio favorece comunicação e aprendizados.

Capricórnio

Fevereiro será um mês de reavaliações emocionais para o signo de Capricórnio. Isso porque Marte retrógrado até o dia 23 pede paciência e reflexão sobre metas e estratégias.

Após essa data, o movimento direto de Marte traz impulso renovado para ações planejadas.

Já Vênus destaca a harmonia no lar, favorecendo reformas ou mudanças para melhorar sua qualidade de vida.

Anote a data:

A partir de 24/02: Marte retoma o movimento direto, desbloqueando avanços nas metas.

Aquário

Fevereiro marca o início de um novo ciclo pessoal para o signo de Aquário. Até o dia 14, Mercúrio em seu signo potencializa sua comunicação e expressão pessoal.

Já a partir do dia 14, a conjunção de Mercúrio com Saturno favorece questões práticas e financeiras, pedindo planejamento e decisões conscientes. Por isso, use sua criatividade no início do mês e foque na estruturação de suas ideias nas semanas seguintes.

Além disso, como seu aniversário está próximo, vale fazer sua Revolução Solar, um Mapa Astral que vai de um aniversário ao outro e mostra tendências e desafios para o período.

Anote as datas:

Até 14/02: Mercúrio favorece comunicação e expressão.

Mercúrio favorece comunicação e expressão. A partir de 14/02: Conjunção Mercúrio-Saturno para foco em finanças.

Peixes

Fevereiro será introspectivo e reflexivo para o signo de Peixes. A partir do dia 14, Mercúrio entra no signo e forma uma conjunção com Saturno, promovendo clareza e disciplina na comunicação.

Porém, Marte retrógrado até o dia 23 pode trazer desafios em relações criativas ou familiares, pedindo paciência e empatia. Após esse dia, o movimento direto de Marte favorece a resolução de conflitos e o avanço de projetos.

Anote as datas:

A partir de 14/02: Mercúrio entra em Peixes, promovendo disciplina e clareza.

Mercúrio entra em Peixes, promovendo disciplina e clareza. A partir de 24/02: Marte retoma movimento direto, portanto, avanços em projetos e relações estarão desbloqueados.

Confira todas as previsões para 2025

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Horóscopo de fevereiro de 2025 para todos os signos apareceu primeiro em Personare.