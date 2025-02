Prepare-se para grandes emoções! As previsões para o amor em fevereiro de 2025 mostram um mês de alta sensibilidade, exigindo uma boa dose de paciência.

Segundo a Numerologia, estamos no Ano Universal 9 e Mês Universal 2. Isso quer dizer que fevereiro terá uma energia bastante emocional, talvez até dramática.

Antes, vamos relembrar como chegamos a esses números. Como vimos, o número em destaque em janeiro de 2025 é o 2. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 9 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9). Já o 2 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 9 (do ano de 2025) o número 2, pois fevereiro é o 2º mês no calendário. Assim, temos 9+2 = 11. Somando 1+1, chegamos ao número 2 como o Mês Universal de janeiro de 2025.

Simbolismos de fevereiro de 2025 na Numerologia

ANO UNIVERSAL 9 – MÊS UNIVERSAL 2

As emoções estão transbordando neste mês! Enquanto o 9 do Ano Universal tende a uma dramaticidade emocional, o 2 deste Mês Universal apresenta a força das emoções.

Consequentemente, as reações emocionais podem ser muito exageradas – prepare-se para “tempestades em copo d’água”. Por isso, será importante lidar de forma madura com as emoções e a expressão dos sentimentos.

Em fevereiro, pode rolar a sensação de que tudo demora, e obstáculos e conflitos estão atrapalhando – e muito! – nosso caminho. Ou seja, será preciso ter muita paciência e disposição ao diálogo para ajustar as divergências.

Também será necessário apoio, pois as parcerias, contratos, sociedades e alianças estarão em cheque. Elas podem terminar ou renascer, vai depender da disposição das partes em se entenderem.

Consequentemente, no coletivo, pode haver muito conflito, sendo ainda mais importante a doação, a empatia e a ajuda humanitária.

As mulheres estão em evidência neste mês. Assim, alguma mulher ou o tema feminino pode emocionar, comover e ter uma influência maior em fevereiro.

Previsões para o amor em fevereiro de 2025

Além dos números destaques de fevereiro, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, que revela as previsões para o amor em fevereiro de 2025. Para descobrir o seu, siga o passo a passo abaixo:

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 9 e no Trimestre 7.

Agora que você já sabe qual é seu Mês Pessoal, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em fevereiro de 2025:

MÊS PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – ANO PESSOAL 8

Para quem não está se relacionando, a coragem para iniciar um novo relacionamento está em alta. Reencontros com pessoas do passado podem iniciar novos ciclos, mas tenha cuidado com jogos de poder.

Se está em um relacionamento, pode precisar de mais espaço para novos projetos. A compreensão da pessoa parceira é essencial. Porém, evite imposições e busque assertividade e justiça na nova fase da vida a dois.

MÊS PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – ANO PESSOAL 9

Para quem não está se relacionando, pode haver um conflito entre o desejo de estar com alguém e a vontade de manter a liberdade. Reencontros ou novos encontros podem trazer renovação.

Se está em um relacionamento, o diálogo é crucial para resolver conflitos. Pequenos detalhes podem gerar insatisfação, portanto, não fique na passividade. Converse sobre como resolver divergências e revitalizar a parceria de forma romântica e satisfatória.

MÊS PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – ANO PESSOAL 1

Para quem não está se relacionando, este mês é propício para iniciar um novo relacionamento, pois a energia romântica está em alta. No entanto, devido à natureza independente dos números envolvidos, você pode preferir ter apenas aventuras românticas e sexuais, já que o desejo por prazer está bastante acentuado.

Se está em um relacionamento, aproveite a energia renovadora e romântica para propor melhorias na relação. Se não expressar esses desejos ou a pessoa parceira não quiser experimentar o novo, existe o risco de sentir atração por alguém de fora da relação.

MÊS PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – ANO PESSOAL 2

Para quem não está se relacionando, este é um bom momento para buscar um relacionamento estável. Afinal, há um desejo por segurança e companheirismo que pode levar à construção de uma relação emocionalmente nutritiva e protetora.

Se você está em um relacionamento, diálogos serão essenciais. Existe mais clareza sobre o que está causando incômodo. Então, não sufoque seus sentimentos! Em vez disso, converse sobre suas insatisfações e desejos. Um compromisso maduro pode reestruturar a relação e levar a um novo nível de união.

MÊS PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – ANO PESSOAL 3

Para quem não está se relacionando, este é um momento de intensa atração, com muitos olhares voltados para você. É possível que você se envolva em várias aventuras românticas, mas também pode iniciar um relacionamento intenso e apaixonado.

Se está em uma relação, é hora de propor novas experiências e aceitar ideias que tragam mais estímulo. Buscar prazer e diversão juntos, como viagens ou eventos culturais, pode revitalizar a relação.

MÊS PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – ANO PESSOAL 4

Se você não está se relacionando, perceberá um aumento nas exigências. Um relacionamento deve oferecer segurança emocional e material. Encontrando alguém assim, é hora de construir uma relação justa e sólida.

Para quem está em um relacionamento, há mais responsabilidades familiares. Apoiar ou receber apoio da pessoa parceira será crucial para dividir os deveres. Se ainda não formalizaram a relação, este mês é apropriado para isso, proporcionando mais segurança.

MÊS PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – ANO PESSOAL 5

Para quem não está se relacionando, pode surgir a oportunidade de conhecer alguém especial durante uma viagem ou curso. Apesar da atração, o medo de perder a liberdade pode ser um desafio. Alterar crenças e atitudes pode abrir portas para uma relação mais sólida.

Se está em um relacionamento, busque maior profundidade e entrega. Vencer tabus e renovar o vínculo, tanto emocional quanto sexualmente, pode resultar em mais cumplicidade.

MÊS PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – ANO PESSOAL 6

Para quem não está se relacionando, o mês pode trazer reencontros com pessoas do passado. A oportunidade é de reestruturar antigos laços ou de digerir o passado para futuros relacionamentos mais maduros.

Se está em um relacionamento, conflitos podem surgir devido a vontades divergentes. É essencial manter um diálogo assertivo, evitando imposição ou submissão. A busca por acordos justos trará um companheirismo mais maduro.

MÊS PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – ANO PESSOAL 7

Se não está se relacionando, pode preferir assim. Este é um período para refletir sobre sua vida amorosa e superar medos de entrega e rejeição. Mas, talvez encontre alguém interessante em viagens ou cursos.

Para quem está em um relacionamento, viagens ou terapias podem proporcionar autoconhecimento e melhorar a forma como afeto é dado e recebido, sendo um divisor de águas na relação.

