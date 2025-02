Quais signos são bons de cama? Descubra agora

Quando se fala em química e desejo, não basta olhar apenas para o signo solar. No Mapa Astral, quem aponta os signos bons de cama é Marte, o planeta da ação, da iniciativa e do desejo.

Assim, dependendo do signo em que está Marte no seu Mapa, sua abordagem na intimidade pode ser mais intensa, sensual, inovadora ou romântica.

Mas, afinal, quais signos são bons de cama? Veja aqui os cinco mais intensos e irresistíveis – e, claro, dicas de como agradá-los!

Marte no Mapa Astral

No Mapa Astral, Marte vai além das paixões e desejos intensos. Ele simboliza nossa energia vital, a maneira como agimos e enfrentamos desafios. Sua posição indica como utilizamos nossa força para alcançar objetivos e lidar com conflitos.

Compreender a posição de Marte em nosso Mapa Astral nos ajuda a identificar áreas de maior assertividade e coragem, bem como reconhecer padrões de comportamento em situações de confronto.

Essa análise auxilia no direcionamento eficaz de nossa energia, tanto na vida pessoal quanto profissional e, por isso, promove um melhor entendimento de nossas motivações e impulsos.

Como encontrar Marte no Mapa Astral

Para descobrir quais signos são bons de cama, você precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral. Por isso, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.

Em seguida, confira em qual signo está Marte no seu Mapa. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos.

Os signos que são bons de cama

Marte em Áries

Com Marte em Áries, a pessoa é pura energia e paixão. Isso porque ela gosta da adrenalina do momento e da excitação de uma conquista.

Espontânea e direta, essa pessoa não perde tempo e prefere que as coisas aconteçam com rapidez e intensidade.

Como agradar: surpresas e desafios a deixam ainda mais interessada. Ela gosta de sentir que precisa conquistar, então provoque, mas sem demorar muito.

Marte em Touro

Marte em Touro faz com que a pessoa seja paciente, intensa e entregue. Para ela, portanto, o prazer precisa ser explorado em cada detalhe, sem pressa e com muita conexão física.

O toque, a textura e os sentidos são essenciais para despertar o desejo.

Como agradar: crie um clima confortável e envolvente. Velas, perfumes e toques lentos, por exemplo, fazem toda a diferença para quem valoriza os sentidos.

Marte em Leão

Com Marte em Leão, o desejo vem com confiança e uma necessidade de reconhecimento. Essa pessoa quer ser admirada e proporcionar momentos inesquecíveis.

Por isso, na cama, tudo é vivido com intensidade e um toque de luxo e exclusividade.

Como agradar: Elogios sinceros são essenciais. Mostre que à pessoa que ela é única e que você está completamente envolvida(o) na experiência.

Marte em Escorpião

Marte em Escorpião está em um de seus domínios, e a intensidade chega a outro nível. A energia sexual é magnética, com um ar de mistério e entrega total.

Essas pessoas gostam de conexão profunda bem como de explorar todas as possibilidades da intimidade.

Como agradar: o jogo de sedução começa muito antes do momento íntimo. Olhares intensos e conversas cheias de insinuação fazem a temperatura subir.

Marte em Sagitário

Com um espírito livre e aventureiro, Marte em Sagitário traz uma energia vibrante para a intimidade. O desejo está ligado à novidade, à diversão e ao inesperado.

Assim, essa pessoa se atrai por conexões espontâneas e momentos que quebram a rotina.

Como agradar: saia da rotina! Viagens, locais inusitados e um toque de ousadia deixam essa pessoa ainda mais envolvida.

E os outros signos?

Nem só de fogo e intensidade vive a paixão. Cada Marte tem seu próprio jeito de expressar desejo e prazer. Confira como os demais signos são bons de cama:

Marte em Gêmeos

Aqui o prazer passa muito pela conversa e pela conexão intelectual. Pessoas com Marte em Gêmeos gostam de variedade e novidades constantes.

Como agradar: aposte em trocas estimulantes e clima de brincadeira e diversão.

Marte em Câncer

O desejo está ligado à intimidade emocional. Para a pessoa com Marte em Câncer, a conexão sentimental é tão importante quanto a física.

Como agradar: mostre segurança e afeto. Além disso, o ambiente deve ser acolhedor e sem pressa.

Marte em Virgem

Com Marte em Virgem, tudo é vivido com precisão e dedicação. Essa pessoa busca aperfeiçoar cada experiência para que seja a melhor possível.

Como agradar: valorize os gestos e demonstre interesse genuíno na conexão.

Marte em Libra

Para Marte em Libra, a estética e a sintonia são fundamentais. Assim, o desejo cresce quando há harmonia e troca justa.

Como agradar: invista em romance e gestos elegantes. O visual e a atmosfera fazem toda a diferença.

Marte em Capricórnio

Nada é feito com pressa aqui. Afinal, Marte em Capricórnio traz um desejo que cresce com o tempo e uma entrega que vem junto com confiança e estabilidade.

Como agradar: mostre comprometimento e valorize os momentos sem pressa.

Marte em Aquário

Espontâneo e nada convencional, Marte em Aquário busca novas experiências e não gosta de previsibilidade.

Como agradar: seja aberta(o) a novidades e deixe o inesperado conduzir o momento.

Marte em Peixes

Aqui, o desejo vem da fusão emocional e espiritual. Assim, com Marte em Peixes, o prazer está ligado ao sentimento e à conexão profunda.

Como agradar: ambientes tranquilos e toques suaves fazem toda a diferença.

