Tarot de fevereiro de 2025 é A Força

A carta do Tarot para fevereiro de 2025 é A Força, trazendo uma energia poderosa de coragem, domínio emocional e superação de desafios.

A seguir, entenda tudo sobre a carta e as previsões gerais do mês. Mas para entender suas tendências específicas para sua vida, veja as previsões do seu Tarot Mensal aqui.

O significado de A Força em fevereiro

A Força, representada por uma mulher abrindo a boca de um leão, simboliza a combinação entre coragem, autocontrole e sabedoria para superar os obstáculos da vida.

Este arcano nos lembra que a verdadeira força não está na agressividade ou no impulso, mas na capacidade de enfrentar situações com paciência e maturidade.

Fevereiro é um mês de fortalecimento emocional e crescimento pessoal. Este é o momento de trabalhar o autocontrole e buscar o equilíbrio entre as forças internas e externas, evitando reações impulsivas e confiando em sua capacidade de lidar com os desafios.

Amor no Tarot para fevereiro de 2025

A Força no campo afetivo sugere um mês de fortalecimento dos laços e crescimento na vida amorosa.

Se você está em um relacionamento, fevereiro é propício para renovar os laços, rever a rotina e investir na intimidade. Por isso, este é o momento de encarar desafios emocionais com paciência, fortalecendo a conexão com seu parceiro.

Para quem está solteiro, a sensualidade estará em alta. Por isso, este é um mês para explorar novos encontros e conexões significativas, valorizando o prazer e a entrega com responsabilidade emocional.

Trabalho e dinheiro

A Força pede foco e perseverança no ambiente de trabalho. Este é um mês para consolidar suas metas profissionais, enfrentando pressões com resiliência e postura sensata.

Se você busca um emprego, aproveite o mês para persistir e agarrar oportunidades, mesmo que temporárias.

Nas finanças, a carta sugere cautela. Ou seja, evite gastos desnecessários e procure manter o equilíbrio entre o que entra e o que sai. Planeje suas ações com responsabilidade.

Saúde em fevereiro de 2025

A Força no Tarot está diretamente relacionada à vitalidade e à energia física e emocional. Fevereiro é um mês para cuidar do corpo e da mente com especial atenção.

Invista em práticas físicas que ajudem no fortalecimento do corpo, como aulas de yoga, pilates ou academia. C

Além disso, cuide também da saúde mental, reservando momentos para relaxamento, meditação e descanso.

Atenção para possíveis incômodos, como alergias ou dores musculares, além de sinais de esgotamento emocional.

Nesse sentido, trabalhar a paciência e evitar situações de estresse excessivo será fundamental para manter o equilíbrio.

Família e amigos

No campo social, A Força pede firmeza e serenidade nos relacionamentos. Haverá espaço para resolver conflitos ou desentendimentos com família e amigos.

Evite confrontos desnecessários e pratique a empatia. Além disso, valorize momentos de convivência que possam fortalecer laços importantes.

Situações de desentendimentos podem surgir devido a diferenças de opiniões. Use sua capacidade de autocontrole para evitar embates desnecessários.

Espiritualidade

Espiritualmente, A Força nos lembra da importância de confiar em nossa energia interior para superar desafios. Este é um mês para exercitar a fé, seja em si ou em um sistema de crenças.

Práticas como meditação, journaling e reflexões pessoais podem ajudar a manter o foco e a clareza mental.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto, Tarot 2025 e professor do Curso Básico de Tarot.

