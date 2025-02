Amor e surpresas nas previsões do céu da semana de 02 a 08/02

Fevereiro chega com boa notícia! O céu da semana de 02 a 08/02 tem aspectos planetários positivos, fazendo dos próximos dias uma ótima janela de oportunidade para uma vida mais dinâmica e otimista.

Vênus ingressa em Áries, o que tende trazer iniciativa para o amor, finanças e relações sociais. Aquário, por sua vez, está em evidência com a presença de três astros: Sol, Mercúrio e Plutão. Isso traz uma energia criativa e inovadora.

É preciso ter atenção, porém, com a quadratura entre o Sol e Urano, pois esse é um aspecto suscetível a imprevistos.

Resumo do céu da semana de 02 a 08/02:

Toda a semana: Marte em trígono com Saturno

Marte em trígono com Saturno Toda a semana: Vênus em sextil com Plutão

Vênus em sextil com Plutão A partir de terça-feira (04): Vênus em Áries

Vênus em Áries A partir de terça-feira (04): Fim de Júpiter retrógrado

Fim de Júpiter retrógrado Até quarta-feira (05): Mercúrio em trígono com Júpiter

Mercúrio em trígono com Júpiter A partir de sexta-feira (07): Sol em quadratura com Urano

Estes são os principais movimentos dos astros nos próximos dias. Agora, confira os detalhes do céu da semana de 02 a 08/02 na Astrologia e entenda como se preparar para os próximos dias.

Vale lembrar que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Marte e Saturno estimulam resiliência e produtividade

Ao longo de toda a semana, Marte em Câncer forma um trígono com Saturno em Peixes. Esse aspecto nos ajuda sermos mais resilientes.

A combinação de Marte com Saturno emana força de vontade e determinação. Além disso, como ambos os planetas estão em signos de Água, tudo está potencializado pelo fator sentimento.

Portanto, aqui vai uma dica: equalize seu plano emocional, condição essencial para ajudar no seu desempenho​ e ter boa objetividade e boa produtividade!

Sextil Vênus/Plutão fortalece as alianças

Ao longo de toda a semana, Vênus, o planeta do amor, da beleza e dos relacionamentos, formará um sextil com Plutão. Isso dá mais energia às interações sociais.

A combinação de Vênus em Peixes (e depois em Áries) com Plutão em Aquário favorece alianças fortes. Porém, com os signos envolvidos, a independência não será deixada de lado. Assim, a soma dos esforços individuais vai beneficiar ​a​ todos.

Além disso, é um aspecto que melhora as perspectivas financeiras. Mas, para isso, será preciso ter:

inventividade;

criatividade;

iniciativa;

coragem.

O dinheiro não vai cair do céu! Portanto, dê vazão à sua criatividade, pois podem surgir novas ideias de produtos e investimentos.

Aposte também no seu poder de persuasão, especialmente com a entrada de Vênus em Áries, na terça-feira (04).

Vênus em Áries acentua dinamismo

A partir de terça-feira (04), Vênus ingressa em Áries, tornando as relações mais independentes e dinâmicas.

Esse será um ciclo excepcionalmente longo para os padrões de Vênus. Vênus costuma passar menos de um mês em cada signo. Porém, por causa da retrogradação entre março e abril, permanecerá em Áries até 06/06.

A independência de Áries será a tônica nas relações nesta semana.

Evite:

“grudar” demais em alguém;

reclamar o tempo todo.

Use e abuse de:

objetividade;

força;

independência.

O momento favorece relações em que cada pessoa faz a sua parte, respeitando a autonomia de uma e de outra.

Áries também pede movimento. ​​Assim, será importante fazer dos encontros algo com um propósito, uma atividade compartilhada. Algumas sugestões para aproveitar a energia dos próximos quatro meses:

fazer um churrasco em boa companhia;

ir para um show com os amigos;

dar uma caminhada em parceria.

No entanto, apesar de dias bastante animados, podemos ser mais suscetíveis ​a momentos de irritação. Às vezes, Vênus em Áries pode dar umas “cotoveladas”, mas faz as pazes rápido.

Áries evita viver no passado e se situa no presente. Portanto, esse período favorece perdoar e ser perdoado, ajudando a manter o clima amigável.

O que esperar desse ciclo no amor?

No amor, Vênus em Áries ressalta a química e a atração. Muitas relações poderão começar assim. Algumas podem não prosperar, enquanto outras podem se desenvolver bem com a atração como um ponto de partida.

Porém, será preciso ter atitude:

tome a iniciativa do contato;

dê pistas claras para o/a crush;

mostre-se disponível para a relação.

Para quem já está em um relacionamento, não é hora de maratonar séries. O momento pede atitude e novas experiências para manter viva a chama da relação.​

O Mapa Sexual pode dar uma forcinha! Faça o seu gratuitamente aqui!

E no dinheiro?

Na parte financeira, Áries é um signo que pede ação. Se você for um(a) profissional autônomo(a):

corra atrás de novas fontes de renda;

dê um “alô” para aquele cliente que não te procura há tempos.

Porém, se você é assalariado(a):

tenha cautela;

evite compras por impulso.

A energia de Vênus em Áries pode nos levar a gastar sem pensar, ignorando qualquer planejamento e colocando em risco nossa saúde financeira.

Mercúrio e Júpiter ampliam os horizontes

Até quarta-feira (05), Mercúrio em Aquário está em trígono com Júpiter em Gêmeos. Isso nos ajuda a enxergar as coisas de maneira mais ampla e potencializar a energia de aprendizado.

​A​ expansividade de Júpiter será muito benéfica, principalmente no ambiente de trabalho. Por isso, é um bom momento para:

fazer reuniões ou consultorias;

iniciar cursos ou qualquer outro tipo de capacitação.

Lembre-se de que Aquário está relacionado a uma energia de renovação. Então, essas experiências podem fazer você sair com a cabeça aberta, cheia de ideias e novos propósitos.

Como esse trânsito se reflete na SUA vida?

Mercúrio é o planeta da mente e tem trânsitos favoráveis na semana de 02 a 08/02. Mas quais são as áreas da sua vida que podem aproveitar melhor esse cenário? Para isso, é preciso saber a casa astrológica em que o planeta aparece no seu Mapa Astral.

Veja o passo a passo para descobrir:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente .

. Faça login ou preencha seus dados de nascimento.

Em seguida, procure nos trânsitos o de “Mercúrio na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 5.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 5. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Sol com Urano: como lidar com o imprevisível?

O ponto de atenção no céu da semana de 02 a 08/02 fica por conta de uma quadratura entre o Sol em Aquário e Urano em Touro, a partir de sexta-feira (07). Essa é uma combinação do imprevisível, portanto, podem acontecer surpresas.

No âmbito coletivo, Aquário tem relação com tecnologia. E, com Mercúrio neste signo, a comunicação também está em voga.

Assim, a partir do dia 07, é possível que ocorram:

quedas de sistemas, Internet e aplicativos;

falhas na comunicação;

problemas elétricos.

Além disso, é um período propício para tempestades. Se não literalmente, no sentido figurado: a mistura de Aquário e Urano traze uma energia de mudança, de “virada de tempo”.

Podemos, ainda, ter um número expressivo de protestos. As situações tendem a escalar, com a Lua Crescente a partir da quarta-feira (05), culminando com a Lua Cheia no dia 12/02.

Veja o calendário lunar completo de 2025

Muita calma nessa hora!

No pessoal, também devemos ter atenção aos imprevistos e à impaciência. Evite se descontrolar diante de uma figura de autoridade ou numa situação que gere prejuízo material ou emocional.

Para isso, se você não está bem, procure espairecer. Tome um café e respire sem pressa, longe do que está deixando você à beira de um ataque de nervos. Para ajudar, sugerimos aqui 8 maneiras de se acalmar quando as coisas estão difíceis.

Boa semana!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

