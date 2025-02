Ouvimos e não julgamos: o que cada signo falaria na mais recente trend do TikTok

A trend Ouvimos e não julgamos tomou conta do TikTok, e nada mais justo do que imaginar o que cada signo confessaria nesse desafio.

Quem conta isso é o nosso Ascendente no Mapa Astral. Afinal, é ele que mostra como nos apresentamos ao mundo e como lidamos com as situações do dia a dia.

Em seguida, contamos o que cada signo diria na trend Ouvimos e não julgamos. Será que você concorda com a confissão do seu Ascendente? Descubra!

10 curiosidades sobre Ascendente que você deveria saber

Ascendente no Mapa Astral

O Ascendente é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento exato do seu nascimento, ocupando a Casa 1 do Mapa Astral.

Ele representa como nos apresentamos ao mundo, atuando na nossa aparência, comportamento inicial e a maneira como os outros nos percebem.

Juntamente com o signo solar e a posição da Lua, o Ascendente compõe o Big 3 da Astrologia, destacando-se como um dos elementos mais significativos na análise da personalidade.

Para determinar o Ascendente, é necessário conhecer a hora exata e o local de nascimento, pois esses dados definem qual signo estava ascendendo no horizonte naquele instante.

A partir do Ascendente, são estabelecidas as demais casas astrológicas no Mapa, que agem em diferentes áreas da vida. Portanto, o Ascendente não só molda a primeira impressão que causamos, mas também reflete nossa abordagem inicial diante das situações e a imagem que projetamos socialmente.

Como calcular seu Ascendente

Para calcular o Ascendente e descobrir a confissão do seu signo na trend Ouvimos e não julgamos, é essencial ter a hora exata e o local de nascimento.

Isso porque o signo no horizonte muda a cada duas horas devido à rotação da Terra, tornando seu cálculo mais complexo do que o do signo solar.

Acesse gratuitamente a Calculadora de Ascendente do Personare e descubra essa informação de forma rápida e precisa.

Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos?

Ouvimos e não julgamos: a confissão de cada signo

Ascendente em Áries

Eu falo que vou esperar, mas se a pessoa não responde em dois minutos, já mando outro texto.

A impulsividade do Ascendente em Áries não permite que ele espere pacientemente. Se algo precisa ser resolvido, ele age no calor do momento.

Ascendente em Touro

Eu sempre peço um pratinho extra no restaurante para guardar comida e levar pra casa.

O Ascendente em Touro preza pelo conforto e não desperdiça nada – se sobrou comida, é óbvio que vai virar um lanchinho mais tarde.

Ascendente em Gêmeos

Eu digo que tô ouvindo, mas, na verdade, tô só esperando minha vez de falar.

A mente do Ascendente em Gêmeos trabalha rápido demais para esperar. Ele ama conversar, mas, às vezes, se empolga tanto que esquece de escutar.

Ascendente em Câncer

Se eu digo que tá tudo bem, é porque já chorei no banho e fiz um diário sobre isso.

A sensibilidade do Ascendente em Câncer não permite que nada passe despercebido. Mesmo tentando disfarçar, ele sente tudo intensamente.

Ascendente em Leão

Eu digo que não ligo pra atenção, mas se ninguém comenta minha foto, apago na hora.

A presença do Ascendente em Leão brilha, e ele precisa ser visto! Se não houver engajamento, algo está errado.

Ascendente em Virgem

Eu falo ‘tanto faz’, mas já pensei em todos os prós e contras antes de decidir.

O Ascendente em Virgem é meticuloso por natureza. Ele pode até parecer despreocupado, mas, no fundo, já analisou todas as possibilidades.

Ascendente em Libra

Eu finjo que sou 100% imparcial, mas sempre tenho um lado preferido.

O Ascendente em Libra é diplomático e tenta equilibrar tudo. Mas, no fundo, sempre tem uma opinião – só não quer desagradar ninguém!

Ascendente em Escorpião

Eu digo que superei, mas ainda lembro até da roupa que a pessoa usava naquele dia.

O Ascendente em Escorpião não esquece nada. A intensidade emocional desse signo faz com que tudo fique gravado na memória.

Ascendente em Sagitário

Eu falo que só vou sair um pouquinho, mas volto pra casa três dias depois.

O Ascendente em Sagitário ama uma aventura! Para ele, qualquer rolê pode se transformar em uma viagem inesperada.

Ascendente em Capricórnio

Eu digo que não sou competitivo, mas faço planilhas mentais para ver se estou na frente.

A pessoa com Ascendente em Capricórnio leva tudo a sério e gosta de se destacar, mesmo que de forma discreta. O sucesso sempre está no radar.

Ascendente em Aquário

Eu digo que sou desapegado, mas me apego às minhas ideias como se fossem verdades absolutas.

Livre e independente, o Ascendente em Aquário pode ser muito teimoso quando acredita em algo. Dificilmente ele muda de opinião.

Ascendente em Peixes

Eu perco o foco no meio da conversa e começo a imaginar um final alternativo para minha vida.

A mente do Ascendente em Peixes está sempre em outro mundo. Ele sonha acordado o tempo todo e pode se perder em devaneios sem perceber.

Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente?

