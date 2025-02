Horóscopo Chinês 2025: as previsões para todos os signos

No dia 03 de fevereiro, iniciaremos o Ano Novo Chinês 2025. Neste ciclo, todos viveremos sob a energia do signo da Serpente de Madeira Yin. A seguir, te conto as previsões específicas para cada signo no Horóscopo Chinês 2025.

A energia do Ano da Serpente é marcada por sabedoria, estratégia e intuição, incentivando a introspecção e a reflexão pessoal. Por isso, este será um ano propício para cultivar práticas de autocuidado, fortalecer relacionamentos e abraçar novas experiências.

No entanto, cada signo chinês tem características energéticas próprias que se relacionam de forma diferente com a energia do ano. Por isso, neste artigo, exploraremos as previsões para cada um.

VEJA AQUI AS PREVISÕES COMPLETAS PARA 2025

Horóscopo Chinês 2025 para Cada Signo

Se você não sabe qual é seu signo chinês, veja aqui. Então, confira a seguir as previsões para 2025 com base na energia da Serpente de Madeira Yin para cada signo.

Rato

O signo do rato traz em sua estrutura de energia fixa, o elemento Água. Portanto, o Rato será chamado a manter as ocorrências vigentes.

Amor : Para os relacionamentos, a melhor indicação é você manter a lucidez, equilibrando o que é dá e o que é recebe. Em 2025, a fluidez da energia pode levar a uma tendência de se doar mais do que receber.

: Para os relacionamentos, a melhor indicação é você manter a lucidez, equilibrando o que é dá e o que é recebe. Em 2025, a fluidez da energia pode levar a uma tendência de se doar mais do que receber. Trabalho : Utilize a energia da Água para que seus processos emocionais te guiem de forma adequada, evitando se deixar levar pelas emoções em momentos desafiadores, tanto na vida pessoal quanto profissional.

: Utilize a energia da Água para que seus processos emocionais te guiem de forma adequada, evitando se deixar levar pelas emoções em momentos desafiadores, tanto na vida pessoal quanto profissional. Saúde: O equilíbrio da sua energia emocional é fundamental para sua saúde física e mental. Preste atenção ao excesso ou à falta de comunicação, pois isso será decisivo para sua vitalidade durante o ano.

Búfalo (ou Boi)

O Búfalo é um dos signos compatíveis com a Serpente, devido à combinação do elemento Metal em sua estrutura de energia, o que o torna um dos “signos de sorte” de 2025. No entanto, o seu elemento fixo Terra pode resultar em momentos de desgaste energético.

Amor : Fique atento a possíveis abusos por parte do outro. É importante compartilhar seus limites e descontentamentos, pois o desgaste cotidiano pode levar ao fechamento e à falta de expressão.

: Fique atento a possíveis abusos por parte do outro. É importante compartilhar seus limites e descontentamentos, pois o desgaste cotidiano pode levar ao fechamento e à falta de expressão. Trabalho : Assim como nos relacionamentos, no trabalho também pode haver muita exigência. Priorize as atividades que estão sob sua responsabilidade, evitando sobrecarga.

: Assim como nos relacionamentos, no trabalho também pode haver muita exigência. Priorize as atividades que estão sob sua responsabilidade, evitando sobrecarga. Saúde: Sua percepção sobre o que faz bem e o que não faz deve estar bem afinada. Por isso, cuidado com a perda de energia, que pode afetar sua resistência física.

Tigre

Os nativos de Tigre terão um reforço energético, já que seu elemento fixo é a Madeira, resultando em efeitos positivos nas atividades.

Amor : A criatividade e a disposição para compartilhar a vida serão marcantes, refletindo em bons momentos, desde que haja espaço para a troca e compreensão dos momentos individuais.

: A criatividade e a disposição para compartilhar a vida serão marcantes, refletindo em bons momentos, desde que haja espaço para a troca e compreensão dos momentos individuais. Trabalho : Um período vibrante e criativo se aproxima, especialmente se você movimentar a energia da Madeira. Escolhas baseadas no afeto terão mais reconhecimento.

: Um período vibrante e criativo se aproxima, especialmente se você movimentar a energia da Madeira. Escolhas baseadas no afeto terão mais reconhecimento. Saúde: Cuide de si com atenção, pois a energia da Madeira exige reflexão sobre as melhores ações para sua saúde. Observe o que traz melhores resultados em tratamentos.

Coelho

O signo do Coelho também traz como elemento fixo a Madeira em sua estrutura de energia, destacando processos internos e pessoais.

Amor : Com a energia da Madeira, você pode estar mais aberto a relacionamentos, demonstrando afeto e romantismo.

: Com a energia da Madeira, você pode estar mais aberto a relacionamentos, demonstrando afeto e romantismo. Trabalho : Os empreendimentos profissionais serão dinâmicos, impulsionados pelo movimento criativo da Madeira, mas é importante que suas atividades estejam alinhadas aos seus valores internos.

: Os empreendimentos profissionais serão dinâmicos, impulsionados pelo movimento criativo da Madeira, mas é importante que suas atividades estejam alinhadas aos seus valores internos. Saúde: Atenção à sua condição física é essencial para fortalecer a musculatura nas demandas diárias. Por isso, exercícios físicos são fundamentais para o alinhamento energético da sua saúde.

Dragão

O Dragão, com o elemento Terra em sua estrutura de energia, pode enfrentar desgaste nas atividades cotidianas, exigindo atenção redobrada.

Amor : Momentos íntimos podem ser desafiadores, levando à exaustão. Priorize um tempo para si e ajuste sua energia, recalculando caminhos para uma abordagem mais prática.

: Momentos íntimos podem ser desafiadores, levando à exaustão. Priorize um tempo para si e ajuste sua energia, recalculando caminhos para uma abordagem mais prática. Trabalho : Identifique quando as exigências externas ultrapassam os limites. É crucial manter seu potencial e vigor nas atividades profissionais.

: Identifique quando as exigências externas ultrapassam os limites. É crucial manter seu potencial e vigor nas atividades profissionais. Saúde: Pela sua estrutura mais rígida que o elemento Terra traz, serão eficazes os tratamentos que podem cuidar de bloqueios energéticos tanto físicos quanto emocionais, como acupuntura, tratamentos com florais e aqueles com direcionamentos específicos nesses âmbitos.

Serpente

Como este é o Ano da Serpente, suas características energéticas serão intensificadas, impactando todas as experiências.

Amor : Cuide para que suas exigências não atrapalhem momentos românticos. Mantenha a percepção aguçada para equilibrar suas demandas e tornar os momentos mais leves.

: Cuide para que suas exigências não atrapalhem momentos românticos. Mantenha a percepção aguçada para equilibrar suas demandas e tornar os momentos mais leves. Trabalho : Com os movimentos intelectuais intensificados, use essa dinâmica para favorecer suas ações profissionais e obter resultados direcionados às necessidades que surgirem.

: Com os movimentos intelectuais intensificados, use essa dinâmica para favorecer suas ações profissionais e obter resultados direcionados às necessidades que surgirem. Saúde: O autocuidado é fundamental, especialmente em relação ao corpo. Mantenha a força e flexibilidade por meio de práticas saudáveis, e continue investindo na meditação.

Cavalo

O signo do Cavalo tem a associação fixa do elemento Fogo em sua energia, por isso, deve ter atenção com seus impulsos, já que a Madeira pode amplificar essa tendência.

Amor : Explore uma expressão mais afetuosa em seus relacionamentos. Isso tornará os momentos mais agradáveis e facilitará a superação de desafios.

: Explore uma expressão mais afetuosa em seus relacionamentos. Isso tornará os momentos mais agradáveis e facilitará a superação de desafios. Trabalho : Direcione seu ímpeto de forma a evitar ações agressivas no ambiente profissional, o que facilitará as relações de trabalho.

: Direcione seu ímpeto de forma a evitar ações agressivas no ambiente profissional, o que facilitará as relações de trabalho. Saúde: A energia da Madeira trará efeitos positivos, fortalecendo sua resistência para lidar com as dinâmicas exigentes do ano.

Cabra

O signo da Cabra traz o elemento fixo Terra, e deve estar atento para não se deixar endurecer pelas exigências do Ano da Serpente.

Amor : O apego excessivo pode gerar desequilíbrio emocional, afetando seu relacionamento. Evite essa abordagem para manter a fluidez nas interações.

: O apego excessivo pode gerar desequilíbrio emocional, afetando seu relacionamento. Evite essa abordagem para manter a fluidez nas interações. Trabalho : Atenção às exigências profissionais que podem dominar seu tempo pessoal. Reconheça e expresse seus limites para um período mais equilibrado.

: Atenção às exigências profissionais que podem dominar seu tempo pessoal. Reconheça e expresse seus limites para um período mais equilibrado. Saúde: Cuide para que sua saúde esteja em harmonia com seu aspecto físico e emocional, evitando que o desequilíbrio dessa relação de energias comprometa sua vitalidade.

Macaco

O signo do Macaco traz o elemento Metal, exigindo que estabeleça ordem e limites em sua vida e nas relações.

Amor : Dedique-se aos relacionamentos com atenção e carinho. Sua tendência prática pode ser interpretada como agressividade; utilize sua natureza acolhedora e envolvente para momentos mais afetuosos.

: Dedique-se aos relacionamentos com atenção e carinho. Sua tendência prática pode ser interpretada como agressividade; utilize sua natureza acolhedora e envolvente para momentos mais afetuosos. Trabalho : A carga de trabalho pode ser cansativa. Priorize e foque em uma tarefa de cada vez para manter o equilíbrio.

: A carga de trabalho pode ser cansativa. Priorize e foque em uma tarefa de cada vez para manter o equilíbrio. Saúde: Resguarde sua energia durante os desafios, concentrando-se nas situações que exigem mais atenção. Isso ajudará a manter sua saúde e dinamismo.

Galo

Assim como o Boi, o Galo é compatível com a Serpente por sua combinação do elemento Metal, tornando-se um dos “signos de sorte” de 2025.

Amor : Dividir anseios e compartilhar sentimentos com o parceiro pode resultar em momentos românticos agradáveis, promovendo uma conexão mais profunda.

: Dividir anseios e compartilhar sentimentos com o parceiro pode resultar em momentos românticos agradáveis, promovendo uma conexão mais profunda. Trabalho : Aprender a delegar tarefas será fundamental. Trabalhos em grupo podem ser enriquecedores e aliviar a carga individual.

: Aprender a delegar tarefas será fundamental. Trabalhos em grupo podem ser enriquecedores e aliviar a carga individual. Saúde: Priorize os cuidados básicos, especialmente em períodos de atividade intensa. Reserve tempo para relaxar, respirar ar puro e tomar sol, e considere a meditação como parte de sua rotina.

Cachorro

O signo do Cachorro, com seu elemento fixo Terra, pode enfrentar exigências maiores devido à influência da Madeira.

Amor : A confiança é essencial, mas a percepção dessa confiança pode oscilar. Cultive a autoconfiança para obter relacionamentos mais positivos.

: A confiança é essencial, mas a percepção dessa confiança pode oscilar. Cultive a autoconfiança para obter relacionamentos mais positivos. Trabalho : Exercite seu lado criativo, enfrentando o desafio de se expressar de maneira leve e respeitando seus limites.

: Exercite seu lado criativo, enfrentando o desafio de se expressar de maneira leve e respeitando seus limites. Saúde: Aumentar seu consumo de água, assim como praticar esportes na água, ou mesmo passeios próximos à agua serão muito positivos para sua energia vital nesse ano.

Javali (ou Porco)

O Javali tem em sua estrutura de energia o elemento fixo Água, o que pode proporcionar fluidez nos processos de 2025. Contudo, é um signo reconhecido como conflituoso em relação à Serpente, o que pode apresentar desafios.

Amor : Esteja atento às dinâmicas ocultas no relacionamento. Trabalhe para evitar a ingenuidade e esclareça quaisquer desencontros.

: Esteja atento às dinâmicas ocultas no relacionamento. Trabalhe para evitar a ingenuidade e esclareça quaisquer desencontros. Trabalho : Utilize a comunicação e a expressão criativa como ferramentas para sua realização profissional.

: Utilize a comunicação e a expressão criativa como ferramentas para sua realização profissional. Saúde: Fique alerta a aspectos emocionais que podem impactar sua saúde. Esteja atento às condições que possam desequilibrar sua vitalidade no dia a dia.

Como aproveitar o seu Horóscopo Chinês 2025

A previsão é um prognóstico feito por meio do estudo de dados históricos e padrões antigos. Para a Astrologia Chinesa, além desses dados, temos os estudos astronômicos que confirmam aspectos e posições da energia dos astros sobre a Terra.

Com esses estudos, há o reconhecimento das energias que circulam e impactam todo o universo, e consequentemente, todos os seres. Por isso, as análises astrológicas são cada vez mais utilizadas e reconhecidas como grande potencial para direcionar nossas ações.

Por isso, aqui você entenderá as tendências para cada signo nesse ano de Serpente, para podermos colocar nosso barco na direção dos ventos de 2025 e navegar de forma mais eficiente e com menor esforço.

Previsões pessoais

Além das previsões mais gerias para cada signo, também é possível fazer um estudo de Astrologia Chinesa de forma mais particular através do Mapa Astrológico Pessoal.

Nesse caso, as análises da astrologia são feitas tanto para conhecer as tendências de ocorrências num determinado período quanto para conhecer as tendências de energia e movimento de uma pessoa.

Conheça mais sobre esse estudo aqui ou entre em contato direto comigo aqui.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

O post Horóscopo Chinês 2025: as previsões para todos os signos apareceu primeiro em Personare.