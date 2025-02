Lua Cheia amplifica o caos no céu da semana de 09 a 15/02

Prepare-se para uma semana daquelas: as previsões do céu da semana de 09 a 15/02 sugerem dias bastante agitados e nervosos.

O principal motivo é Urano, que forma quadraturas com o Sol e Mercúrio e amplifica o risco de imprevistos. Além disso, a Lua Cheia em Leão deve intensificar essas tendências, exigindo até nossa última gota de paciência.

Felizmente, alguns aspectos podem ajudar a lidar com os desafios desta semana, como sextil de Vênus com Plutão e o trígono de Marte com Saturno.

Por fim, Mercúrio ingressa em Peixes, dando início a uma gangorra de criatividade x distração excessiva.

Resumo do céu da semana de 09 a 15/02:

Toda a semana: quadratura do Sol com Urano

quadratura do Sol com Urano Toda a semana: trígono de Marte com Saturno

trígono de Marte com Saturno Até quarta-feira (12): quadratura de Mercúrio com Urano

quadratura de Mercúrio com Urano A partir de quarta-feira (12): Lua Cheia em Leão

Lua Cheia em Leão Até quinta-feira (13): sextil de Vênus com Plutão

sextil de Vênus com Plutão A partir de sexta-feira (14): Mercúrio em Peixes

Estes são os principais movimentos dos astros. Agora, confira os detalhes do céu da semana de 09 a 15/02 na Astrologia e entenda como se preparar para os próximos dias.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Sol com Urano traz agitação e imprevistos

Ao longo de toda a semana, o Sol em Aquário formará quadratura com Urano em Touro. Esse é um aspecto clássico de imprevisibilidade.

Assim, esta é uma semana para ficar de olho em acontecimentos como:

acidentes graves;

protestos e revoltas populares;

acontecimentos inesperados que ganham grande proporção;

aumento de problemas na rede elétrica;

intensificação de conflitos;

raios e trovões.

Mercúrio com Urano tumultua o dia a dia

Até quarta-feira (12), Urano também forma quadratura com Mercúrio em Aquário, o planeta da mente, da comunicação e da locomoção.

Com isso, o céu da semana de 09 a 15/02 propicia muitas notícias surpreendentes. É preciso ter atenção para ocorrências como:

sistemas e aplicativos fora do ar;

problemas na comunicação, como internet e telefonia;

transtornos envolvendo redes sociais ou aplicativos de mensagem, como o WhatsApp;

equipamentos que não funcionam corretamente e dão curto;

aumento de acidentes de trânsito;

atrasos ou problemas de conexões em aeroportos e no transporte público;

greves rápidas.

Essas questões tendem a testar a nossa paciência. Além disso, teremos de dosar nossa reação aos imprevistos, pois haverá um sentimento crescente de insatisfação. Então, procure “desarmar as bombas” antes que elas estourem.

Até porque teremos de arcar com as consequências das nossas reações intempestivas se eventualmente perdermos a paciência diante das frustrações da semana.

Lembre-se de que, em alguns casos, as mudanças poderão ser necessárias, apenas terão um efeito inicial de sacudida.

Como esse trânsito se reflete na SUA vida?

Agora chegou a vez de você conferir quais são as áreas da sua vida relacionadas a esse trânsito. Para isso, veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Mercúrio na Casa…”. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 6.

Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Lua Cheia em Leão amplifica o que vê pela frente

Tudo isso fica ainda mais intenso a partir de quarta-feira (12), com a chegada da Lua Cheia em Leão. Vale lembrar que as tendências desta lunação duram até a próxima Lua Nova, em 27/02 (confira aqui o calendário lunar completo de 2025).

Com a Lua Cheia, agitação, imprevistos e impaciência atingem um ápice nesse período. Assim, podemos perceber alguns embates:

temáticas de grupo (Aquário) x individualidade (Leão);

necessidade de mudanças (Aquário) x necessidade de afirmar a própria identidade (Leão).

<< >>

Vênus com Plutão dá uma mãozinha

Até a quinta-feira (13), Vênus em Áries faz um sextil com Plutão em Aquário. Esse aspecto simboliza a ajuda diante de um perrengue.

Se você estiver com algum problema, pode acionar alguém que entende do assunto em questão. Essa pessoa será o apoio de que você necessita para superar a situação difícil.

Além disso, o aspecto ajuda a manter a conexão nas relações que estão bem.

Marte com Saturno coloca tudo no lugar

Ao longo de toda a semana, acontece o trígono de Marte em Câncer com Saturno em Peixes. Esses dois planetas serão importantes aliados para organizar nossa vida e trazer calma em meio ao caos.

Não se apresse em resolver os problemas na hora em que surgem. Em alguns momentos, o melhor a fazer é dar uma pausa. Com a cabeça mais descansada, você conseguirá ter mais clareza e se organizar diante da situação.

Marte com Saturno é um aspecto que organiza as ações, os pensamentos e as emoções. Assim, a dica é manter-se no prumo com práticas como a meditação.

Confira a playlist de vídeos do Personare com dicas para meditar!

Mercúrio em Peixes é criativo, mas distraído

Na sexta-feira (14), Mercúrio ingressa no signo de Peixes, onde permanecerá até 03/03. Mercúrio é o planeta dos detalhes, que tem muito a ver com organização.

Porém, quando está em Peixes, fica mais distraído. Afinal, Peixes é um signo mutável e, aqui, tem intensificadas duas de suas facetas:

a criativa e intuitiva: o poder da música, cinema, desenho, imagem, ilustração e outras manifestações artísticas, bem como sonhar e intuir;

o poder da música, cinema, desenho, imagem, ilustração e outras manifestações artísticas, bem como sonhar e intuir; a atrapalhada e dispersiva: o risco de ficar com a cabeça “no mundo da lua”.

Por isso, temos de redobrar a atenção com as distrações e esquecimentos. Cuidado para não perder uma chave, um guarda-chuva ou mandar uma mensagem ou e-mail incompleto.

Além disso, coletivamente, pode haver um aumento de mal-entendidos e de informações truncadas ou incorretas. Isso porque Mercúrio em Peixes é um trânsito que aumenta a imprecisão de maneira geral.

Em alguns casos, a pessoa pode ser prolixa e dispersiva. Se você já tem essa tendência, vigie-se nas próximas semanas para não extrapolar.

<< >>

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Lua Cheia amplifica o caos no céu da semana de 09 a 15/02 apareceu primeiro em Personare.