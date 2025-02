Entre a tensão e a transformação: o que pode significar a quadratura entre Sol e Urano

Os próximos dias serão marcados por um evento astrológico desafiador: a quadratura entre Sol e Urano.

O aspecto exato ocorre na terça-feira (11/02), mas ele já está indicando uma atmosfera de imprevisibilidade. Além disso, tanto antes quanto depois dessa data, podemos sentir uma sensação desconfortável e ansiosa.

Durante este período, que vai de 08 a 15/02, podemos esperar por:

imprevistos (de questões menores até mudanças de planos de última hora);

notícias tensas e imprevisíveis.

Em seguida, explicamos o que pode significar e como agir diante da Quadratura entre Sol e Urano.

Significados da Quadratura entre Sol e Urano

A quadratura entre Sol e Urano promete mexer com os próximos dias. Veja o que você pode perceber neste período:

ambiente agitado;

sensação de impaciência;

forte desejo de mudança;

comportamentos imprevisíveis;

mudanças rápidas de direção sem aviso prévio;

acidentes devido à agitação e à impaciência.

Por isso, esse aspecto nos desafia a não nos apegarmos rigidamente aos nossos planos, sugerindo uma abordagem mais flexível e aberta a adaptações.

A energia de ruptura que essa quadratura carrega pode manifestar-se tanto em um nível pessoal quanto global. E, assim, potencializa o radicalismo e a imprevisibilidade nas notícias e em nossas vidas.

Dicas para lidar com essa energia tensa

Aqui vão dicas de como agir diante desses desafios da Quadratura entre Sol e Urano:

ser mais flexível;

facilitar adaptações necessárias e inovações;

buscar soluções criativas diante de contratempos;

se preparar para surpresas.

Diante de contratempos ou desafios, a melhor estratégia é manter uma postura leve. Além disso, ir atrás de soluções diferentes, aproveitando a energia uraniana de mudança, é uma boa pedida.

Como a Quadratura entre Sol e Urano pode mexer com VOCÊ

Por fim, para entender como essa configuração astrológica pode afetar você diretamente, é importante ver onde o Sol está passando no seu Horóscopo.

Para isso, siga o passo a passo:

Abra o seu Horóscopo Personalizado gratuito

No menu da direita, procure entre os trânsitos ativos, aquele que diz “Sol na Casa…”. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Sol na Casa 6.

Em seguida, clique para ler suas previsões ou confira aqui o significado de todas as Casas astrológicas. Essa é a área da vida que está propensa a experimentar mudanças e imprevisibilidade.

Saber disso pode oferecer insights sobre onde concentrar suas energias para navegar de forma mais eficaz por esse período turbulento.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

