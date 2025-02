Prepare sua casa para o Ano Novo Chinês

Você já segue práticas de Feng Shui no dia a dia, como posicionar bem a cama, cuidar das portas de banheiro e usar objetos em pares no quarto de casal? Pois saiba que, além dessas regras básicas, você deve preparar sua casa para o Ano Novo Chinês para ter sorte e abundância.

No Feng Shui Tradicional Chinês, as mudanças de padrão energético terão início em 03 de fevereiro de 2025.

Portanto, esse é o momento em que as chamadas Estrelas Voadoras “se movem” pelos setores da casa, trazendo oportunidades de crescimento, estabilidade ou possíveis desafios, dependendo de onde você concentra suas atividades.

Quer descobrir como aproveitar ao máximo essas boas energias e proteger seu lar contra influências desfavoráveis?

Então continue a leitura – e descubra como fazer os ajustes necessários para que 2025 seja um ano de harmonia, prosperidade e saúde para você e sua família.

Como saber se sua casa está preparada para o Ano Novo Chinês

No Feng Shui Tradicional Chinês, mapeamos a planta baixa dos imóveis a partir das direções magnéticas (Norte, Sul, Leste, Oeste, e assim por diante), definindo oito setores.

A cada ano, cada um desses setores recebe a influência de uma Estrela Voadora Anual. Para identificá-los na sua casa, você pode usar este tutorial gratuito.

Em 2025, as Estrelas Voadoras ocupam novas posições, trazendo energias favoráveis em alguns pontos da casa, enquanto outras regiões podem apresentar potenciais nocivos.

Em seguida, veja as previsões do Feng Shui para 2025 e como harmonizar cada setor do seu lar ou escritório.

Veja um resumo no vídeo:

Mapa anual de 2025: o que muda?

Cada Estrela do Feng Shui (numeradas de 1 a 9) está ligada a aspectos da vida – saúde, prosperidade, relacionamentos, criatividade, etc. A cada novo ano chinês (solar), essas Estrelas se “movem” pelos setores, ativando ou bloqueando a energia.

Em 2025, teremos o seguinte posicionamento das Estrelas Voadoras:

Centro : Estrela 2 (regente do ano)

: Estrela 2 (regente do ano) Norte : Estrela 7

: Estrela 7 Nordeste : Estrela 5

: Estrela 5 Leste : Estrela 9

: Estrela 9 Sudeste : Estrela 1

: Estrela 1 Sul : Estrela 6

: Estrela 6 Sudoeste : Estrela 8

: Estrela 8 Oeste : Estrela 4

: Estrela 4 Noroeste: Estrela 3

A Estrela 2, no centro, indica um ritmo mais lento em 2025, favorecendo cuidados com a saúde e revisão de erros do passado.

Uma dica preciosa para 2025

Colocar uma cabaça dourada no centro do imóvel pode ajudar a energia a fluir melhor durante o ano. Isso porque esse item simboliza purificação e pode amenizar energias estagnadas que favorecem doenças ou bloqueios.

Setores favoráveis: onde você quer passar mais tempo

Certos setores da casa serão bons para realizar atividades importantes em 2025. Por isso, caso seja possível, aproveite para trabalhar, estudar ou até dormir nesses espaços favoráveis.

1. Leste: lucros inesperados e fama

Estrela Anual 9: energia dinâmica, ligada a crescimento rápido, parcerias e fama.

Benefícios: novos empreendimentos, lucros a curto prazo, destaque nas redes sociais, festas e comemorações.

Dicas de ativação:

O Leste já é favorável para a Estrela 9, então apenas garanta que o ambiente esteja bem cuidado.

Use elementos Árvore (plantas, formas verticais, tons de verde e azul-claro) e Fogo (tons vermelhos, laranjas, luminárias).

2. Sudoeste: riqueza estável e aumento de patrimônio

Estrela Anual 8: energia ligada a ganhos constantes, construção de patrimônio e estabilidade.

Benefícios: emprego fixo, economia de dinheiro, compra de imóveis, relacionamentos estáveis.

Dicas de ativação:

Para tornar o ambiente menos lento, inclua elementos do Fogo , por exemplo, vermelho, laranja, rosa, formas triangulares ou pontiagudas.

, por exemplo, vermelho, laranja, rosa, formas triangulares ou pontiagudas. Velas e incensos no Sudoeste ajudam a dar mais dinamismo à Estrela 8.

3. Sudeste: sabedoria, riqueza e romance

Estrela Anual 1: favorece sabedoria, fluidez na comunicação, sensibilidade e inspiração.

Desafio: no Sudeste, a Estrela 1 fica um pouco enfraquecida, então precisamos cuidar bem do local.

Dicas de ativação:

Elemento Metal : tons de branco, cinza, metálicos; objetos circulares, música instrumental (piano/violão/harpa).

: tons de branco, cinza, metálicos; objetos circulares, música instrumental (piano/violão/harpa). Mantenha o ambiente limpo e organizado a fim de favorecer a criatividade e o romance.

4. Sul: autoridade e crescimento profissional

Estrela Anual 6: formalidade, foco, planejamento e organização profissional.

Benefícios: ótima para quem busca ascensão em empresas, juízes, militares e treinadores.

Cuidados: pode trazer frieza aos relacionamentos e afetar a saúde dos pulmões e da cabeça.

Dicas:

Para suavizar impactos e possíveis conflitos de autoridade, use o elemento Terra: tons de amarelo, marrom, cerâmicas, objetos quadrados, tecidos rústicos.

5. Oeste: criatividade e romance “com moderação”

Estrela Anual 4: favorece romances, criatividade e estudos, mas pode causar instabilidade amorosa (triângulos amorosos ou relacionamentos turbulentos).

Desafio: no Oeste, a Estrela 4 pode se desequilibrar, prejudicando concursos, projetos artísticos ou relacionamentos.

Dicas de ativação:

Elemento Água (nas cores e formas, não em fontes): preto, azul-escuro, formas onduladas.

(nas cores e formas, não em fontes): preto, azul-escuro, formas onduladas. Se notar efeitos negativos (ciúmes, rupturas), adicione um toque de Fogo: luminária vermelha ou rosa, objetos triangulares em cores quentes.

Setores desafiadores: onde você deve ter mais cautela

Para minimizar efeitos nocivos, tente não passar muito tempo nesses setores em 2025. Se isso for inevitável (por exemplo, se lá fica o seu quarto ou a entrada principal), use as dicas de harmonização abaixo.

1. Nordeste: doenças graves e bloqueio financeiro

Estrela Anual 5: a mais temida do Feng Shui, pois pode provocar estagnação, doenças recorrentes e perdas financeiras.

Desafio: no Nordeste, ela recebe suporte do próprio setor, podendo intensificar problemas.

Dicas:

Elemento Metal : tons de dourado, prateado, branco e cinza; objetos circulares e esféricos.

: tons de dourado, prateado, branco e cinza; objetos circulares e esféricos. Toque música instrumental suave diariamente (piano, harpa, violão).

Use óleo essencial de alecrim em difusores a frio, se possível, para purificar o local.

2. Norte: conflitos e perdas

Estrela Anual 7: tendência a brigas, ações judiciais, roubo, ferimentos e intrigas.

Desafio: mesmo com a energia aquática do Norte atenuando um pouco essa estrela, ainda requer cuidados.

Dicas:

Elemento Água : preto, azul-marinho, formas onduladas.

: preto, azul-marinho, formas onduladas. A fim de evitar perdas inesperadas, pratique o desapego e faça doações voluntárias (tempo, dinheiro, bens).

3. Noroeste: agressividade e competitividade

Estrela Anual 3: potencial para impulsividade, brigas e até roubos, se não for bem canalizada.

Dicas:

Adicione o elemento Fogo : vermelho, rosa, laranja, formatos de estrela, pirâmide e luminárias ou velas acesas.

: vermelho, rosa, laranja, formatos de estrela, pirâmide e luminárias ou velas acesas. Mantenha o setor organizado e use a energia extra para produtividade, evitando discussões desnecessárias.

E o que fazer com o centro do imóvel?

Em 2025, a Estrela 2 fica no centro, trazendo um ritmo mais lento ao ano. Ela pode indicar maior risco de doenças e bloqueios, mas também a chance de revisar erros e corrigi-los.

Dica: colocar uma cabaça dourada no centro ajuda a purificar as energias estagnadas. Além disso, se possível, mantenha esse local bem iluminado e arejado.

Afinal, como se preparar para o Ano Novo Chinês de 2025?

Mapeie os setores na planta do seu imóvel usando uma bússola ou app de bússola, alinhando a rosa dos ventos. Identifique onde as Estrelas favoráveis (9, 8, 1, 6, 4) estão, para passar mais tempo nesses setores. Harmonize os setores com Estrelas desfavoráveis (5, 7, 3) usando as cores, formas e materiais recomendados. Cuide da saúde: em 2025, questões de saúde ficam mais enfatizadas, então mantenha exames em dia e não negligencie sintomas. Seja flexível: lembre-se de que o Feng Shui é um método de harmonização energética. Nada substitui uma consulta com um(a) profissional especializado(a) se você quiser aprofundar ainda mais.

Feliz Ano Novo Chinês de 2025!

O Feng Shui Tradicional Chinês oferece um mapa energético para navegar pelas mudanças anuais. Ao seguir essas recomendações, você pode criar um ambiente harmonioso e favorável, alinhado às energias de 2025.

Se quiser ir além e conhecer os segredos por trás das Estrelas Voadoras, assim como a compatibilidade entre o mapa do imóvel e o perfil dos moradores, considere fazer um Curso de Feng Shui para 2025 ou procurar um(a) consultor(a) especializado(a).

Que as energias de 2025 tragam harmonia, prosperidade e saúde para o seu lar e para a sua vida!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

O post Prepare sua casa para o Ano Novo Chinês apareceu primeiro em Personare.