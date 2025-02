Trânsito de Vênus em Áries 2025: paixão, novos amores e crises

O trânsito de Vênus em Áries em 2025 traz um período de paixão, coragem e reflexões profundas. Isso porque neste ano o planeta do amor fica retrógrado neste signo.

Vênus entra em Áries no dia 04 de fevereiro e, devido à retrogradação, passa mais tempo no signo neste ano.

Se por um lado Vênus em Áries pede ação e iniciativa para viver o amor, por outro, a Vênus retrógrado pede calma e reflexão. Portanto, é importante estar atento às datas para aproveitar o Trânsito de Vênus em Áries.

Por isso, veja as dicas para aproveitar período esteja você solteiro ou comprometido!

Cronograma e significados de Vênus em Áries 2025

Entenda a seguir as datas de Vênus em Áries 2025 e um resumo do que significa:

04 de fevereiro a 27 de março

No início do trânsito, com Vênus direto , temos mais paixão e iniciativa, com aumento do desejo de conquistar e agir. Porém, a paciência será curta, e o risco de impulsividade estará no ar.

, temos mais paixão e iniciativa, com aumento do desejo de conquistar e agir. Porém, a paciência será curta, e o risco de impulsividade estará no ar. No dia 01/03, Vênus começa a retrogradar em Áries , período menos focado em ação e mais em reflexão. Em vez de impulsionar o crescimento ou novos começos, essa fase tende a provocar revisões e até desafios nos relacionamentos.

, período menos focado em ação e mais em reflexão. Em vez de impulsionar o crescimento ou novos começos, essa fase tende a provocar revisões e até desafios nos relacionamentos. No dia 27 de março, Vênus volta para Peixes, ainda retrógrado, onde fica até dia 30 de abril.

30 de abril a 6 de junho

Vênus volta para Áries e, já em movimento direto, indica que é hora de agir com clareza e coragem sobre as decisões tomadas durante a retrogradação.

indica que é hora de agir com clareza e coragem sobre as decisões tomadas durante a retrogradação. Ou seja, é o momento ideal para tomar iniciativas definitivas nos relacionamentos e projetos pessoais.

Além disso, Vênus em Áries indica que mais tesão e dinamismo podem surgir nas relações, mas cuidado, pois a paciência pode estar encurtada.

podem surgir nas relações, mas cuidado, pois a paciência pode estar encurtada. Também é uma fase que indica necessidade de manter certa distância, respeitando o ritmo e a individualidade da outra pessoa.

Dicas para solteiros e comprometidos

Seja em busca de um novo amor ou para fortalecer o que você já tem, veja a seguir como aproveitar ao máximo esse trânsito!

Vênus em Áries se você está solteiro

Este é o momento de brilhar! Vênus em Áries aumenta sua confiança e sensualidade, tornando você mais atraente. A energia favorece conexões rápidas e intensas, mas lembre-se de respeitar sua independência e não se prender a padrões antigos.

Dicas práticas:

Demonstre sua autoconfiança: Pessoas independentes serão mais atraentes.

Pessoas independentes serão mais atraentes. Pratique atividades físicas: Além de aumentar sua autoestima, esses ambientes são perfeitos para paquerar.

Além de aumentar sua autoestima, esses ambientes são perfeitos para paquerar. Explore novos lugares: Grupos esportivos, trilhas, viagens de aventura ou mesmo um evento noturno podem ser ideais para encontrar alguém especial.

Sugestões de locais para paquera: academias, viagens ecológicas, cursos de mergulho ou voo livre, e a noite.

Se você está em um relacionamento

Vênus em Áries traz mais energia e dinamismo para os casais, mas também pode aumentar a impaciência. Para evitar conflitos, é essencial equilibrar momentos de espaço e conexão.

Dicas práticas:

Comunique-se com clareza: Resolva pequenos problemas antes que se tornem grandes.

Resolva pequenos problemas antes que se tornem grandes. Reacenda a chama: Surpresas, bom humor e um toque de sensualidade farão a diferença.

Surpresas, bom humor e um toque de sensualidade farão a diferença. Evite cobranças excessivas: Respeite o espaço do outro e busquem gastar energia juntos, seja com passeios ou atividades físicas.

Dica extra: Use o período retrógrado para avaliar a relação e, depois, com Vênus direto, invista em novidades para fortalecer o vínculo.

Vênus em Áries e você

Quando Vênus passar por Áries, ele ativará áreas específicas do seu Mapa Astral. Há duas formas de entender isso:

1. Pelo seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e o seu Mapa. Assim, você tem previsões personalizadas.

Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Então, veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará. No exemplo abaixo, que a pessoa estará com Vênus na Casa 11.

Além disso, perceba que há um destaque sobre Vênus retrógrado. Quando o movimento acontecer, você pode clicar nesse destaque e entender as previsões e dicas para sua vida.

Quando você clicar no seu trânsito, leia as previsões personalizadas para você nesta fase do ano.

2. Pelo seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Áries. Todo mundo tem todos os signos e, para conferir, é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure, então, o signo de Áries na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa No exemplo abaixo, a pessoa tem Áries na Casa 7 e isso significa que o trânsito de Vênus em Áries passará por esta casa durante o período.

Para saber o que isso significa, leia o significado das Casas astrológicas aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

