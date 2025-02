Você sabe o signo solar da pessoa que você gosta e conhece algumas características da personalidade dela. No entanto, para saber como conquistar cada signo no amor é preciso ir além.

Os signos com mais sorte no amor em 2025

Descobrir alguns signos no Mapa Astral é bem importante para conquistá-la. Explicamos:

O Signo Ascendente mostra aquilo que a pessoa admira nos outros e em si. Por isso, também é um fator de atração .

. Marte no Mapa Astral simboliza a capacidade de iniciativa, os impulsos, os instintos e os desejos.

Vênus no Mapa Astral indica a capacidade de relacionamento e sedução.

A análise sobre como conquistar cada signo pode ser ainda mais profunda quando se trata de conquista.

Entenda como você e outra pessoa combinam ao fazer uma Sinastria Amorosa .

. Conheça sua sexualidade e como a pessoa se comporta no amor e na cama no seu Mapa Sexual.

Como conquistar cada signo no amor

Os signos aqui foram divididos por elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.

Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) tendem a ser mais instintivos, imediatistas e passionais, movidos pelo alimento da paixão, admiração, tesão, enfim, pelo calor do momento.

tendem a ser mais instintivos, imediatistas e passionais, movidos pelo alimento da paixão, admiração, tesão, enfim, pelo calor do momento. Em geral, os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) tendem a gostar muito do contato físico.

tendem a gostar muito do contato físico. Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) , sentir não é suficiente. É necessário dar forma mental às emoções, algo que os faça acreditar para além da sensação física. Isso geralmente requer investimento nos flertes e na troca de ideias.

, sentir não é suficiente. É necessário dar forma mental às emoções, algo que os faça acreditar para além da sensação física. Isso geralmente requer investimento nos flertes e na troca de ideias. Os signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) costumam exigir da vida emoções profundas e relacionamentos que extraem o máximo das possibilidades dos sentimentos e das trocas. No sentido afetivo, é algo visceral, de entrega quase como uma simbiose, em que se espera que dois sejam um só.

Agora, veja os signos Ascendente, Marte e Vênus de quem você gosta (e os seus, é claro!) e aproveite para criar sua estratégia para ganhar o coração dessa pessoa:

Como conquistar a pessoa de Áries

A pessoa do signo de Áries gosta da sensação de retorno imediato.

O sexo tende a ser vigoroso, pois Áries é um signo entusiasmado e dinâmico, que não gosta de nada lento ou parado.

Geralmente, são pessoas que tomam a iniciativa, partindo para cima de quem desejam.

Podem gostar de certos jogos de poder e sedução, mas nada pesado. Pelo contrário, esses joguinhos devem alimentar o entusiasmo.

Saiba tudo sobre o signo de Áries

Como conquistar a pessoa de Touro

É o signo que mais valoriza o sexo pela sensação da prática, sem necessariamente vincular a fantasias mentais mirabolantes.

Quem é de Touro costuma ser amante dos prazeres sensoriais, do conforto e de navegar em mares conhecidos.

Gosta da sedução e de pessoas elegantes e perfumadas, assim, sente atração por quem tem aparência produzida e charme na medida.

Touro tem fama de ciumento e possessivo e, de fato, quando deseja alguém e constrói vínculo sexual, pode se incomodar quando se sente perdendo o monopólio do afeto e do sexo.

Saiba tudo sobre o signo de Touro

Como conquistar a pessoa de Gêmeos

Gêmeos é um signo em busca de experiências do mundo.

Quem é de Gêmeos adora flertar, instigar uma boa conversa, seduzir por meio das palavras, estar em bares e cinemas com pessoas interessantes.

A inteligência, as boas ideias e a independência fascinam as pessoas geminianas.

E o sexo em si deve ser acompanhado de estímulos, por exemplo, palavras ao pé do ouvido ou até uma boa conversa de bar.

Saiba tudo sobre o signo de Gêmeos

Como conquistar a pessoa de Câncer

Pessoas de Câncer são, inicialmente, desconfiadas, precisando de bases seguras para se entregar.

Esperam vínculos de cumplicidade e intimidade que nem sempre são encontrados por aí.

Costumam ser pessoas cuidadosas, gostando de mimar, desde que estejam sendo correspondidas.

São intensas e apaixonadas no sexo e gostam de romantismo.

Saiba tudo sobre o signo de Câncer

Como conquistar a pessoa de Leão

Pessoas de Leão geralmente valorizam a beleza aparente, bem como pessoas com carisma social e glamour.

Sentem-se atraídas por pessoas cobiçadas e, quanto maior o investimento nesse campo da sedução, mais o sexo poderá se tornar interessante.

O orgulho acompanha esse signo. Portanto, os jogos de poder que envolvem a afirmação da autoestima e a disputa pelo domínio das emoções pode ser uma constante e até se tornar um estímulo ao bom sexo.

Só é preciso não deixar Leão dominar sempre para “não perder a graça”.

Saiba tudo sobre o signo de Leão

Como conquistar a pessoa de Virgem

Quem é do signo de Virgem pode ter alguns tabus relacionados ao sexo. Assim, tentem a querer “purificar” algo que, por vezes, lhe soa como embaraçoso.

Eis um signo que racionaliza um pouco as emoções, tendo dificuldades iniciais em se soltar totalmente.

Costumam ser pessoas cuidadosas e prestativas, que fazem mimos, mas que também esperam esforço para serem agradadas na relação e na prática sexual.

Também podem ser críticas, exigindo agrados mútuos.

Saiba tudo sobre o signo de Virgem

Como conquistar a pessoa de Libra

É um signo que exige elegância nas relações. É preciso que haja elogios, harmonia e charme na medida certa para que o sexo se mantenha prazeroso. Além disso, a aparência conta pontos.

O flerte é uma marca das pessoas de Libra.

Costumam valorizar intensidade e dinamismo na vida social, intelectual e cultural.

Esse signo não combina com vulgaridade na cama, preferindo sempre contatos gentis e elegantes.

Saiba tudo sobre o signo de Libra

Como conquistar a pessoa de Escorpião

Pessoas de Escorpião costumam ter necessidade de dominar as próprias emoções, por isso preferem ser reservadas na vida pessoal.

São pessoas intensas, sensuais, viscerais. Possessividade e domínio podem ser características marcantes.

Não aceitam nada pela metade e podem ser obstinados nas conquistas.

Podem entrar em perigosos jogos de amor.

Saiba tudo sobre o signo de Escorpião

Como conquistar a pessoa de Sagitário

O mundo é cheio de possibilidades, e as pessoas sagitarianas sabem muito bem disso. Por isso, têm muita tendência ao flerte.

Gostam de desafios e precisam sentir que estão sempre crescendo com algo novo. Por isso, pode vale sugerir invenções no sexo.

São pessoas entusiasmadas, otimistas, generosas e ingênuas.

Podem mergulhar de cabeça em uma paixão e auxiliar muito quem amam, mas tendem a enjoar do que ficou muito conhecido.

Saiba tudo sobre o signo de Sagitário

Como conquistar a pessoa de Capricórnio

Pessoas capricornianas tendem a ser mais reservadas.

Costumam melhorar seu desempenho sexual conforme sua segurança e confiança aumentam.

Podem ser bem intensas na cama, desde que estejam confiantes.

A vida material também pode influenciar sua desenvoltura e seu prazer a dois.

Saiba tudo sobre o signo de Capricórnio.

Como conquistar a pessoa de Aquário

A pessoa de Aquário costuma gostar de ser e parecer diferente, colocando certa irreverência e independência na sedução. Na cama, precisa de estímulos mentais que complementem os carinhos físicos.

Pode ser super antenada nos fatos do mundo e em boas conversas, mas pode dar aquela desanimada diante de comportamentos preconceituosos, chavões ou demonstrações de burrices.

Sente-se atraída por quem se destaca social e culturalmente, gostando da intensa troca de ideias. Pode facilmente se interessar por colegas de estudo ou de profissão.

Um lembrete: não lida bem com cobranças.

Saiba tudo sobre o signo de Aquário

Como conquistar a pessoa de Peixes

Pessoas de Peixes são capazes de fazer verdadeiros mergulhos profundos no amor.

Costumam ser fantasiosas, românticas, sonhadoras, idealistas e podem criar imagens mentais muito fortes que intensificam o prazer sexual.

Podem acreditar em relacionamentos predestinados, algo como encontros marcados pelo destino, o que traz aura especial ao romance.

Buscam um encontro de almas, por isso, podem exigir alta dose de investimento de energia do par, com carinho, atenção, cuidado.

Saiba tudo sobre o signo de Peixes

