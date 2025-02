Previsões intensas para o amor no início de 2025

Prepare-se para uma montanha-russa emociona! Com Vênus, a deusa dos relacionamentos, passando por movimentos importantes, o amor no início de 2025 promete surpresas e desafios.

Neste artigo, vamos desvendar as fases marcantes de Vênus em janeiro, fevereiro e março, período que contempla datas emblemáticas para o amor, como o Valentine’s Day e o Carnaval.

Com as informações e dicas, você pode driblar os desafios e aproveitar para viver o amor de forma mais consciente e conectada.

Confira aqui a agenda do amor completa para 2025

Qual o simbolismo da Vênus?

Não tem como falar de amor sem falar de Vênus. Para a Astrologia, Vênus é o planeta ligado a tudo que tem valor, dos amores e relacionamentos, à beleza, ao valor pessoal e ao valor financeiro também.

Podemos interpretar Vênus de duas formas:

O significado de Vênus no nosso Mapa Astral e, portanto, as características que nos atraem e proporcionam prazer nas relações. Ou seja, são coisas que nunca mudam.

e, portanto, as características que nos atraem e proporcionam prazer nas relações. Ou seja, são coisas que nunca mudam. Já num trânsito astrológico, que é análise dos movimentos dos planetas no Céu e, portanto, impactam todos nós, Vênus pode indicar como está a energia do amor. Dependendo do signo em que ele está posicionado, podemos identificar as tendências de cada período e como surfar melhor a onda das relações.

A seguir, você entende como os movimentos intensos de Vênus neste início de 2025 que podem balançar as estruturas do amor.

As previsões para o amor no início de 2025

Janeiro

Vênus em Peixes e muito romantismo (e ilusões)

Desde o comecinho do ano, estamos sob a energia encantadora de Vênus em Peixes. O romantismo está no ar, trazendo sensibilidade, empatia e um desejo profundo de conexão emocional.

Este é um momento perfeito para nutrir relacionamentos com mais cuidado e ternura. Encare cada encontro como uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional.

Por outro lado, Vênus em Peixes pode trazer carência, idealização, vitimismo e uma inclinação a fugir da realidade. Para evitar frustrações, mantenha os pés no chão e aprenda a equilibrar sonhos com pragmatismo.

Fevereiro

Vênus em Áries e novos romances

Logo no começo de fevereiro, Vênus entra no signo de Áries e a atmosfera muda drasticamente. Agora é a vez da paixão, aventura, ousadia e sexualidade tomarem conta.

É o momento ideal para conhecer pessoas e começar relacionamentos, assim como inovar em relações já existentes e estimular a vida sexual.

É uma temporada importante para quem precisa de coragem para viver novas paixões, assumir seus reais desejos e, quem sabe, literalmente viver um amor de verão: quente, fugaz e arrebatador.

Mas nem tudo são flores. Podemos ter dificuldade de enxergar as necessidades do outro, de compartilhar seus sentimentos e desejos.

Além disso, com Vênus em Áries não há espaço para monotonia. Mas a necessidade constante de mudança pode trazer impulsividade e ansiedade para as relações, como se ficasse mais difícil manter do que se libertar.

E o Valentine’s Day?

A data internacional do amor, o Valentine’s Day, no dia 14 de fevereiro, acontece sob essa energia de Vênus em Áries. Por isso, pode ser marcada por novas paixões e também por renovações nos relacionamentos já existentes.

Para quem está numa relação: a comemoração promete ser calorosa e apaixonante! Veja aqui dicas para acertar no presente.

a comemoração promete ser calorosa e apaixonante! Para quem está só: com a energia ariana no ar, não há nada mais satisfatório do que valorizar os seus próprios desejos e abraçar o amor-próprio.

Guia do Amor na Astrologia: Entenda seu coração através dos Astros

Março

Vênus retrógrado pede cuidado no amor

Março começa com um dos trânsitos mais importantes (e temidos) para o amor: Vênus retrógrado. No dia 01 de março, planeta das relações começa a retroceder no Céu, o que vai durar até 12 de abril.

Nesse período, questões sobre liberdade e autonomia nas relações podem vir à tona. Como a retrogradação ocorre no signo de Áries, é um alerta sobre a possibilidade de se fundir com o outro e perder sua própria personalidade.

Além disso, pode haver dúvidas entre ficar só ou ficar numa relação. Ou, ainda, ficar oscilando entre a vontade de estabelecer relações duradouras com o desejo de buscar novidades ou autonomia.

De qualquer maneira, as revisões servem para fortalecer aquilo que já tem potencial para crescer ou então tomar consciência do que não está sólido o suficiente.

Por isso, essa retrogradação é um convite para desenvolver relações onde haja autonomia, liberdade e, ao mesmo tempo, parceria e amor.

E o Carnaval?

As principais festividades de Carnaval 2025 acontecem nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, incluindo sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Por um lado, o Sol estará em Peixes, período ideal para ase divertir, criar fantasias e se distanciar um pouco da realidade – o que também tem tudo a ver com Carnaval.

Por outro lado, Vênus retrógrado indica revisões na vida afetiva e pode ascender a dúvida sobre liberdade x compromisso.

Mas como Áries costuma ser muito imediatista, é importante analisar com calma a situação e não se deixar levar pelas massas, arriscando perder relações importantes.

Seu amor de Carnaval vai durar? A Numerologia pode ter a resposta

Como você vai viver o amor no início de 2025?

Os primeiros meses de 2025 prometem agitação, reflexão e muito aprendizado no campo dos relacionamentos.

Mas cada um de nós pode viver esse período de maneira diferente, sentindo mais ou menos cada um dos trânsitos de Vênus.

Para saber as previsões do amor específicas para a sua vida, é preciso acompanhar no Horóscopo Personalizado que área da sua vida Vênus está ativando. Pois é ali que suas energias estarão focadas.

Para saber qual é essa área, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito:

Acesse o Horóscopo Personalizado . É grátis. Basta você incluir seus dados de nascimento.

. É grátis. Basta você incluir seus dados de nascimento. Veja a lista lateral esquerda. Ali está a sua previsão personalizada. Procure por Vênus na Casa…, como na imagem ao lado.

Ao clicar nesse trânsito, você poderá entender no texto o que isso significa.

No exemplo abaixo, veja que a pessoa está vivendo, neste momento, um trânsito de Vênus sobre a Casa 10. Significa que é uma fase positiva para sair e também para usar o magnetismo na vida profissional.

Se você quer entender o que essa Casa astrológica onde Vênus está significa, clique aqui.

O amor está no ar – e cabe a você fazer dele uma experiência inesquecível.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Atualmente desenvolvendo um projeto que une esses dois saberes milenares com o objetivo de criar uma proposta voltada para as necessidades individuais que cada um manifesta através do seu mapa natal.

maisafarinacolla@gmail.com

O post Previsões intensas para o amor no início de 2025 apareceu primeiro em Personare.