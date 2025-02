Qual é o significado das cartas de Tarot no amor

Os profissionais tarólogos, muitas vezes, se veem como “cupidos”, ajudando pessoas a entender melhor seus sentimentos e suas relações. No entanto, o significado das cartas de Tarot no amor não oferecem soluções imediatas.

As cartas de Tarot seguem uma tradição simbólica e um padrão de significados que são um convite à reflexão, ao crescimento pessoal e à transformação nas relações afetivas.

Por isso, identificar o significado das cartas de Tarot no amor é o primeiro passo para se conscientizar de suas atitudes e melhorá-las em respeito à pessoa amada e a si mesmo. É isso que faremos juntos a seguir.

Tarot e o Amor

Pense nas cartas de Tarot como um exercício de consciência e evolução ao bem-estar a dois. O significado das cartas de Tarot no amor podem ajudar você a respeitar a pessoa que está ao seu lado e a confiar mais nos seus desejos.

Afinal, uma boa relação não se constrói com incertezas e inseguranças emocionais, mas com verdadeira dedicação e reconhecimento de seus próprios exageros. Confie no amor. Mas seja verdadeiro com ele; senão, como o amor poderá ser verdadeiro pra você?

A jornada do Tarot é uma aventura de transformação das relações humanas. Experimente questionar sua realidade amorosa agora. Trabalhe sua força interior para romper os padrões negativos.

Passo a Passo do Tarot e o Amor

O Tarot e o Amor é uma ferramenta valiosa para autoconhecimento e aprimoramento de relacionamentos. Na versão gratuita, você pode sortear 6 cartas e, então, ver aqui neste artigo o significado delas.

É só seguir este passo a passo:

Acesse o Tarot e o Amor no site do Personare. Clique em “Jogue Agora” para começar. Você será guiado por um processo simples de seleção de cartas. Você pode escolher se quer uma análise geral para sua vida amorosa ou se quer focar na relação específica com alguém. Então, serão apresentadas opções para você embaralhar e escolher as 6 cartas. Anote quais são as cartas e então volte aqui no artigo para entender o significado das cartas de Tarot no amor. Utilize as orientações recebidas para tomar decisões mais conscientes e positivas em sua vida amorosa. Você pode realizar o jogo novamente sempre que sentir necessidade de orientação ou quiser explorar diferentes aspectos do seu relacionamento.

Se quiser entender com profundidade o significado das cartas de Tarot no amor, como aspectos positivos e negativos, melhores atitudes e dicas específicas para você, experimente o jogo completo.

Significado das cartas de Tarot no amor

Veremos a seguir o significado das cartas de Tarot no amor, com foco nas lições que os Arcanos Maiores, que são os mais profundos do Tarot, têm a oferecer sobre os assuntos do coração.

Independendemente de ter saído ou não no seu jogo de Tarot, leia sobre eles e então tente reconhecer aquele mais próximo de suas atitudes afetivas, buscando responder às questões com a maior sinceridade possível.

O significado de cada carta do Tarot pode fazer você mudar suas atitudes em relação ao amor e, assim, melhorar muito os seus relacionamentos. Afinal, as transformações sempre começam por você.

O MAGO

Grand Etteilla. Paris: Grimaud, 1975

Quando O Mago aparece, ele sugere que você está buscando constantemente o melhor. Mas será que você está investindo em fórmulas mágicas de sedução ou até mentindo para alcançar seus desejos?

Esse arcano também simboliza criatividade, e pode estar pedindo que você utilize sua inventividade para trazer mais prazer à relação.

Em suma, se você tirou essa carta no jogo de Tarot e o Amor ou se identificou com o seu significado, reflita a partir dessas perguntas:

Qual é o relacionamento ideal para mim?

O que eu quero encontrar em outra pessoa?

A SACERDOTISA

A Sacerdotisa indica alguém que tem dificuldades em demonstrar sentimentos. Talvez seja hora de olhar para suas próprias carências e autoestima.

O Tarot no amor sugere que este é um momento para se conectar com a intimidade e superar a passividade sentimental.

Reflexão:

Como posso me livrar da timidez e construir um relacionamento sadio?

A IMPERATRIZ

A Imperatriz sugere que você pode não estar enxergando impasses afetivos como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento com o parceiro.

Além disso, também indica que você concede segurança emocional à pessoa amada.

Reflexões:

Quais são as minhas principais qualidades amorosas?

Como torná-las mais nítidas às outras pessoas?

O IMPERADOR

Quando O Imperador aparece, ele pode indicar que você está assumindo uma posição autoritária na relação. Por isso, suas atitudes podem ser interpretadas como altruístas, secas e egocêntricas demais.

Esse arcano é prático, responsável e objetivo, mas também controlador e até mesmo insensível.

Reflexões:

O que devo aprender com a pessoa que amo?

O que devo melhorar no meu relacionamento?

O PAPA

O Papa sugere respeito, diálogo, e fidelidade. Sua mensagem é clara: o amor, para ser duradouro, deve ser baseado em respeito mútuo e compromisso.

No meio social, o Papa passa imagem de cumplicidade com a pessoa amada, mesmo que saiba manter sua individualidade intacta e sempre forte.

Reflexões:

O que eu aprendo com a pessoa que amo?

OS ENAMORADOS

Os Enamorados é o símbolo do romance e das escolhas afetivas. Porém, essa carta pode significar indecisão, temores sobre a pessoa amada, hesitação em se prender a outro alguém.

Mas também indica o desejo de se relacionar de forma sincera e sem questionamentos sobre o que é certo e quando é certo.

Reflexões:

Quais são minhas opções para o amor?

O que devo levar em conta antes de tomar minhas decisões no amor?

O CARRO

O Carro simboliza entusiasmo, a expectativa e o desejo para com a pessoa amada são atributos desta carta.

Mas toda essa ansiedade por chegar num lugar só seu, quando transformada em determinação, pode gerar a autêntica afetividade numa relação despojada, sincera e satisfatória em todos os níveis. Enquanto durar, é claro.

Reflexões:

Qual a importância da pessoa que eu amo em minha vida?

O que devo fazer para essa união durar por muito tempo?

A JUSTIÇA

A Justiça indica que o relacionamento pode estar baseado em formalidade excessiva e distanciamento afetivo.

Tudo que ocorre entre o casal se deve à lógica, dentro dos conformes estabelecidos pela união, portanto.

Simboliza respeito mútuo diante da sociedade e maturidade na forma de agir, mas o carinho e o afeto deixam a desejar.

Reflexões:

O que devo fazer para equilibrar minha relação afetiva?

Como devo quebrar o gelo do amor?

O EREMITA

O Eremita representa a paz interior que existe entre duas pessoas que se amam.

A carta indica que há muito afeto, carinho e dedicação e reflete antigos valores que não seguem moda.

Por isso, é importante lembrar que prevalece a honestidade e a fidelidade, independente de quanto tempo o casal está junto.

Reflexões:

Quais qualidades devo aprimorar em minha relação amorosa?

Que tipo de união estou construindo neste momento?

A RODA DA FORTUNA

A Roda da Fortuna é o maior símbolo dos altos e baixos da vida amorosa no Tarot. Ela alerta para a ansiedade e a instabilidade que podem surgir em um relacionamento.

É comum existir vontade impensada de conseguir harmonia e equilíbrio emocional.

Assim, não se sem se percebe que tal atitude acarreta obstáculos como o estresse, a indisposição de manter uma rotina com a pessoa escolhida e, de quebra, a insuportável variação de humor que ronda o casal.

Reflexões:

O que devo fazer para manter minha relação amorosa sempre harmonizada e equilibrada?

Quais qualidades da minha união devo preservar?

A FORÇA

A Força sugere qur existe consciência de que o amor, qualquer amor, tem que ser pra valer. Por isso, a carta sugere que há equilíbrio de forças, segurança e integração entre o casal.

Toda a vitalidade, a atração física e a maturidade de ambas as partes contribuem para uma união repleta de prosperidade afetiva, satisfação e magnetismo.

Reflexões:

O que posso fazer para aumentar a força do meu amor?

O que devo fazer para dinamizar minha relação afetiva?

O PENDURADO

O Enforcado ou Pendurado simboliza aqueles que se amarram como forma de punição por não conseguirem o que querem. Por isso, pode significar que você está sentindo insatisfação e mágoa.

Além disso, pode estar esperando que a outra pessoa mude o modo de agir ou de ver a vida.

Essa carta, ademais, indica casamentos machucados pelo tempo, casais conformados com o marasmo e a ausência de melhorias para o amor se libertar e se expressar livremente.

Reflexões:

O que devo fazer para mudar totalmente minha relação afetiva?

Quais são os principais defeitos da minha forma de amar?

A MORTE

A Morte não é necessariamente o fim, mas simboliza a necessidade de transformação.

Situações difíceis e certo egoísmo são as características principais do padrão desta carta. É comum ela aparecer quando você quer melhorar a vida afetiva, mesmo que o sentimento inicial já esteja, literalmente, morto.

O que antes era saudável agora se torna incompatível, ou seja, difícil. Pode haver angústia e falta de afeto pelo distanciamento amoroso. Assim sendo, a carta indica que a relação precisa ser revista e as interações precisam ser recicladas.

Reflexões:

O que deve “morrer” em minha relação amorosa?

Como transformar esse amor em algo que me faz bem de verdade?

A TEMPERANÇA

A Temperança representa a tranquilidade de um relacionamento estável. Portanto, pode haver amizade, carinho, diálogo e atenção. O amor costuma ser profundo, mesmo que às vezes a rotina seja entediante.

A carta aconselha o casal a desenvolver sempre mais o potencial de união.

Reflexões:

Como posso melhorar meu relacionamento sem perder a harmonia que já existe?

O que é necessário fazer parar sair da rotina e viver novas emoções com quem amo?

O DIABO

O Diabo traz à tona paixão, desconfiança e desejo. É com essa mistura que ele tempera um relacionamento afetivo.

Por isso, se essa carta saiu para você, pode ser que exista certa disputa de forças e valores entre você e a pessoa amada.

Ademais, tudo isso pode estar aliado ao prazer e à possessividade, fazendo com que haja perigosa fogueira de vaidades queimando a boa comunicação.

Ilustra brigas e ciúmes inúteis que, por incrível que pareça, dão motivos para que a intimidade seja totalmente prazerosa. Amor e ódio são as dádivas deste arcano, portanto.

Reflexões:

O que eu posso fazer que haja sinceridade e felicidade nesta relação?

O que eu devo aprender para não criar mais problemas amorosos?

A TORRE

O amor refletido por nA Torre mostra que o fim deve ser aceito com todas as forças possíveis. A relação tem mais obstáculos que nunca, tamanha a imaturidade e a negligência por não se dedicarem fielmente à união.

Ou seja, os erros, as desculpas e as ilusões acabam por estremecer as estruturas afetivas e explodem em desgosto e necessidade de renovação.

Para o amor entrar num coração em ruínas, é preciso que haja consciência emocional. Caso não haja, então não vale mais a pena.

Reflexões:

Como posso permitir que o amor entre e tome conta da minha vida?

O que devo melhorar em mim para conseguir ser feliz neste relacionamento?

A ESTRELA

Carta Estrela Mulher. Referência: arocchi Visconti-Sforza. US Games, 1975

O casal que atinge A Estrela encontra-se em paz, com tranqüilidade e esperança de que tudo pode dar certo sempre.

A relação tem por base o afeto, o carinho e o verdadeiro respeito pela pessoa amada. Tente não questionar a reciprocidade entre vocês e, sim, vivenciá-la o máximo possível.

Reflexões:

Como posso preservar toda essa harmonia em meu relacionamento amoroso?

A LUA

Esta é a carta do ciúme, das fantasias e da falta de diálogo para resolver problemas. Por isso, A Lua pode indicar que há medo de que a pessoa amada pode fazer de mal para a relação e para si mesma.

Então, pode ser que vocês estejam vivendo muita confusão emocional. Embora indique prosperidade material, sugere falta de coragem e pobreza de espírito para iluminar o amor.

Reflexões:

Quais são os principais problemas que atrapalham minha relação afetiva?

O que devo reconhecer para melhorar a comunicação com a pessoa que eu amo?

O SOL

É com alegria e muito prazer que o casal regido por esta carta aproveita cada dia. O Sol, portanto, sugere que há autêntico respeito pela relação e pela individualidade de cada um.

Além disso, O Sol aponta para um casal com interesses em comum e com capacidade de administrar a vida em plena harmonia.

Reflexões:

O que devo fazer para manter meu relacionamento totalmente iluminado e próspero?

O JULGAMENTO

Quando a história de amor é um acontecimento único na vida de duas pessoas que se gostam, este é o arcano responsável.

Por isso, O Julgamento costuma mostrar um relacionamento livremente adaptado ao estilo de vida do casal, que sempre se renova e gosta de novidades.

Reflexões:

Como devo agir para não me surpreender negativamente com essa relação?

O que é necessário levar em conta em relação aos imprevistos do amor?

O MUNDO

O Mundo simboliza o completo equilíbrio de forças e sentimentos de uma relação amorosa.

O mundo do casal para o qual esta carta saiu é sustentado pela integração das diferenças e semelhanças e pela aceitação mútua de todos os defeitos e as qualidades.

Existe segurança emocional, prazer e responsabilidade pela própria felicidade. É como nas fábulas em que o amor passa por várias aventuras e que, no final, tudo se encaixa e dá certo.

Reflexões:

O que é necessário começar e finalizar em minha relação amorosa?

Como eu devo preservar a felicidade que harmoniza minha união?

O LOUCO

O Louco é o arcano da liberdade e da ingenuidade. Ele sugere que a relação pode ser baseada em um amor leve, mas também em um despreparo emocional.

Assim, pode existir muita infantilidade ao lidar com o relacionamento, fazendo com que tudo seja efêmero, passageiro e não muito importante.

A relação regida por este arcano geralmente é ingênua a ponto de ser descartada em qualquer momento de dificuldade. Indica despreparo emocional. É o típico caso do relacionamento aparentemente sem futuro, em que o prazer está acima de tudo.

Reflexões:

Como eu posso transformar minha relação afetiva em compromisso sério?

O que deve ser feito para trazer segurança e seriedade para essa união?

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto, Tarot 2025 e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

O post Qual é o significado das cartas de Tarot no amor apareceu primeiro em Personare.