Buscamos insistentemente uma fórmula de como ser mais feliz no amor. Mas confesso que não gosto muito desta coisa de truques, segredos e fórmulas mágicas, porque não acredito em milagres desta forma, e sim naqueles conquistados por nós mesmos.

Soluções milagrosas podem até operar de alguma forma, promovendo certas mudanças. Porém, a efetividade e a sustentabilidade das mesmas – tanto em relação à intensidade quanto ao prazo – geralmente não acontecem.

Sendo assim, creio que o grande truque ou fórmula para alcançar a felicidade na vida afetiva não é diferente do segredo do sucesso em outras áreas da vida: a prática e a disciplina.

Além dessas, outras duas características talvez sejam ainda mais importantes: a paciência e a perseverança.

Descubra agora como você pode ser mais feliz no amor, observando e alterando alguns hábitos da sua rotina.

A chave de como ser mais feliz no amor

Geralmente, é mais fácil compreender como essas habilidades podem nos ajudar a ter sucesso na vida material. Mas como elas podem se tornar a chave da felicidade afetiva?

Vivemos hoje um conceito de felicidade muito atrelado ao que está fora de nós. Estamos sempre muito condicionados a algo ou alguém, que define se vamos estar tristes ou contentes.

De fato, não há como o mundo não influenciar os sentimentos. E ter uma vida afetiva harmoniosa contribui, sim, para o sentimento de plenitude. Mas isso é diferente de estar sempre à mercê do que está lá fora.

Satisfação afetiva é algo bem diferente do preenchimento de um vazio e uma carência por alguém.

Achamos que a insatisfação existe por não termos uma pessoa parceira que realize nossos sonhos, por mais humildes que sejamos. Costumamos pensar: “só quero alguém com quem possa compartilhar minha vida e ser feliz, isso não é pedir muito. É tão simples…”.

Padrões negativos que prejudicam a vida amorosa

É mesmo tão simples assim?

A resposta é sim e não. Encontrar um amor pode ser simples se pensarmos que, quando estamos com nossa autoestima e poder pessoal em equilíbrio e harmonia, podemos, sim, achar o que buscamos.

Mas torna-se complicado quando não queremos ou não nos propomos a fazer a nossa parte. E, ainda assim achamos que deveria ser fácil encontrar o par amoroso que nos fará feliz.

Então, voltemos ao que citamos anteriormente: a chave de nossa felicidade afetiva está na prática, disciplina, paciência e perseverança.

Somente com a prática e com a ação de nosso esforço consciente de harmonização e fortalecimento interno poderemos caminhar na direção da felicidade afetiva. E somente com paciência e perseverança conseguiremos manter a prática e a disciplina ao longo do tempo.

Mais harmonia e força para encontrar um amor

Alguns passos podem auxiliar para descobrir como ser mais feliz no amor. Então, comecemos aqui pelo desapego e renúncia dos conceitos distorcidos que condicionam nossa felicidade ao que está fora de nós.

Primeiro, é preciso renunciar à ideia de que nossa satisfação e humor dependem da existência de um par afetivo ou das atitudes da pessoa com quem nos relacionamos.

Isso significa compreender e aceitar que este conceito de felicidade condicionado ao outro só aumenta o sofrimento em vez de promover felicidade.

Pode trazer alguns instantes de euforia – algo, muitas vezes, confundido com felicidade. No entanto, logo passam e nos levam de volta ao vazio e solidão ou à irritação e insatisfação.

Disciplina ajuda no desapego

Uma vez conscientes de não precisamos de um amor para sermos felizes e/ou que nosso amor precisa ser do nosso jeito, será necessário ter disciplina.

Ela é fundamental para praticar o desapego e a renúncia da tristeza e da frustração quando nos vemos sós e sem perspectiva afetiva. Ou, ainda, novamente tendo que lidar com as atitudes desagradáveis da pessoa parceira.

É preciso manter esta prática constantemente, prestando atenção toda vez que os sentimentos negativos vierem à tona para não se deixar tomar por eles.

Então você pode pensar: “Ah, mas isso é difícil, como posso fazer algo do tipo?”. Lembre-se e foque no que você quer – ser feliz – e afirme para si, conscientemente, com vontade e firme propósito:

Independentemente do que seus sentimentos e pensamentos negativos lhe digam, a sua escolha é de ser mais forte do que eles, de não acreditar neles, por mais insuportáveis e reais que sejam no momento.

A escolha pela felicidade

É importante afirmar para si que sua escolha é acreditar na felicidade – mesmo que ainda não sinta, que lhe pareça irreal – escolhendo cada vez mais com o coração e com determinação.

Pode parecer simplista, até mesmo ridículo a princípio. No entanto, sem mudar o direcionamento de nossos pensamentos, será difícil mudar os sentimentos e construir uma realidade diferente lá fora.

A firmeza com que nos propomos a fazer esse exercício já ajuda a fazer a “musculação” de nosso firme propósito.

Um dos segredos é compreender que a dificuldade de mantermos essa afirmação é justamente o que faz com que acabemos deixando de acreditar que seremos felizes.

Paciência e perseverança farão a diferença

Podemos fazer um paralelo com uma dieta alimentar: se meu objetivo é emagrecer e ficar saudável, preciso desapegar e renunciar aos alimentos que não contribuem para minha meta e me manter firme nisto, mesmo quando minha vontade é de comer chocolate e fritura ou de tomar refrigerante.

A vontade e o desejo são intensos e reais. Se não for paciente e perseverante, mesmo diante das minhas escorregadas, vou desistir e me lamentar que gostaria de ser magra e saudável, esperando que isso caia do céu.

Ou posso me enganar, achando que é difícil demais seguir uma dieta, comendo coisas saudáveis de vez em quando, mas não fazendo as mudanças efetivamente necessárias para emagrecer. E então pensar: “não entendo por que não consigo emagrecer, já que me esforço tanto”.

Ao nos deixarmos abater pelos intensos sentimentos e pensamentos que parecem mostrar que estamos longe demais de ser feliz ou que a felicidade pode ser muito trabalhosa, nos afastamos cada vez mais do que desejamos.

Ficamos esperando que algo aconteça lá fora. Ou seja, que um(a) pretendente surja e assuma um compromisso, ou que a pessoa parceira mude e nos prove que os sentimentos e os pensamentos negativos estão errados.

E assim, com frequência, esquecemos que o poder e a responsabilidade de mudar para melhor são nossos, e não de outra pessoa!

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com

