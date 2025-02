Fim de Júpiter retrógrado: saiba o que fazer para expandir

Nesta terça-feira (04/02), chega o fim de Júpiter retrógrado, momento em que se refletiu sobre questões ligadas à expansão. Agora é hora de colocar em prática aquilo que pensamos.

O maior dos planetas nos convida a primeiro crescer por dentro – olhando para os lugares em que não cabemos mais (retrogradação) –, para depois ambicionar crescer por fora (movimento direto).

A seguir, veja o que fazer para expandir com o fim de Júpiter retrógrado e, principalmente, entender qual área da vida está mais favorável para isso.

O que significa o fim de Júpiter retrógrado?

Júpiter retrógrado acontece, aproximadamente, uma vez a cada 12 meses. Desta vez, a retrogradação do maior planeta do sistema solar ocorreu de 09/10/2024 a 04/02/2025.

Júpiter é regente de áreas importantes, como:

grandes eventos;

viagens;

justiça;

filosofia de vida.

Por isso, quando o planeta fica retrógrado, esses assuntos podem não sair como o esperado.

Além disso, durante a retrogradação, é comum refletirmos sobre crescimento, expansão e o rumo que gostaríamos de dar para a nossa vida. Agora, com Júpiter direto, é hora de colocar essa expansão em prática.

A seguir, entenda o que melhora na sua vida com Júpiter retomando seu movimento direto.

O que fazer para expandir agora?

Chegou a hora de partir para ação e expandir. No entanto, Marte está retrógrado até 23/02, período que não é favorável para novas iniciativas.

Além disso, Mercúrio fica retrógrado novamente entre 15/03 e 07/04, o que traz muita indecisão, falhas em questões do dia a dia e remanejamentos.

Por isso, para as ações práticas que envolvem morar em outro lugar, como providenciar um aluguel, é melhor a energia de Marte e Mercúrio diretos.

Onde eu devo investir para expandir?

Até 09/06, Júpiter está no signo de Gêmeos. Por isso, a área da sua vida onde você tem este signo está sendo ativada agora. Ou seja, é onde você deve investir para expandir.

Entenda como ver onde você tem Gêmeos no mapa e, em seguida, saiba o que melhora na sua vida com o fim de Júpiter retrógrado.

Abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. Selecione a opção Signos nas Casas e procure por Gêmeos. Veja em qual Casa Astrológica está o signo de Gêmeos. A imagem abaixo, por exemplo, mostra uma pessoa com Gêmeos na Casa 2.

Veja a seguir o que significa cada Casa, ou seja, qual área da vida será mexida por Júpiter.

Gêmeos na Casa 1: identidade, individualidade, começos, independência, corpo físico.

identidade, individualidade, começos, independência, corpo físico. Gêmeos na Casa 2: âmbito financeiro, ganhos, gastos, valores pessoais, assuntos práticos.

âmbito financeiro, ganhos, gastos, valores pessoais, assuntos práticos. Gêmeos na Casa 3: comunicações, escritos, trabalho intelectual, relacionamento com irmãos, deslocamentos, plano mental, ideias.

comunicações, escritos, trabalho intelectual, relacionamento com irmãos, deslocamentos, plano mental, ideias. Gêmeos na Casa 4: casa, família, país, vida privada, intimidade, assuntos emocionais.

casa, família, país, vida privada, intimidade, assuntos emocionais. Gêmeos na Casa 5: lazer, realização pessoal, filhos, amores, autoestima, criatividade, identidade, diversão.

lazer, realização pessoal, filhos, amores, autoestima, criatividade, identidade, diversão. Gêmeos na Casa 6: trabalho, saúde, cotidiano, hábitos, alimentação, organização, desempenho de tarefas, clientes (para profissionais autônomos).

trabalho, saúde, cotidiano, hábitos, alimentação, organização, desempenho de tarefas, clientes (para profissionais autônomos). Gêmeos na Casa 7: relacionamentos, contatos, parcerias, pessoas em sua vida, socialização.

relacionamentos, contatos, parcerias, pessoas em sua vida, socialização. Gêmeos na Casa 8: dinheiro em sociedades, parcerias, finalizações, transformações, intimidade, sexualidade, crises.

dinheiro em sociedades, parcerias, finalizações, transformações, intimidade, sexualidade, crises. Gêmeos na Casa 9: estudos, oportunidades no exterior, projetos de expansão, viagens, especializações, conhecimento.

estudos, oportunidades no exterior, projetos de expansão, viagens, especializações, conhecimento. Gêmeos na Casa 10: carreira, objetivos, realizações, decisões importantes, visibilidade, destaque.

carreira, objetivos, realizações, decisões importantes, visibilidade, destaque. Gêmeos na Casa 11: grupos, coletivo, projetos para o futuro, inserção em algo maior, conexão com o coletivo.

grupos, coletivo, projetos para o futuro, inserção em algo maior, conexão com o coletivo. Gêmeos na Casa 12: mundo interno, psiquismo, espiritualidade, insights, trabalho de bastidores.

Júpiter em Câncer

A partir de 06/06, Júpiter ingressa em Câncer, marcando um dos trânsitos astrológicos mais significativos do ano. Conhecido como o grande benéfico, Júpiter expande e ativa tudo o que toca, mas também pode levar a exageros e excessos.

Em Câncer, o foco recai sobre o passado, memórias afetivas e laços familiares, apresentando tanto oportunidades quanto desafios.

Este período é propício para refletir sobre nossas origens, infância e relações familiares. A energia de Câncer promove acolhimento, proteção e cuidado, incentivando-nos a cuidar mais de nós e das outras pessoas, buscando uma base sólida de segurança emocional.

As relações familiares tendem a se tornar mais abertas e afetuosas, com foco no apoio mútuo, oferecendo uma oportunidade para resolver questões antigas e fortalecer laços emocionais.

No entanto, é importante ter atenção aos possíveis exageros emocionais e à tendência de se prender ao passado. Portanto, será essencial buscar equilíbrio entre nutrir conexões emocionais e manter a objetividade.

Aproveitar esse trânsito de maneira consciente pode levar a um crescimento pessoal significativo e a relações familiares mais harmoniosas.

