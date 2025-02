Descendente: signo revela o seu par amoroso ideal

Você sabe como é o seu par amoroso ideal? O signo Descendente – o ponto que marca o início da Casa 7 no seu Mapa Astral – é a chave para entender como você se conecta com o mundo e o tipo de pessoa que atrai sua atenção no amor.

O que é Descendente signo?

O Descendente é o signo que ocupa a Casa 7 do seu Mapa Astral. Como está exatamente na posição oposta ao Ascendente (Casa 1), que é a Casa do “eu”, o Descendente é a Casa do “outro”.

Por isso, enquanto o Ascendente revela a sua essência, o Descendente mostra aquilo que você busca no outro para se sentir completo. Ou seja, mostra como é o seu par amoroso ideal.

Por que o par amoroso ideal?

Porque o Descendente signo mostra aquilo que, em tese, seria o melhor pra você. Mas não significa que você vai se apaixonar apenas por pessoas daquele signo. Mas que as características daquele signo predominantemente atrairão você.

Nesse sentido, o Ascendente (eu) e o Descendente (o outro) funcionam em termos de complementação e projeção. Ou seja, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta.

Isso porque nascemos com a sensação inata de que somos incompletos e de que temos que buscar no mundo a nossa outra metade que virá nos completar.

Como descobrir o Descendente signo

Siga o passo a passo abaixo e encontre gratuitamente o signo do seu Descendente.

Acesse o Mapa Astral grátis Personare.

Ao gerar a sua mandala, você vai ver uma tabela.

No final da lista, após todos os planetas, estarão os quatro principais pontos do Mapa, incluindo o Descendente .

. O signo que aparece ao lado da palavra Descendente é o signo da sua Casa 7, ou seja, o seu signo Descendente.

Veja o exemplo abaixo em que a pessoa tem Descendente em Touro.

Como é o seu par amoroso ideal

Agora que você já sabe seu Descendente, veja o que seu signo revela e como é o seu par amoroso ideal.

Descendente em Áries

Se você tem Descendente em Áries, é porque o seu Ascendente é em Libra. Ou seja, você tem características librianas e busca alguém com a personalidade ariana.

Isso significa que você geralmente prefere não tomar decisões, devido à constante preocupação em não desagradar aos demais (Libra).

Por isso, pode acabar sentindo atração por pessoas com personalidade assertiva e dominante, que toma a maior parte das decisões da relação (Áries).

O conflito pode vir porque a pessoa com Libra no Ascendente e Áries na Casa 7 quer alguém que tome as decisões difíceis, mas quer que estas decisões obedeçam a critérios de igualdade e justiça, e que preferencialmente sejam aquelas que tomaria.

E não é só isso: a escolha de uma pessoa com características arianas como par responde a uma necessidade interna da pessoa com ascendente libriano de manifestar a própria agressividade que carrega.

Mas, ao priorizar a diplomacia, escolhe um par que o faça em seu lugar. No entanto, se ofende quando é alvo da agressividade que escolheu.

Descendente em Touro

Se você tem descendente em Touro, isso indica que o seu Ascendente está em Escorpião. Ou seja, você tem características taurinas e o seu par ideal tem tons escorpianos.

Dono de uma personalidade intensa, magnética, exigente e profunda, você busca alguém que ofereça afeto, sensualidade, que seja atraente, mas que também seja simples e prática, como são as pessoas de Touro.

A parceria só fica difícil se houver excesso de teimosia de ambos. Escorpião gosta de se ver no controle de todas as situações nas quais se envolve. Já a pessoa parceira que traz características de Touro, em toda a sua tranquilidade e passividade, se recusa a deixar-se dominar.

Além disso, quem tem Ascendente em Escorpião costuma ser extremamente fiel e, quando se apaixona, literalmente é para toda a vida.

Se você der ao par o respeito e a autoridade que merece, terá relação duradoura, estável, fiel e extremamente apaixonada, que muitos buscam e creem existir somente em filmes.

Descendente em Gêmeos

Se você tem descendente em Gêmeos, seu Ascendente estará em Sagitário. Ou seja, você possui traços sagitarianos e busca um parceiro versátil e comunicativo, típico de Gêmeos.

Possivelmente, você é amante da liberdade e necessita compartilhar a vida com quem tenha afinidade intelectual (Sagitário). Seu par ideal tem extrema facilidade para discutir qualquer assunto, adora bom papo e é muito sociável (Gêmeos).

Aliás, você não costuma levar o casamento muito a sério, especialmente na juventude, e vive suas relações com base em seus próprios valores morais (não necessariamente os estabelecidos pela sociedade em geral).

Mas Sagitário tem necessidade por compreender as questões maiores e mais profundas da vida, o que não necessariamente interessa ao par com traços geminianos.

Quanto mais leve o relacionamento, mais envolvido o par geminiano se sente: ele precisa estar com alguém que lhe dê espaço para explorar – a vida, o universo, as amizades. Isso o estimula e o faz voltar para casa com coisas novas para compartilhar. E é nesta troca que eles se retroalimentam.

Descendente em Câncer

Se você tem descendente em Câncer, isso quer dizer que o seu Ascendente está em Capricórnio. Ou seja, você exibe traços capricornianos e busca alguém com a sensibilidade e o cuidado de Câncer.

Portanto, seu par ideal é sentimental, caseiro e excelente provedor para tudo que é necessário em seu lar (Câncer). É a necessidade emocional profunda inata ao signo de Capricórnio que faz com que esta pessoa busque alguém com estas características.

Uma das projeções envolvidas nesta configuração é a necessidade emocional do ascendente em Capricórnio: muito profissional e ambicioso, pode não ser consciente do quanto precisa desta nutrição emocional e de estrutura familiar.

Quando constrói uma família, pode acabar depositando exclusivamente sobre o outro a responsabilidade por esta provisão – o que pode causar problemas no casamento.

Descendente em Leão

Se você tem descendente em Leão, isso indica que o seu Ascendente está em Aquário. Ou seja, você possui traços aquarianos e busca um par que exiba a energia vibrante e a generosidade de Leão.

Para você, os casamentos e as sociedades são extremamente importantes (Aquário), mas a troca afetiva envolvida em relações amorosas não costuma ser uma área muito fluente para você. Por isso, você pode querer buscar um par que atue mais com o coração do que com a cabeça (Leão).

Pessoas com descendente leonino curtem gente forte e leal. Atenção à crença aquariana sobre sua inabilidade de demonstrar afeto. Ao atribuir exclusivamente à outra pessoa a capacidade de demonstração de afeto, você pode deixar seu par carente.

No entanto, esta combinação funciona para atividades sociais, porque a pessoa com Ascendente em Aquário geralmente não se incomoda com a atenção que o seu par receberá.

Descendente em Virgem

Se você tem descendente em Virgem, isso quer dizer que o seu Ascendente está em Peixes. Ou seja, você é sensível e intuitivo, e busca um parceiro prático e detalhista, típico de Virgem.

Possivelmente você tem uma natureza romântica e sensível, compassiva e um pouco tímida e pode, por isso, sentir que o par ideal tem características virginianas, sendo alguém mais exigente e crítico.

Por isso, costuma sentir atração pela mentalidade prática e voltada ao trabalho, que focam naquilo que pode ser feito agora e da melhor maneira possível.

A lição importante para quem tem ascendente em Peixes é aprender a pedir das relações aquilo que você deseja e merece.

Descendente em Libra

Se você tem descendente em Libra, isso indica que o seu Ascendente está em Áries. Ou seja, você apresenta traços arianos e busca um parceiro libriano.

Possivelmente, você deseja harmonia e equilíbrio em suas relações, mas isso não dura muito. Você é exigente e a impulsividade é forte na sua personalidade (Áries).

Mas também pode ser sentimental e idealista e sonhar com uma relação na qual a outra pessoa aceite você integral e inquestionavelmente (Libra).

Um das suas dificuldades pode ser permitir que seu par expresse sua personalidade em todas as suas nuances.

Mas para quem tem ascendente em Áries, é difícil colaborar e compartilhar: Geralmente, é a outra pessoa que toma as decisões pelo casal. Seu par tende a ser sociável, tolerante e extremamente diplomático.

No entanto, com tato e diplomacia, este par com características librianas pode levar o nativo de ascendente em Áries a fazer exatamente aquilo que deseja, sem que o nativo jamais se dê conta de que está sendo “conduzido” pelo outro.

Descendente em Escorpião

Se você tem descendente em Escorpião, isso quer dizer que o seu Ascendente está em Touro. Ou seja, você possui traços taurinos e busca um parceiro com as características de Escorpião.

Ou seja, você costuma se sentir atraído por quem tem poder. Além disso, valoriza a fidelidade e a estabilidade inerente ao signo de Escorpião, que incorpora literalmente o sentido de “até que a morte nos separe”.

Sua natureza é bastante sensual, então você possivelmente desfrutará também da paixão e da sexualidade escorpiana.

A única coisa que você precisa ter atenção, no entanto, é como manter suas necessidades escorpianas de entrega, sexo e fusão plenamente satisfeitas, para que seu par jamais use suas debilidades contra ele.

Descendente em Sagitário

Se você tem descendente em Sagitário, isso indica que o seu Ascendente está em Gêmeos. Ou seja, você apresenta traços geminianos e busca um parceiro com o espírito aventureiro e a sinceridade de Sagitário.

Pessoas com ascendente em Gêmeos costumam ser sociáveis, curiosas, simpáticas e expressivas, mas odeiam sentir que estão presas a alguém.

Por isso, conhecem muita gente de muitos lugares e podem ter certa dificuldade em amar exclusivamente uma pessoa. Até que encontram um par com características sagitarianas.

Ou seja, você costuma curtir pessoas cultas, viajadas, filosóficas, interessantes (às vezes estrangeiro, outras vezes bilíngue ou poliglota) e divertidas, que também amam a liberdade.

Neste sentido, o geminiano se interessa pelo caminho sem pensar necessariamente na meta, pois é a jornada que o diverte. Já o sagitariano, mantém o foco na linha de chegada e traz um pouco de atenção ao parceiro de ascendente em Gêmeos.

Descendente em Capricórnio

Se você tem descendente em Capricórnio, isso quer dizer que o seu Ascendente está em Câncer. Ou seja, você possui traços cancerianos e busca um parceiro de Capricórnio.

Possivelmente, você traz em si conexão tão forte com a história e com o passado, que busca para si alguém maduro, experiente, com projeto realista de vida, que traga segurança e que o faça se sentir protegido (Câncer).

Tudo isso ajuda esta pessoa a ficar mais confortável em começar uma nova relação, porque com Descendente em Capricórnio, você precisa que as coisas aconteçam devagar e progressivamente.

Pode ser que você projete o sentido de responsabilidade na outra pessoa e termine sendo a “mãe que nutre” da relação, transferindo para o par a responsabilidade integral pela provisão material da família.

Quando este é um acordo viável para ambos, perfeito. Mas o que acontece quando Câncer se encontra sozinho? Como se responsabiliza pela provisão das próprias necessidades?

Descendente em Aquário

Se você tem descendente em Aquário, isso indica que o seu Ascendente está em Leão. Ou seja, você possui traços leoninos e busca um parceiro aquariano.

Provavelmente, você desfruta ser o centro das atenções e, por isso, costuma buscar alguém que esteja confortável na posição de estrela secundária na relação. Ou seja, pode ficar fascinado pelo fato de que existam pessoas que andem pela vida sem qualquer necessidade de palco.

E nenhum outro signo representa melhor este papel de estrela secundária do quem tem características aquarianas, que ama estar em grupos, desde que cada um esteja em sua própria individualidade.

A pessoa com Descendente em Aquário procura alguém que preserva independência e liberdade.

O desafio de quem tem Leão no Ascendente e Descendente em Aquário é aprender a dar ao seu par o mesmo direito de ser exatamente quem é, sem exigências, da mesma forma que exige seu direito respeitado.

Se você conseguir fazer isso, terá em seu par amizade e companheirismo leal para toda a vida.

Descendente em Peixes

Se você tem descendente em Peixes, isso quer dizer que o seu Ascendente está em Virgem. Ou seja, você apresenta traços virginianos e busca um parceiro pisciano.

De natureza organizada e prática, você costuma sentir atração por pessoas idealistas, que sejam empáticas e compreensivas. Seu par amoroso ideal coloca as outras pessoas sempre antes de si e não hesita em exercer o auto sacrifício em prol de uma causa maior (Peixes).

No pacote, a pessoa virginiana recebe também o lado desorganizado da pisciana, que é consequência e reflexo do desapego que sente por questões de cunho material.

Outra manifestação possível para esta combinação são as desilusões amorosas. Isso porque quem tem Virgem no Ascendente costuma ter mania de perfeição e ser bastante crítico na escolha do par.

E a cara-metade com características piscianas, com sua superior capacidade de captar aquilo que não é dito e de espelhar os desejos mais profundos da outra pessoa, pode inconscientemente modelar seu desejo, levando você a escolher algo que, com o tempo, revela-se um castelo de areia.

Para entender mais sobre o seu jeito de amar

Além do Descendente, existem outros signos que revelam aspectos importantes sobre como amamos:

Lua em nosso Mapa Astral mostra nossas necessidades emocionais básicas, como lidamos com nossos sentimentos e o que realmente nutre sua alma no amor

mostra nossas necessidades emocionais básicas, como lidamos com nossos sentimentos e o que realmente nutre sua alma no amor Vênus no Mapa Astral revela como expressamos nosso amor e afeto, o que nos traz prazer e, além disso o seu estilo de seduzir

revela como expressamos nosso amor e afeto, o que nos traz prazer e, além disso o seu estilo de seduzir Marte em seu Mapa revela o que te excita e suas preferências na intimidade

revela o que te excita e suas preferências na intimidade Lilith no Mapa revela o que você tende a reprimir ou quais desejos secretos influenciam suas relações amorosas.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

