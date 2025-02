Guia do Amor na Astrologia: entenda seu coração através dos Astros

A busca pelo amor e a compreensão de nossos sentimentos mais profundos sempre ocuparam um lugar especial no coração humano. Na Astrologia, essa busca se traduz na análise de planetas e posições em nosso Mapa Astral, que vão muito além do signo solar. Por isso, montamos um Guia do Amor na Astrologia!

Nesse Valentine’s Day, você tem um date com os Astros para aprender mais sobre a sua forma de amar e seus desejos mais profundos bem como o que te realiza no amor.

Em seguida, vamos explorar como Lua, Vênus, Marte e Lilith têm papel fundamental para o nosso autoconhecimento. Afinal, revelam a forma como amamos, desejamos e nos conectamos emocionalmente com os outros.

Comece desvendando seu Mapa

Para entender mais sobre a sua forma de amar, é preciso descobrir os signos desses quatro planetas mais importantes nos assuntos do coração.

O melhor jeito de fazer isso é olhando o seu Mapa Sexual, o mapa astrológico focado no amor. Então, siga esse passo a passo simples:

Acesse aqui o seu Mapa Sexual gratuitamente.

Faça login ou crie o seu perfil, incluindo seus dados de nascimento.

Gere o Mapa e, então, veja uma tabela com o resumo.

Em seguida, anote os signos que aparecem ao lado dos planetas Lua, Vênus e Marte e da Lilith .

. No caso da pessoa abaixo, por exemplo, ela tem Lua em Peixes, Vênus em Touro, Marte em Câncer e Lilith em Libra. Por isso, é para esses quatro signos que ela vai olhar no guia a seguir.

Agora que você já sabe os seus pontos mais importantes do Amor na Astrologia, veja abaixo o que cada um revela sobre você!

Guia do Amor na Astrologia

Lua: o espelho de nossas necessidades emocionais

A Lua em nosso Mapa Astral é conhecida como o planeta das emoções, pois reflete nossas necessidades emocionais básicas, como lidamos com nossos sentimentos e como buscamos equilíbrio emocional.

Por isso, compreender a posição da Lua em seu mapa é o primeiro passo para entender o que realmente nutre sua alma no amor.

Lua em Áries: Impulsiva, gosta de movimento e desafios.

Impulsiva, gosta de movimento e desafios. Lua em Touro: Movida pelos afetos, busca estabilidade emocional.

Movida pelos afetos, busca estabilidade emocional. Lua em Gêmeos: Inquieta, ama conversas, trocas e passeios.

Inquieta, ama conversas, trocas e passeios. Lua em Câncer: Apegada ao lar, constrói vínculos profundos.

Apegada ao lar, constrói vínculos profundos. Lua em Leão: Generosa, gosta de diversão e da admiração de outros.

Generosa, gosta de diversão e da admiração de outros. Lua em Virgem: Prática, preza pela rotina e boa alimentação.

Prática, preza pela rotina e boa alimentação. Lua em Libra: Nutrida por suas relações, beleza e harmonia.

Nutrida por suas relações, beleza e harmonia. Lua em Escorpião: Profunda, aprecia tudo que é intenso.

Profunda, aprecia tudo que é intenso. Lua em Sagitário: Aventureira e naturalmente entusiasmada.

Aventureira e naturalmente entusiasmada. Lua em Capricórnio: Madura, nutre vínculos estáveis.

Madura, nutre vínculos estáveis. Lua em Aquário: Racional nos sentimentos, se nutre do coletivo e amigos.

Racional nos sentimentos, se nutre do coletivo e amigos. Lua em Peixes: Sensível, sintonizada com as necessidades alheias.

Além disso, a Lua tem outros significados na Astrologia. Um deles tem a ver com a alimentação e sua saúde.

Vênus: o planeta do amor e da sedução

Vênus no Mapa Astral revela como expressamos nosso amor e afeto, além de definir o que nos traz prazer. Nesse sentido, o posicionamento de Vênus também indica seu estilo de seduzir e o que você valoriza em um relacionamento.

Vênus em Áries: Seduz com “agressividade”, é muito direta e dominadora.

Seduz com “agressividade”, é muito direta e dominadora. Vênus em Touro: Seduz através dos sentidos, é muito carnal.

Seduz através dos sentidos, é muito carnal. Vênus em Gêmeos: Seduz flertando em todas as direções, usa as palavras.

Seduz flertando em todas as direções, usa as palavras. Vênus em Câncer: Seduz por vias indiretas, mostra-se vulnerável.

Seduz por vias indiretas, mostra-se vulnerável. Vênus em Leão: Seduz de forma teatral e dramática, elogia a outra pessoa.

Seduz de forma teatral e dramática, elogia a outra pessoa. Vênus em Virgem: Seduz de forma discreta e prática, agradando e servindo.

Seduz de forma discreta e prática, agradando e servindo. Vênus em Libra: Seduz com classe e charme, muito envolvente.

Seduz com classe e charme, muito envolvente. Vênus em Escorpião: Seduz estrategicamente, além disso, gosta da parte sexual.

Seduz estrategicamente, além disso, gosta da parte sexual. Vênus em Sagitário: Seduz de forma direta, com alegria e entusiasmo.

Seduz de forma direta, com alegria e entusiasmo. Vênus em Capricórnio: Seduz de maneira séria e fria, calculista.

Seduz de maneira séria e fria, calculista. Vênus em Aquário: Seduz através da amizade, mas mantém impessoalidade.

Seduz através da amizade, mas mantém impessoalidade. Vênus em Peixes: Seduz pela empatia, sintonizando com o outro.

Marte: a expressão de nosso desejo sexual

Marte é o planeta da energia pura da libido, simbolizando nossos instintos, desejo e paixão. Por isso, o signo em que Marte se encontra em seu Mapa revela o que te excita e suas preferências na intimidade.

Marte em Áries: Gosta de exibir sua capacidade física, além de viver o momento.

Gosta de exibir sua capacidade física, além de viver o momento. Marte em Touro: Prefere afeto e carinho físico, busca segurança.

Prefere afeto e carinho físico, busca segurança. Marte em Gêmeos: Curte experimentar novidades, dialogar para despertar fantasias.

Curte experimentar novidades, dialogar para despertar fantasias. Marte em Câncer: Carinho e intimidade são essenciais.

Carinho e intimidade são essenciais. Marte em Leão: Gosta de performance, além de receber e devolver elogios.

Gosta de performance, além de receber e devolver elogios. Marte em Virgem: Age de forma controladora, busca a perfeição.

Age de forma controladora, busca a perfeição. Marte em Libra: Exige certo refinamento, algo mais discreto.

Exige certo refinamento, algo mais discreto. Marte em Escorpião: Desejo sexual forte, gosta de excitar e controlar.

Desejo sexual forte, gosta de excitar e controlar. Marte em Sagitário: Diversão e surpresas, lugares inusitados agradam.

Diversão e surpresas, lugares inusitados agradam. Marte em Capricórnio: Valoriza o prazer sensorial, segurança é chave.

Valoriza o prazer sensorial, segurança é chave. Marte em Aquário: Experimenta o novo, quebra tabus, além de valorizar trocas mentais.

Experimenta o novo, quebra tabus, além de valorizar trocas mentais. Marte em Peixes: Sexo como união espiritual, além do físico.

Lilith: os desejos secretos e as sombras

Conhecida como Lua Negra, Lilith representa nossos medos, desejos ocultos e os aspectos sombrios de nossa sexualidade. Portanto, o signo de Lilith em seu mapa revela o que você tende a reprimir ou quais desejos secretos influenciam suas relações amorosas.

Lilith em Áries: Gosta de dominar e ouvir palavras instigantes.

Gosta de dominar e ouvir palavras instigantes. Lilith em Touro: Prioriza conforto, cuidado com a compulsão.

Prioriza conforto, cuidado com a compulsão. Lilith em Gêmeos: Desenvolve taras, pensa na performance.

Desenvolve taras, pensa na performance. Lilith em Câncer: Expressa sexualidade livremente ao aceitar sentimentos.

Expressa sexualidade livremente ao aceitar sentimentos. Lilith em Leão: Aprecia brincadeiras e pessoas modernas.

Aprecia brincadeiras e pessoas modernas. Lilith em Virgem: Intimidade pode ser prejudicada pelo perfeccionismo.

Intimidade pode ser prejudicada pelo perfeccionismo. Lilith em Libra: Busca pelo prazer além do físico.

Busca pelo prazer além do físico. Lilith em Escorpião: Muito sexual, esconde desejos considerados inapropriados.

Muito sexual, esconde desejos considerados inapropriados. Lilith em Sagitário: Inova no sexo, mas pode ultrapassar limites.

Inova no sexo, mas pode ultrapassar limites. Lilith em Capricórnio: Preocupação em sentir apreciação e desejo.

Preocupação em sentir apreciação e desejo. Lilith em Aquário: Criatividade e liberdade no sexo, relações com amigos.

Criatividade e liberdade no sexo, relações com amigos. Lilith em Peixes: Busca uma experiência que vai além do prazer corporal.

