Janeiro seco: descubra os benefícios para o corpo e a mente

Se você é usuária do TikTok, já deve ter visto vídeos com a hashtag #dryjanuary. Neles, pessoas compartilham como é passar o primeiro mês do ano sem consumir bebidas alcoólicas — daí o nome Janeiro Seco.

Trata-se de uma campanha global que incentiva a pausa no consumo de álcool, ajudando as pessoas a melhorar a saúde física e mental. Entenda os benefícios de aderir a essa tendência e veja como ela pode transformar sua relação com o álcool.

O que é Dry January?

O desafio Dry January, traduzido como “janeiro seco”, começou em 2013, quando Emily Robinson, uma britânica que estava se preparando para sua primeira meia-maratona, decidiu parar de consumir bebidas alcoólicas em janeiro.

Os resultados foram notáveis: ela perdeu peso, melhorou o sono e ganhou mais energia para treinar.

Desde então, a prática tem ganhado adeptos em todo o mundo, incluindo o Brasil. E não precisa se limitar a janeiro! Esse movimento pode ser adotado em qualquer período do ano.

Benefícios do Janeiro Seco

De acordo com estudos publicados no BMJ Open, pausar o consumo de álcool pode ajudar a criar novos comportamentos, como participar de eventos sociais sem a necessidade de bebidas.

Além disso, os benefícios imediatos, como melhora no sono e perda de peso, costumam ser um incentivo para mudanças mais duradouras.

Estudos comprovam que a pausa no consumo de álcool pode trazer impactos positivos, como:

mais de 70% das pessoas que participaram do desafio continuaram a beber de forma mais consciente após seis meses.

7 em cada 10 pessoas também reduziram seu consumo de álcool

uma parte significativa daquelas que anteriormente bebiam em níveis prejudiciais agora está em uma categoria de baixo risco

Porque ficar sem álcool é bom

Seja em janeiro ou em qualquer outro mês, dar um tempo na bebida pode trazer vários benefícios:

Autoconhecimento: Dar um tempo no álcool permite entender como seu corpo reage na ausência dessa substância, como você se diverte sem ela e inclusive avaliar se existe algum tipo de vício. Saúde mental: A abstinência de álcool pode revelar se o consumo estava afetando negativamente sua saúde mental, já que o álcool deprime o sistema nervoso central e pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Detox no corpo: A pausa no consumo de álcool pode ajudar seu corpo a se desintoxicar. Veja aqui como fazer detox. Maior produtividade: Sem ressacas, é possível acordar mais cedo e aproveitar melhor o tempo livre, focando em atividades mais saudáveis ou melhorando seu desempenho em esportes. Estabilidade emocional: Com o tempo, seu sistema neurológico pode se estabilizar, resultando em uma sensação de felicidade, disposição e humor mais equilibrado.

O Dry January não é sobre abolir o álcool de vez, mas sobre refletir sobre seus hábitos e melhorar sua qualidade de vida. Que tal aproveitar esse início de ano para experimentar?

