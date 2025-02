Doguinhos costumam ser fofos e sabem conquistar um coração como ninguém. Porém, assim como as pessoas, eles também possuem diferentes personalidades. E agora você vai conhecer o cachorro de cada signo de acordo com as características de cada um.

Mas calma! Não estamos falando do signo solar. Aqui, o que vale é o signo Ascendente, que mostra como você se apresenta ao mundo e lida com as situações cotidianas.

De cachorros animados e cheios de energia a companheiros tranquilos e leais, o Ascendente pode revelar muito sobre as preferências e necessidades de quem procura um amigo de quatro patas.

Quer saber qual raça vai combinar com seu estilo de vida? Descubra agora!

Ascendente no Mapa Astral

O Ascendente é um dos elementos mais importantes do seu Mapa Astral. Ele é determinado pelo signo que estava surgindo no horizonte no momento exato do seu nascimento e reflete a forma como você age, se expressa e reage aos desafios da vida.

Enquanto o Sol indica sua essência e os seus desejos mais profundos, o Ascendente revela como as outras pessoas te percebem e como você inicia novos ciclos.

Além disso, o Ascendente também age nas áreas da vida que se destacam durante os trânsitos astrológicos, funcionando como um guia para entender como os eventos externos podem impactar seu caminho.

Por isso, descobrir o seu Ascendente é fundamental para compreender melhor sua personalidade e alinhar suas escolhas com as energias que você emana para o mundo.

Como usar a Calculadora de Ascendente

Para saber tudo sobre seu Ascendente e descobrir qual é o cachorro de cada signo, siga este passo a passo fácil e gratuito:

Acesse a Calculadora de Ascendente do Personare aqui. Faça seu login ou insira seus dados de nascimento – é importante colocar a hora exata! Em seguida, a calculadora fará o restante do trabalho, fornecendo uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar.

10 curiosidades sobre Ascendente que você deveria saber

O cachorro de cada signo

O Ascendente revela muito sobre como nos apresentamos ao mundo e como interagimos com ele. Mas e se fosse possível traduzir essas características para o universo canino? Descubra qual tipo de cachorro combina com a energia de cada signo Ascendente!

Ascendente em Áries

Jack Russell Terrier

Energia e entusiasmo descrevem tanto o Ascendente em Áries quanto o Jack Russell. Isso porque esse cãozinho inquieto e corajoso é ideal para quem tem uma personalidade impulsiva e adora movimento. Caminhadas, brincadeiras e desafios são perfeitos para os dois.

Ascendente em Touro

Buldogue Inglês

Estável e tranquilo, o Buldogue Inglês é a combinação perfeita para quem tem Ascendente em Touro. Ele valoriza o conforto e o carinho, assim como você, e sabe aproveitar momentos de descanso e afeto com sua família.

Ascendente em Gêmeos

Vira-lata curioso e esperto

O Ascendente em Gêmeos precisa de um cachorro que adore explorar e aprender coisas novas. Portanto, um vira-lata cheio de energia, com temperamento curioso e sociável, é a companhia ideal para suas aventuras e encontros.

Ascendente em Câncer

Golden Retriever

O Ascendente em Câncer é conhecido por sua sensibilidade e acolhimento, qualidades que combinam perfeitamente com o Golden Retriever. Afinal, essa raça é protetora, amorosa e perfeita para criar um lar cheio de afeto.

Ascendente em Leão

Lulu da Pomerânia

Carismático e cheio de personalidade, o Lulu da Pomerânia é ideal para quem tem Ascendente em Leão. Isso porque esse pequeno “rei” é confiante e adora estar no centro das atenções, refletindo o seu lado expressivo e brilhante.

Ascendente em Virgem

Border Collie

Detalhista e focado, o Border Collie é a combinação perfeita para o Ascendente em Virgem. Afinal, ele é conhecido por sua inteligência e habilidade de organização (sim, até para cães!), além de ser prático e estar sempre disposto a aprender algo novo.

Ascendente em Libra

Cocker Spaniel

Diplomático e sociável, o Ascendente em Libra combina com a doçura e o charme do Cocker Spaniel. Esse cachorro gentil e companheiro reflete sua busca por harmonia e equilíbrio em todas as interações.

Ascendente em Escorpião

Husky Siberiano

Intenso e magnético, o Husky Siberiano é o par ideal para o Ascendente em Escorpião. Isso porque essa raça determinada e enigmática compartilha sua paixão e força, além de ser incrivelmente leal.

Ascendente em Sagitário

Labrador

Aventureiro e otimista, o Ascendente em Sagitário combina com a energia alegre do Labrador. Esse cão adora explorar, é amigável e tem o entusiasmo perfeito para acompanhar suas buscas por novas experiências.

Ascendente em Capricórnio

Pastor Alemão

Ambicioso e disciplinado, o Pastor Alemão reflete a seriedade e a determinação do Ascendente em Capricórnio. Afinal, essa raça dedicada e trabalhadora é leal e focada, ideal para quem valoriza estabilidade e compromisso.

Ascendente em Aquário

Whippet

Inovador e independente, o Whippet é perfeito para o Ascendente em Aquário. Isso porque essa raça elegante é ágil e original, com um temperamento que reflete sua busca por liberdade e conexão de maneira única.

Ascendente em Peixes

Shih Tzu

Sensível e compassivo, o Shih Tzu é ideal para o Ascendente em Peixes. Essa raça carinhosa e intuitiva adora momentos tranquilos e de afeto, criando uma conexão emocional profunda com seus tutores.

Seu signo é, na verdade, todo seu Mapa Astral

