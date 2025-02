Lua Cheia de janeiro com cabo de guerra entre razão e emoção

Nesta segunda-feira (13), acontece a Lua Cheia de janeiro, a primeira de 2025. Esta também é chamada de Lua do Lobo e vai mexer com nossas emoções.

A Lua Cheia acontece no signo de Câncer em oposição ao Sol em Capricórnio. Ou seja, de um lado, tem a carga emocional canceriana, do outro, a maturidade capricorniana. E as próximas semanas ficarão nesta gangorra.

Neste artigo, confira tudo sobre a Lua Cheia de janeiro. Mas lembre-se de que a vivência de cada pessoa será diferente em função dos trânsitos lunares de cada uma.

Por isso, no artigo, você verá dicas para aproveitar o potencial da Lua Cheia de janeiro.

Quando ocorre a Lua Cheia de janeiro

A Lua Cheia de janeiro começa exatamente às 19h26 (horário de Brasília) de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, no signo de Câncer. Seus efeitos serão sentidos nas próximas duas semanas, até a primeira Lua Nova do ano.

As próximas fases da Lua de janeiro são:

Lua Minguante: 21/01 em Escorpião

21/01 em Escorpião Lua Nova: 29/01 em Aquário

Por que é a Lua do Lobo?

A Lua Cheia de janeiro é chamada de Lua do Lobo, um nome que vem da tradição de povos antigos da Europa e da América. Durante as noites geladas deste mês, era comum ouvir os lobos uivando ao redor das aldeias, o que marcou a associação entre os animais e essa fase da Lua.

Na época, acreditava-se que os lobos uivavam por fome durante o rigoroso inverno. No entanto, hoje sabemos que esses sons são parte da comunicação entre os lobos, usados para fortalecer laços sociais, coordenar a caça e marcar território.

A Lua do Lobo também carrega um simbolismo especial: representa força, resiliência e a capacidade de unir forças em tempos desafiadores, características ligadas à energia dos lobos. Esse é um momento ideal para refletir sobre sua conexão com os outros e sobre como você pode fortalecer suas relações e objetivos no novo ano.

Porém, apesar de serem bastante conhecidos, astrologicamente, esses nomes não têm nenhum significado especial. Segundo os astrólogos, o importante é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua, o que pode potencializar emoções e ações.

A energia da Lua Cheia de janeiro

No Mapa Astral da Lua Cheia de janeiro, temos uma oposição entre a Lua e Marte em Câncer e o Sol em Capricórnio, que já se aproxima de Plutão. Esse cenário pinta um clima de tensão emocional, exigindo equilíbrio e maturidade.

Como toda Lua Cheia, lidamos com opostos:

de um lado, o Sol em Capricórnio traz foco e responsabilidade ;

; do outro, a Lua e Marte em Câncer intensificam a emocionalidade, a irritação e a impaciência.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, isso pode gerar momentos em que perdemos a linha e, logo depois, tentamos nos desculpar. Vale a pena ter atenção às suas reações e posturas, principalmente, nas redes sociais.

Esse trânsito também pode ativar inseguranças típicas de Câncer, mas, com Marte na jogada, a ação será necessária, mesmo em meio às incertezas.

O Sol em Capricórnio ajuda a temperar as emoções com maturidade, pedindo que sigamos em frente com determinação, mesmo sem ter todas as respostas.

Por fim, é um momento para acolher o lado emocional sem cair em exageros. Câncer convida ao cuidado com nossas dores e emoções, enquanto Capricórnio lembra que maturidade é fundamental para enfrentar os desafios.

É uma oportunidade para equilibrar o coração e a razão e dar os primeiros passos em direção às suas metas de Ano Novo, apesar das dúvidas.

Como seu signo pode aproveitar a Lua Cheia

A energia da Lua Cheia de janeiro pede equilíbrio entre emoção e maturidade. Mas cada pessoa sente isso de uma forma diferente.

Para saber onde e como, confira o trânsito desta Lua no seu Horóscopo Personalizado. É rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Horóscopo personalizado gratuito Personare .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir seus dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos e, então, procure pelo trânsito de Sol e Lua. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 7.

Lembre-se: você precisa fazer isso no dia em que começa a Lua Cheia (13/01), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará naquele momento.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual casa do seu Mapa será ativada pela Lua Cheia de janeiro, veja algumas reflexões que você pode se fazer para se preparar:

Casa 1 : será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Ou, ainda, que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer?

: será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Ou, ainda, que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer? Casa 2: o que você precisa transformar para melhor em relação ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência?

o que você precisa transformar para melhor em relação ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência? Casa 3 : que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação?

: que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação? Casa 4: você tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família?

você tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família? Casa 5: tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos? Ou, ainda, a prazer, lazer e criatividade?

tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos? Ou, ainda, a prazer, lazer e criatividade? Casa 6: você sente que as transformações estão se referindo a coisas práticas, por exemplo, trabalho, saúde e cotidiano?

você sente que as transformações estão se referindo a coisas práticas, por exemplo, trabalho, saúde e cotidiano? Casa 7: tem algo para transformar no que se refere às suas parcerias e aos seus relacionamentos?

tem algo para transformar no que se refere às suas parcerias e aos seus relacionamentos? Casa 8: que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor.

que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor. Casa 9: você sente que precisa expandir horizontes? Se sim, vá com fé.

você sente que precisa expandir horizontes? Se sim, vá com fé. Casa 10: chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos?

chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos? Casa 11: o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro?

o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro? Casa 12: o que precisa ser visto lá dentro de você para uma grande transformação na sua vida? Que ciclo que já terminou, mas você precisa concluir de vez?

Objetivos

Aproveite também a energia da Lua Cheia para diferentes objetivos:

Humor: mais sociabilidade, mas também maior propensão a flutuações emocionais.

mais sociabilidade, mas também maior propensão a flutuações emocionais. Eventos: excelente para celebrações e encontros sociais, embora com risco de descontrole emocional.

excelente para celebrações e encontros sociais, embora com risco de descontrole emocional. Cabelo e beleza: ótimo para cortes que busquem volume e hidratação.

ótimo para cortes que busquem volume e hidratação. Relacionamentos: favorece encontros, mas cuidado com conflitos.

favorece encontros, mas cuidado com conflitos. Dinheiro e carreira: bom para eventos e promoções, mas atenção aos gastos impulsivos.

Próxima Lua Cheia de 2025

A próxima Lua Cheia ocorre no dia 12/02/25. Ela nasce oficialmente às 10h53 no signo de Leão.

Conheça todas as previsões para 2025

