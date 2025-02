Previsões astrológicas para o BBB 25: o que esperar desta edição

Vem aí o BBB 25, e, se depender das previsões astrológicas, esta será uma edição intensa, com momentos de grande emoção e estratégia.

O reality show estreia em 13 de janeiro, e a tendência é que participantes mais resilientes e criteriosos nas alianças tenham destaque, enquanto os mais emotivos poderão sentir mais os efeitos negativos do grupo.

Prepare-se para uma temporada cheia de reviravoltas, com romances, tretas e muito jogo de cintura! Para os astros, o grande vencedor será alguém que equilibre estratégia e coração e que consiga jogar unido a um grupo, equipe ou parceria.

Vem saber tudo sobre as previsões astrológicas para o BBB 25!

Mapa Astral do BBB 25 e as previsões astrológicas

Antes de tudo, vale a pena destacar que, em 2025, a energia dos astros é de muitas transformações! Alguns trânsitos que acontecem neste ano, mesmo que se concretizem fora do período do programa, já agem de alguma forma na casa do Big Brother Brasil. São eles:

Júpiter e Urano em Gêmeos

Saturno e Netuno em Áries

Plutão em Aquário

Eclipses no eixo Virgem-Peixes

Mas, para você ter as previsões astrológicas mais detalhadas para o BBB 25, fizemos um Mapa Astral desta edição. Dá uma olhada!

Entrada em duplas

Pela primeira vez na história do programa, os brothers entrarão em duplas. Sim! Para concorrer à tão sonhada vaga, nesta edição, os candidatos fizeram a inscrição em conjunto (com cônjuge, amiga, irmão, tio…).

Essa mudança tem tudo a ver com o Ascendente do BBB 25: Libra! Este é o signo das parcerias e da união, bem como das alianças que precisamos realizar para conseguir o que desejamos.

Por mais que as alianças sejam uma característica forte no Mapa do BBB 25, manter as boas aparências e o equilíbrio libriano pode ser um superdesafio nesta edição.

Isso porque Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de “bonzinho” não vai durar muito tempo. Afinal, Lilith é o “grito de liberdade” que precisamos dar sobre situações e pessoas que não fazem mais sentido na nossa vida.

Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante.

Pitadas de nostalgia: a gente vê por aqui!

Outra novidade é que a edição 25 do BBB acontece no ano em que a Rede Globo faz 60 anos. Com a Lua em Câncer presente no Mapa da casa mais vigiada do Brasil, podem esperar alguma nostalgia.

Câncer adora um “remember”, olhando para o passado e, muitas vezes, até tentando recriá-lo. Assim, podem rolar releituras de temas de decoração de novelas, programas de sucesso da emissora, bem como festas de outras edições.

Será que vem um participante das edições passadas novamente? Para a Astrologia, a chance é grande!

Fortes emoções

A estreia do Big Brother Brasil 2025 está marcada para 13/01: exatamente quando acontece a Lua Cheia em Câncer. Na Lua Cheia, tudo fica mais exaltado, à flor da pele! Então, preparem-se para fortes emoções durante todo o BBB 25.

A Lua Cheia da estreia evidencia o signo de Câncer, um dos signos mais caseiros do zodíaco. Ele adora ficar em casa, curtindo e cuidando o lar.

Mas se engana quem acredita que Câncer é apenas casa, carinho, família e cuidado: na energia negativa, a vibe canceriana pode ser muito (eu disse MUITO) vingativa, dramática e manipuladora.

Além disso, o signo de Câncer demora (bastante) para confiar nos outros. Por isso, as primeiras grandes tretas podem ser plantadas já no primeiro dia do programa. Um verdadeiro transbordo de emoções para o BBB 25!

Para ficar de olho

Algumas características astrológicas serão bem marcantes para o BBB 25, veja as previsões:

Conexões profundas e vulnerabilidades expostas

A Lua Cheia em Câncer do dia 13/01, em conjunção com Marte, sugere que os participantes estarão emocionalmente à flor da pele.

Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento, principalmente em dinâmicas coletivas.

Jogo como “negócio sério”

O Sol e Mercúrio em Capricórnio na Casa 4 do Mapa do programa indicam que muitos participantes estarão focados em estratégias sólidas.

O jogo será tratado com disciplina, e alguns serão vistos como “trabalhadores” incansáveis na busca pelo prêmio.

Romances intensos

Com o Ascendente em Libra, a 25ª edição do BBB deve mostrar uma forte busca por romance e alianças, que podem ser essenciais para a conquista do prêmio.

Além disso, a conjunção Vênus e Saturno em Peixes na Casa 6 do Mapa do BBB 25 promete relacionamentos românticos que começarão de forma tímida, mas poderão se aprofundar ao longo da temporada.

No entanto, a presença de Netuno sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento.

Escândalos vindo à tona

Com Plutão em Aquário na Casa 5, a exposição e a imagem pública dos participantes fica a todo vapor, e um “escorregão” ou uma palavra mal colocada pode gerar uma grande crise, tomando proporções desagradáveis e até vexatórias.

É a cara dos “cancelamentos” na internet – mas ainda mais intensos do que nas edições passadas.

Prêmio milionário

Time Pipoca ou Time Camarote? Plutão em Aquário na Casa 5 do Mapa Astral do BBB 25 também evidencia a força do povo.

Ou seja, há forte chance da Pipoca levar para casa o prêmio de milhões!

Calendário astrológico do BBB 25

Vamos espiar juntos os dias mais intensos do programa? Confira a lista abaixo:

13 a 21/01: Lua Cheia em Câncer

A Lua Cheia intensifica as emoções, e Marte em conjunção pode trazer explosões de raiva. Discussões por motivos domésticos ou convivência atingem o auge nesse período.

Anota aí: 21/01, terça-feira, dia da primeira eliminação, é dia de Lua Minguante em Escorpião. Portanto, cortes serão realizados já com base nos desentendimentos da primeira semana.

Serão favorecidos os participantes sensíveis e empáticos (sem deixar de lado a estratégia), que se destacam ao apaziguar conflitos. Esses podem ganhar força no jogo.

18/01: Conjunção Vênus e Saturno

Possível início de um romance entre dois participantes com uma química forte e mútua admiração. Além disso, pode haver início de alianças mais fortes, unindo emoção e estratégia no jogo.

21/01: Conjunção Sol e Plutão e Lua Minguante em Escorpião

Muitos cortes serão realizados nesta semana. Segredos podem vir à tona, trazendo reviravoltas na dinâmica da casa.

Participantes mais estratégicos poderão usar essas informações a seu favor a fim de criar alianças e dividir grupos.

23/01: Marte em sextil com Urano

Uma prova de resistência ou dinâmica de grupo pode destacar participantes inovadores e ousados. Já oponentes tendem a se destacar pela capacidade de surpreender.

29/01: Lua Nova em Aquário

Um momento de reinício no jogo. Espaço para novas estratégias.

04/02: Fim de Júpiter retrógrado em Gêmeos

Os brothers com signo solar ou Ascendente em Sagitário e Peixes respiram mais aliviados a partir desta data. Por outro lado, os de Gêmeos podem sentir um peso, e algo que planejavam realizar pode ir por água abaixo.

12/02: Lua Cheia em Leão

Participantes carismáticos roubam a cena, enquanto conflitos relacionados à necessidade de atenção e reconhecimento devem vir à tona. Há uma forte tendência a brigas nesse período.

14/02: Mercúrio entra em Peixes

Mal-entendidos e fofocas podem colocar participantes em situações desconfortáveis. Aqui, ganha quem souber se adaptar e tiver a intuição mais afiada.

01/03: Vênus retrógrado em Áries

A “língua afiada” pode causar rompimentos entre os brothers. Além disso, podem surgir mais desentendimentos entre os participantes, rupturas de alianças e até um desejo de jogar sem a participação do outro.

Também podemos esperar problemas de ego e vaidade, bem como momentos tensos envolvendo alianças e disputas emocionais. A autoestima cai e muitos participantes podem começar a sentir sua beleza comprometida.

02/03: Quadratura Sol e Júpiter

Pode rolar exageros e promessas vazias dentro da casa. Assim, participantes tendem a se comprometer além do que podem cumprir, criando tensões. Identidades talvez sejam colocadas à prova.

03/03: Mercúrio entra em Áries

Discussões rápidas e intensas podem marcar o período deste aspecto. Alguns participantes podem expor opiniões fortes e polarizadoras. A partir desta data, a língua fica mais afiada e a mente agitada, aumentando as chances de brigas.

05/03: Sextil Mercúrio e Plutão

Este aspecto favorece estratégias e conversas profundas, com impacto no jogo. O período também pode ser de “regeneração”.

06/03: Lua Crescente em Gêmeos

Boatos ou conversas paralelas podem influenciar as dinâmicas entre os participantes na semana desta Lua.

14/03: Lua Cheia em Virgem e Eclipse lunar total em Virgem

Para a Astrologia, os Eclipses são períodos extremamente marcantes com transformações muito significativas para os próximos seis meses. Tudo muda. O jogo vira.

E os participantes passarão por dois eclipses durante o programa: um no dia 14/03 (nos signos Virgem-Peixes) e outro em 29/03 (último eclipse no eixo Áries-Libra, portanto super decisivo).

Um evento inesperado pode mudar completamente o rumo do jogo a partir dessas datas até o final do programa. Participantes mais ousados terão vantagem.

15/03: Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio retrógrado pode pegar em cheio os participantes da casa mais vigiada do Brasil: esperem falhas na comunicação e dificuldades em organizar os pensamentos e criar táticas para o jogo.

Lideranças podem ser estremecidas, e os participantes podem se sentir mais “presos” e incapacitados do que o normal. Será um momento de revisão de pensamentos, bem como das táticas do jogo.

22/03: Lua Minguante em Capricórnio

Período de reflexão sobre estratégias e ações passadas. Alguns participantes podem optar por um jogo mais cauteloso e reservado.

26/03: Lilith entra em Escorpião

A tensão emocional aumenta e a sede do ego por poder e dinheiro crescem. Além disso, segredos podem ser expostos, criando desconforto e rivalidades mais intensas.

27/03: Vênus retrógrado volta para Peixes

Emoções profundas e arrependimentos podem surgir, e alianças frágeis podem desmoronar por falta de confiança. Aqui, ganha ponto quem tiver fé e confiar em si.

29/03: Lua Nova em Áries e Eclipse solar parcial em Áries

Assim como no dia 14/03, este Eclipse pode trazer alguma reviravolta no jogo.

30/03: Netuno em Áries

Data histórica para todas as pessoas, porque Netuno é um planeta geracional e fica em Áries até 2039. A entrada no signo ocorre durante o BBB 25, deixando os ânimos mais tensos e a disputa mais acirrada.

04/04: Lua Crescente em Câncer

Participantes mais sensíveis ou com histórias pessoais marcantes podem conquistar o público.

07/04: Fim de Mercúrio retrógrado em Áries

Com a melhora na comunicação, estratégias que antes eram mal interpretadas começam a fazer sentido.

12/04: Lua Cheia em Libra e fim de Vênus retrógrado

Podem rolar conflitos por busca de equilíbrio. O foco estará em alianças e justiça, podendo desencadear discussões sobre quem está “jogando limpo”.

Além disso, com o fim da retrogradação de Vênus, podemos esperar energias mais leves e favorecimento das relações dentro da casa. O romance e as alianças ganham uma nova perspectiva.

16/04: Mercúrio entra em Áries

O clima de comunicação impulsiva retorna, mas estratégias diretas e bem articuladas podem trazer vantagens.

18/04: Marte entra em Leão

Neste período, já na reta final do BBB 25, participantes mais competitivos se destacam. Assim, a expectativa é de provas intensas e disputas acirradas.

19/04: Sol entra em Touro

Com esse trânsito, as energias ficam mais estáveis no jogo. Os participantes começam a se concentrar mais em ações práticas e resultados concretos.

20/04 – Lua Minguante em Aquário

A Lua Minguante traz o final de um ciclo. Destaque para reflexão sobre o coletivo e o impacto das ações individuais no grupo. Um participante com postura mais altruísta pode ganhar destaque.

