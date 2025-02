3 tipos de Coragem para alcançar Sucesso Profissional

Para alcançar o sucesso profissional, é essencial desenvolver 3 tipos de coragem que podem transformar sua trajetória. Esses três tipos de coragem são parte da minha metodologia Transição Profissional Turbinada.

Vamos explorar juntas esse conceito?

O que são Tipos de Coragem

1. Coragem para ver a verdade

O primeiro tipo de coragem, é a coragem para ver a verdade. Acontece que a maioria das pessoas está vivendo numa ilusão, e não quer sair dela. Se você está aqui nesse artigo, provavelmente você não é uma dessas pessoas, ufa.

As poucas pessoas que têm a coragem de ver a verdade, de ver as coisas como elas realmente são, são pessoas inovadoras e pioneiras nas suas áreas.

A coragem para ver a verdade pode nos mostrar algo difícil, mas nos mostra o real, aquilo que podemos transformar, mudar e fazer algo com ela, ao contrário da ilusão.

Depois que você vê a verdade, é impossível desvê-la. E aí você precisa fazer algo com a informação que recebeu. É aí que entra muitas vezes uma transição na vida, de carreira, profissional, de trajetória.

Esses são momentos de ponto de virada na vida de quem tem coragem para ver:

quando você vê a verdade sobre os valores da corporação em que você trabalha, que estão desalinhados com os seus.

em que você trabalha, que estão desalinhados com os seus. quando você vê a verdade de que você não está vivendo o seu propósito .

. quando você vê a verdade que a vida que você está levando não é exatamente a vida que você gostaria de levar.

Entre para o nosso grupo de Carreira no WhatsApp

Leia mais notícias sobre Carreira

2. Coragem para deixar o bom pelo ótimo

O segundo tipo de coragem, é uma das mais difíceis, que é a de deixar o bom pelo ótimo. A mudança, para a maioria dos seres humanos, é um processo difícil, que envolve perdas, e envolve resistência.

Mudar de algo ruim para algo bom, que deveria ser fácil e óbvio, nem sempre acontece assim. Quantas vezes você já se viu em uma relação meia boca com medo de terminar?

Pois é, mesmo sendo uma situação ruim já não costuma ser nada fácil, pois a nossa mente vai encontrando justificativas para nos manter naquilo que é familiar, eu tenho certeza que você já passou por isso ou assistiu alguém passar.

Agora imagine quando o que você tem não é ruim, na verdade, é bom… Ainda não é o ótimo, mas é bom. Essa resistência aumenta. E quando compartilhamos esse desejo com outras pessoas, ouvimos coisas do tipo:

“Nossa, mas você vai deixar o cargo que todo mundo sonha ter?”

“Nossa, mas você vai mudar desse apartamento nesse bairro bacana?”.

Pois é, não é ruim, não tem uma justificativa tão explícita da mudança. Nessa hora é preciso ainda mais coragem para dizer “Vou, porque eu quero mais“.

Sair de uma situação por estar ruim atrai geralmente a solidariedade das outras pessoas: “Poxa, tudo bem, isso está péssimo, ela realmente precisa sair!”.

Mas quando está ok, quando está bom, você precisa BANCAR as suas decisões baseadas na sua própria vontade.

Quando existe o ótimo te esperando do lado de lá, você precisa dessa coragem de largar o bom para ir em direção ao ótimo.

As pessoas que desenvolvem essa coragem costumam desenvolver também a habilidade de bancar seus desejos e vontades, e soltam um pouco a necessidade de aprovação e o medo do julgamento.

3. Coragem para fazer diferente

A terceira coragem pega embalo nessa habilidade de bancar seus desejos e vontades, e soltam um pouco a necessidade de aprovação e o medo do julgamento, afinal de contas ela é a coragem de fazer diferente.

A abordagem da Psicologia Transpessoal não existiria se Maslow não tivesse tido a coragem de fazer diferente.

Carros como conhecemos hoje não existiriam se Karl Benz não tivesse tido a coragem de fazer diferente.

Não existiria a Psicanálise se Freud e Jung não tivessem feito diferente.

Porém, é comum que esse nosso fazer diferente seja encontrado com resistência e ceticismo do lado de lá. “Ué, mas está funcionando andar de charretes e cavalos, pra quê esse Benz precisa inventar veículos? Isso é inútil! É besteira! É perda de tempo!”

O maior inimigo da coragem de fazer diferente é o comodismo de manter as coisas como sempre foram. A pessoa que desenvolve essa coragem geralmente tem dentro de si um espírito de líder, e consegue enxergar o que está faltando e precisa ser criado, ou o que pode ser melhorado.

Entendendo o risco da coragem para o sucesso profissional

Saber correr riscos é fundamental para alcançar o sucesso em qualquer área, e todas essas coragens, obviamente, envolvem algum tipo de risco, mas que não precisa ser descontrolado, pode ser refletido e bem pensado.

Porém, o excesso de cautela pode estar mostrando um medo de arriscar, portanto, lembre-se que em algum momento essa decisão irá precisar ser tomada, e para isso se dê um prazo para refletir e ponderar e tome sua decisão com coragem e também fé em si e no invisível.

É muito difícil arriscar quando achamos que estamos sozinhos. A sua fé em algo maior vai te ajudar nesse momento.

Desenvolver esses 3 tipos de coragem — ver a verdade, trocar o bom pelo ótimo e fazer diferente — é essencial para quem deseja alcançar o sucesso profissional. Com essas ferramentas, você estará preparado para enfrentar os desafios e crescer em sua carreira.

Me conta, qual voragem você já tem mais bem desenvolvida? E qual delas está precisando desenvolver mais?

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Gabi Squizato

Terapeuta, mentora, professora de desenvolvimento pessoal e treinadora em inteligência emocional. Entrega recursos para quem quer viver o melhor da vida hoje mesmo.

gabi@gabisquizato.com

O post 3 tipos de Coragem para alcançar Sucesso Profissional apareceu primeiro em Personare.