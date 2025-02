A força emocional de Marte em Câncer

O trânsito de Marte em Câncer em 2025 vai de 06/01, às 07h44, até 18/04, marcando um período onde o planeta da ação se mescla com a sensibilidade e a emotividade típicas de Câncer. Durante este tempo, todos nós, de todos os signos, vamos sentir essa energia.

Vale lembrar que não é comum Marte ficar tanto tempo no mesmo signo. Desta vez, isso acontece devido à sua retrogração, que começou em 06/12/24 e vai até 23/02.

Marte é o planeta da energia impulsiva, iniciativa, vitalidade, coragem e assertividade, assume uma nova roupagem quando entra em Câncer.

Quando Marte transita por Câncer, experimentamos uma dinâmica única onde a força do planeta se harmoniza com a sensibilidade do signo. Isso pode resultar em um período onde as ações são guiadas mais pelos sentimentos do que pela lógica, e a nossa energia se volta para proteger e nutrir aquilo que nos é mais querido.

Vamos explorar os aspectos positivos deste trânsito, como a oportunidade de fortalecer laços emocionais e cuidar melhor de nós mesmos e dos outros, assim como os cuidados necessários para evitar a excessiva dependência emocional e o apego exagerado.

Foco com o trânsito de Marte em Câncer

Com o trânsito de Marte em Câncer, a energia e a assertividade de Marte se misturam com a sensibilidade e a emotividade do signo de Câncer. Isso cria uma atmosfera única que afeta a forma como todos os signos agem e reagem.

Aqui estão quatro pontos de foco durante esse período:

1. Ação motivada por emoções

Marte em Câncer faz com que nossas ações se guiem fortemente por sentimentos e emoções.

As decisões e iniciativas que tomamos durante esse período podem ser impulsionadas pelo desejo de proteger e cuidar das pessoas que amamos ou pela necessidade de buscar segurança emocional.

É um momento em que agimos não tanto pela lógica ou razão, mas pelo que sentimos no fundo do coração.

2. Foco na vida familiar e assuntos domésticos

Durante o trânsito de Marte em Câncer, há uma forte inclinação para focar em questões relacionadas ao lar e à família.

As energias de Marte, que normalmente são direcionadas para conquistas externas, voltam-se para o fortalecimento dos laços familiares, a resolução de questões domésticas e a conexão com as raízes e tradições.

Este é um bom momento para investir em melhorias no lar e em passar mais tempo de qualidade com a família.

3. Ressurgimento de questões do passado

Câncer guarda memórias e tem uma forte ligação com o passado. Com Marte transitando por este signo, podemos sentir a necessidade de revisitar assuntos não resolvidos ou pendências emocionais que ficaram de lado.

Esse período pode trazer à tona sentimentos antigos, exigindo que lidemos com eles de maneira proativa, para que possamos seguir em frente sem o peso do passado.

4. Risco de dependência emocional

Uma das armadilhas desse trânsito é a tendência a se tornar excessivamente dependente das emoções assim como das reações das outras pessoas.

Além disso, a energia de Marte em Câncer pode nos tornar mais sensíveis e suscetíveis ao humor alheio.

Cuidados durante Marte em Câncer

Aqui estão quatro pontos de cuidado para este período:

1. Evitar reações impulsivas e defensivas

Câncer é um signo naturalmente defensivo. Com Marte transitando por ele, existe o risco de reagirmos de forma impulsiva ou exagerada, principalmente quando nos sentimos emocionalmente ameaçadas(os).

2. Cuidado com a excessiva dependência emocional

Manter um senso de autonomia e trabalhar para equilibrar a necessidade de apoio emocional com a independência é essencial.

3. Evitar a procrastinação em tarefas importantes

Com Marte em Câncer, a tendência é agir mais devagar e com menos assertividade, especialmente em áreas que não envolvem diretamente as emoções ou o lar. Isso pode levar à procrastinação em tarefas importantes que exigem ação rápida e decisiva.

4. Cuidado com o apego ao passado

A energia de Câncer pode nos puxar para o passado, fazendo com que nos apeguemos a memórias ou situações que já não servem mais ao nosso crescimento.

Esse apego pode impedir o progresso e a evolução pessoal. Portanto, durante este período, é importante praticar o desapego saudável.

Como você sente este trânsito astrológico

O trânsito de Marte em Câncer acontece para todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. Isso porque Marte vai “conversar” com a área que você tem Câncer no Mapa Astral.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personalizado, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa.

Para entender, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuitamente .

. Procure pelo trânsito de Marte. Veja que o planeta estará em uma casa astrológica, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Mas você também pode ver abaixo uma prévia do seu trânsito de Marte em Câncer a partir do seu Ascendente. Mas essa é só uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Ascendente em Áries

Este trânsito de Marte traz foco para sua vida familiar, lar e emoções internas. Você pode sentir necessidade intensa de proteger seu espaço. Cuidado com reações impulsivas em situações domésticas.

Ascendente em Touro

Você pode sentir necessidade maior, durante Marte em Câncer, de expressar seus sentimentos, mas tenha cuidado para não se deixar levar por discussões baseadas em emoções. Este é um bom momento para resolver assuntos pendentes.

Ascendente em Gêmeos

Você pode sentir mais impulsão a proteger seus recursos e cuidar de sua segurança financeira. No entanto, evite gastos impulsivos motivados por questões emocionais. Este é um bom momento para reavaliar suas prioridades e investir em segurança material.

Ascendente em Câncer

Com Marte transitando pelo seu Ascendente, você pode sentir energia extra, mas também maior sensibilidade. Suas ações podem ser guiadas pelas emoções, o que tende a aumentar sua assertividade em questões pessoais.

Ascendente em Leão

Este é um momento para introspecção e para lidar com questões emocionais profundas. Você pode sentir a necessidade de agir em segredo. Evite se isolar demais. Além disso, procure equilibrar o tempo entre o mundo interno e externo.

Ascendente em Virgem

Você pode sentir mais motivação a proteger seus amigos ou a investir em projetos coletivos. No entanto, tente não permitir que emoções complicadas interfiram em suas interações sociais.

Ascendente em Libra

Este é um período em que suas ações no trabalho podem ser guiadas por suas emoções, o que pode significar mais motivação para buscar segurança e estabilidade na carreira, mas também possível conflitos com superiores ou colegas.

Ascendente em Escorpião

Nestes meses, o foco estará em crenças, educação superior, viagens e expansão pessoal. Por isso, você pode sentir necessidade maior de defender aquilo que acredita. Evite confrontos ideológicos e procure expandir seus horizontes de maneira harmoniosa.

Ascendente em Sagitário

Este pode ser um período de intensa transformação emocional, onde você pode sentir necessidade de resolver questões financeiras ou emocionais que envolvem outras pessoas. Mas cuidado com o apego excessivo.

Ascendente em Capricórnio

Cuiado para não se tornar excessivamente dependente ou emocionalmente reativo com seu par. É um bom momento para trabalhar em conjunto e fortalecer o vínculo emocional com quem você ama.

Ascendente em Aquário

Você pode sentir mais motivação a cuidar da saúde ou a proteger seu espaço de trabalho. No entanto, tenha cuidado para não permitir que o estresse emocional afete sua saúde física. Por isso, procure estabelecer uma rotina que contemple seu corpo e mente.

Ascendente em Peixes

Expresse suas emoções através de atividades criativas. Use essa energia para nutrir suas paixões e criar algo significativo. Cuidado apenas com apego emocional em relacionamentos românticos.

