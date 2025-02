Os gatos são enigmáticos, carinhosos (quando querem!) e cheios de personalidade. E para celebrar o Dia Mundial do Gato, comemorado em 17 de fevereiro, vamos te contar qual é o gato de cada signo.

Conheça também o cachorro de cada signo

Mas atenção: aqui não estamos falando do signo solar. Quem dá o tom dessa escolha é o signo Ascendente, que reflete como a pessoa se expressa, age no dia a dia e encara os desafios da vida.

De gatinhos brincalhões e cheios de energia a felinos mais reservados e observadores, o Ascendente pode dizer muito sobre qual tipo de gato combina com o seu jeito de ser.

Quer muito saber como é o gato de cada signo? Descubra agora!

Ascendente no Mapa Astral

O Ascendente é um dos pontos-chave do seu Mapa Astral. Ele corresponde ao signo que estava no horizonte no instante do seu nascimento e aponta a maneira como você se apresenta ao mundo, age no dia a dia e lida com desafios.

Enquanto o Sol representa sua essência e seus anseios mais profundos, o Ascendente revela a primeira impressão que você causa nas pessoas e a forma como dá início a novas fases da sua vida.

Além disso, o Ascendente também indica quais áreas da vida ganham mais destaque conforme os trânsitos astrológicos acontecem, ajudando a entender de que maneira os acontecimentos externos podem impactar seu caminho.

Por isso, conhecer seu Ascendente é essencial para compreender melhor sua personalidade e alinhar suas decisões com a energia que você projeta para o mundo.

Como usar a Calculadora de Ascendente

Para conhecer mais sobre seu Ascendente e descobrir qual é o gato de cada signo, siga o passo a passo abaixo – é fácil e gratuito:

Acesse aqui a Calculadora de Ascendente do Personare. Faça seu login ou insira seus dados de nascimento – é importante colocar a hora exata! Em seguida, a calculadora fornecerá uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar.

Veja 10 curiosidades importantes sobre Ascendente

O gato de cada signo

É o Ascendente que revela como nos apresentamos e interagimos com o mundo. E isso pode funcionar também no mundo felino. Descubra qual tipo de gato combina com a energia de cada signo Ascendente!

Ascendente em Áries

Gato Bengal

Cheio de energia e sempre pronto para explorar, o Bengal é o gato perfeito para quem tem Ascendente em Áries. Essa raça é conhecida por sua agitação, disposição para brincadeiras e vontade de estar sempre em movimento – exatamente como as pessoas arianas, que não param um segundo.

Ascendente em Touro

Gato Persa

Tranquilo, preguiçoso e apaixonado por conforto, o gato Persa combina com o Ascendente em Touro. Assim como os taurinos, essa raça ama uma boa rotina, um cantinho aconchegante para cochilar e, claro, receber carinho sem pressa.

Ascendente em Gêmeos

Gato Siamês

Famoso por ser falante e curioso, o gato Siamês é a escolha ideal para quem tem Ascendente em Gêmeos. Isso porque essa raça adora conversar (sim, eles miam bastante), explorar todos os cantinhos da casa e estar sempre no meio da ação – exatamente como os geminianos.

Ascendente em Câncer

Gato Ragdoll

Dócil, carinhoso e sempre pronto para um chamego, o Ragdoll é o gato que mais combina com quem tem Ascendente em Câncer. Essa raça tem um instinto protetor e um apego forte ao tutor, assim como os cancerianos, que gostam de cuidar e criar laços profundos.

Ascendente em Leão

Gato Maine Coon

O Maine Coon é grande, majestoso e tem uma presença imponente, assim como quem tem Ascendente em Leão. Além disso, essa raça é carismática, confiante e adora ser o centro das atenções – perfeito para leoninos, que sempre chamam a atenção por onde passam.

Ascendente em Virgem

Gato Azul Russo

Meticuloso, discreto e extremamente higiênico, o Azul Russo tem tudo a ver com o Ascendente em Virgem. Essa raça é reservada, organizada e gosta de manter uma rotina, assim como os virginianos, que apreciam um ambiente tranquilo e sem bagunça.

Ascendente em Libra

Gato Birmanês

Charmoso, sociável e dono de uma beleza equilibrada, o Birmanês combina perfeitamente com quem tem Ascendente em Libra. Isso porque essa raça tem uma personalidade amigável, gosta de companhia e é do tipo que conquista todo mundo com sua doçura.

Ascendente em Escorpião

Gato Preto (SRD)

Misterioso, intenso e cheio de personalidade, o gato preto – especialmente os sem raça definida (SRD) – representa bem o Ascendente em Escorpião. Afinal, esses gatos têm um ar enigmático e uma conexão forte com seus tutores, além de serem independentes e observadores.

Ascendente em Sagitário

Gato Savannah

Aventureiro e sempre pronto para explorar, o Savannah é o gato ideal para quem tem Ascendente em Sagitário. Essa raça é conhecida por sua energia, curiosidade e amor por espaços abertos – portanto, perfeito para sagitarianos, que não gostam de ficar presos em um só lugar.

Ascendente em Capricórnio

Gato British Shorthair

Sério, independente e de personalidade reservada, o British Shorthair combina com o Ascendente em Capricórnio. Essa raça é conhecida por sua postura digna e pela calma, além de ser extremamente leal ao seu tutor – características típicas dos capricornianos.

Ascendente em Aquário

Gato Sphynx

Diferente, excêntrico e nada convencional, o Sphynx é a raça perfeita para quem tem Ascendente em Aquário. Sem pelos e com um visual único, esse gato foge do padrão e tem uma personalidade afetuosa e brincalhona, ideal, portanto, para aquarianos que adoram o inesperado.

Ascendente em Peixes

Gato Angorá Turco

Sensível, intuitivo e com um charme quase místico, o Angorá Turco combina com quem tem Ascendente em Peixes. Isso porque essa raça é conhecida por sua ligação especial com os humanos, sua natureza sonhadora e seu jeito carinhoso, típico dos piscianos.

Seu signo é, na verdade, todo seu Mapa Astral

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O gato de cada signo apareceu primeiro em Personare.