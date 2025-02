Tarot e autoamor: cartas que ensinam a amar a si mesma primeiro

O Tarot pode ser um aliado poderoso na jornada em busca do autoamor, ajudando a explorar o que existe no seu interior e a cultivar um amor genuíno por si mesma.

Como o Tarot pode auxiliar a atravessar momentos desafiadores?

Quantas vezes você se pegou buscando amor onde ele não existia? Tentou se nutrir do pouco que lhe foi oferecido e se esqueceu de se colocar em primeiro lugar? Já parou para pensar que o relacionamento mais importante da sua vida é aquele em que você tem reciprocidade?

Neste artigo, você vai conhecer algumas cartas de Tarot que podem guiar essa descoberta bem como aprender a usá-las para fortalecer sua conexão com o autoamor.

O que é autoamor e por que ele é essencial?

Autoamor é o ato de acolher todas as partes de si mesma: sua história, ancestralidade, dores, erros, acertos, conquistas e o ser em constante transformação que você é. Ele nos dá a coragem de enfrentar os desafios da vida de uma forma mais leve e gentil com quem somos.

O Amor é o princípio de todas as coisas. Para encontrarmos harmonia, felicidade e prosperidade em cada área da vida, precisamos percorrer o caminho do amor, que tantas vezes buscamos em outras pessoas ou em situações externas, mas que só se manifesta plenamente quando nasce dentro de nós.

Esse caminho começa pelo autoconhecimento. Ele traz revelações profundas sobre você mesma, ampliando a consciência sobre sua existência. Assim, mostra as motivações por trás dos erros do passado e as razões dos desafios enfrentados, além de abrir portas para o perdão e a autocompaixão.

Autoamor transmuta, perdoa, liberta, ampara, acolhe, fortalece e transforma. Ou seja, é um caminho de descobertas, repleto de aprendizados e crescimento – e o Tarot pode ser a chave que abre os portais do coração.

O que é a Mandala Pessoal do Tarot?

Tarot e autoamor

O Tarot, ainda hoje, é visto por muitos como algo místico, fantasioso ou até mesmo pecaminoso. Por isso, convido você a expandir sua visão e conhecimento, deixando de lado “pré-conceitos” e descobrindo um pouco mais sobre esse oráculo milenar, composto por 78 lâminas (cartas).

Essas cartas contam a história da nossa jornada humana e espiritual, usando uma linguagem simbólica que reflete nosso interior e exterior.

Algumas lições que aprendemos com o Tarot:

lidar com os aspectos simples e complexos da vida;

desenvolver discernimento para tomar decisões;

avaliar nossas relações;

mais profundamente, mergulhar em uma investigação de nós mesmas(os) – explorando nossas emoções, pensamentos, sonhos, histórias, sombras e nossa luz.

O Tarot não existe para prever o futuro, investigar a vida de terceiros ou tomar decisões por você. Ele chega para guiá-la(o) em uma jornada de evolução, na qual você assume as ideias de sua história e desperta o amor em seu interior. Enfim, o Tarot te auxilia na construção do seu próprio futuro.

A seguir, vamos explorar cartas do Tarot que podem ajudar no desenvolvimento do autoamor e entender como aplicá-las no seu dia a dia.

O Tarot como espelho do nosso interior

Os Arcanos do Tarot funcionam como um espelho do seu mundo interior e da sua vida. Assim, em uma leitura, é possível analisar:

o que está por trás de determinados acontecimentos;

a origem das suas emoções diante de uma situação ou pessoa;

os ciclos que se repetem em sua vida bem como as razões para isso;

as implicações que limitam seu crescimento e suas origens.

As cartas auxiliam, de inúmeras formas, na construção da nossa humanidade, no fortalecimento dos nossos valores e na conquista de autonomia em nossas jornadas.

Não espere que o Tarot preveja seu futuro para evitar escolhas difíceis ou escapar dos desafios. Espere, sim, que ele ofereça rotas que a(o) conduzam a uma visão mais clara das situações que você atravessa, porém, principalmente, a uma compreensão mais profunda de suas questões internas.

É nesse ponto que Tarot e autoamor se encontram, pois a leitura facilita o desenvolvimento do amor próprio. Ele permite reconhecer suas dores, suas necessidades e os aspectos que precisam de cura – uma cura que você acessa ao desenvolver uma relação mais amorosa e respeitosa consigo mesmo.

Tarot e autoamor: as cartas-chave

Antes de mergulharmos nas cartas, é importante lembrar que nenhuma carta do Tarot é boa ou ruim. Cada uma possui seus próprios aspectos de luz e sombra. Dessa forma, é justamente ao considerar essas facetas que conseguimos nos entender melhor e evoluir.

Cada carta tem algo a nos ensinar sobre o amor próprio, e algumas são especialmente poderosas para esse despertar.

A Imperatriz: sou a fonte de nutrição do amor

No Tarot, A Imperatriz é uma carta que simboliza o autoamor em sua forma mais profunda. Ela é a Deusa na Terra, associada ao planeta Vênus, que representa o amor, a beleza e a abundância. Quando a Imperatriz aparece em uma leitura, é um convite para se conectar com seu próprio poder, cuidado e energia feminina interior.

Na luz: a Imperatriz é poderosa , amorosa , acolhedora e nutridora . Ela sabe que a fonte nutridora do amor está dentro de si mesma. Por isso, é capaz de compartilhar sua energia de maneira abundante. Ela nos ensina a arte de cuidar de nós mesmas(os), sem culpa, e perceber que somos dignos de Amor.

a Imperatriz é , , e . Ela sabe que a fonte nutridora do amor está dentro de si mesma. Por isso, é capaz de compartilhar sua energia de maneira abundante. Ela nos ensina a arte de cuidar de nós mesmas(os), sem culpa, e perceber que somos dignos de Amor. Na sombra: quando a Imperatriz aparece em sua sombra, pode revelar um bloqueio no cuidado consigo mesma(o). Talvez você esteja tão condicionada(o) em agradar os outros ou em se doar que esquece de se nutrir. Além disso, ela pode indicar uma dificuldade em se conectar com sua própria sensualidade ou em se permitir sentir prazer.

A Imperatriz nos desafia a olhar para dentro e questionar: Estou realmente cuidando de mim da maneira que mereço?

O Eremita: a jornada de volta para si mesma(o)

O Eremita, nosso arcano regente de 2025, traz a energia de autoaprimoramento e reflexão. Portanto, ele é como um guia que nos convida a desacelerar e mergulhar nas nossas águas internas, aprendendo a respeitar o nosso próprio ritmo de aprendizagem e crescimento.

Ele revela o passado para nos transformar no momento presente. Além disso, nos ensina a buscar segurança dentro de nós mesmas(os), em vez de procurar respostas apenas no exterior.

Na luz: é um buscador constante, valoriza a jornada do autoconhecimento e aprecia sua solitude . Ele nos lembra da importância de explorar nossas sombras, aquele lado de nós que nem sempre queremos enxergar, mas que faz parte do processo de crescimento e amadurecimento, para desenvolvermos uma relação de confiança e respeito com nós mesmas(os).

é um buscador constante, valoriza a jornada do e aprecia sua . Ele nos lembra da importância de explorar nossas sombras, aquele lado de nós que nem sempre queremos enxergar, mas que faz parte do processo de crescimento e amadurecimento, para desenvolvermos uma relação de confiança e respeito com nós mesmas(os). Na sombra: O Eremita alerta para o risco de isolamento excessivo e rigidez, evitando conexões ou pedido de ajuda por medo de incompreensão. Isso destaca a importância do equilíbrio entre introspecção e apoio externo, lembrando que buscar ajuda é um ato de amor próprio.

O Eremita nos desafia a olhar para dentro e questionar: O que eu preciso enxergar em mim mesma(o) para me aceitar plenamente?

O Pendurado: o reconhecimento do seu valor

O Arcano XII, O Pendurado, traz um dos maiores ensinamentos sobre o reconhecimento do próprio valor.

Ele reflete momentos da vida em que nos sentimos “penduradas(os)” em situações que se tornam sacrificantes, por exemplo um emprego no qual permanecemos por anos sem a promoção prometida ou uma relação em que nos sentimos desvalorizadas(os) e minimizadas(os).

O Pendurado só permanece em sofrimento quando não reconhece seu verdadeiro valor.

Na luz: O Pendurado simboliza a coragem de transformar desafios em oportunidades , adotando novas perspectivas para evoluir. Sua adaptação é uma grande virtude, mas ele também reconhece seus limites, sabendo a hora de pausar e priorizar suas necessidades.

O Pendurado simboliza a , adotando novas perspectivas para evoluir. Sua adaptação é uma grande virtude, mas ele também reconhece seus limites, sabendo a hora de pausar e priorizar suas necessidades. Na sombra: O Pendurado revela o sacrifício excessivo em busca de validação externa, ignorando o próprio valor. Esse comportamento, portanto, reflete uma falta de autoamor, onde a pessoa ultrapassa seus limites, esperando que os outros reconheçam o que ela mesma não se permite enxergar.

O Pendurado nos desafia a reflexão: Estou me sacrificando demais pelos outros e esquecendo de cuidar de mim?

O Sol: a alegria de ser você mesma(o)

O Sol é o Arcano que representa vitalidade, criatividade, brilho, alegria e a verdadeira essência do ser. Ele nos convida, assim, a resgatar a inocência da infância e celebrar quem somos neste momento.

Quando pensamos que somos algo fixo, limitamos nossas infinitas potencialidades internas bem como nossa capacidade de refletir nossa luz no mundo. O Sol nos desafia a remover as máscaras e, sem medo, explorar a conexão com a vida através do êxtase da alegria, celebrando tudo o que já conquistamos até aqui.

Na luz: O Sol simboliza leveza, confiança e celebração da essência única de cada ser. Ele traz clareza aos processos de autoconhecimento, conectando-nos aos prazeres da vida e ao florescimento da autoestima. Por isso, O Sol ensina que o amor próprio é a base para uma vida plena, onde, ao nos aceitarmos como somos, atraímos mais amor, abundância e positividade.

O Sol simboliza da essência única de cada ser. Ele traz clareza aos processos de autoconhecimento, conectando-nos aos prazeres da vida e ao florescimento da autoestima. Por isso, O Sol ensina que o amor próprio é a base para uma vida plena, onde, ao nos aceitarmos como somos, atraímos mais amor, abundância e positividade. Na sombra: O Sol reflete o medo de brilhar, levando à insegurança, autolimitação ou falsa confiança mascarada pela arrogância. Ele nos desafia a resgatar nosso brilho autêntico com coragem e amor próprio.

O Sol nos desafia à reflexão: Estou permitindo que minha luz brilhe sem medo?

Foto: Clara Ribeiro (@clararibeiro)

Práticas diárias com Tarot para nutrir seu autoamor

Ao refletir sobre os Arcanos que compartilhei, é possível que você tenha se reconhecido em alguns deles. E é justamente esse o grande mistério do Tarot: permitir que possamos nos autoconhecer através de seus símbolos assim como desenvolver nosso autoamor.

Ao se conectar com eles, você começa a entender melhor:

quem você ;

em que momento está;

o que precisa de cura;

o que já existe de força dentro de você.

Portanto, vou compartilhar algumas práticas simples e transformadoras para que os Arcanos possam ser a chave de despertar e desenvolvimento do seu amor próprio.

A Imperatriz: nutrição e cuidado pessoal

Escolha um momento do seu dia para se dedicar totalmente a você. Pode ser em um canto especial da sua casa ou durante um passeio na natureza – o importante é que seja algo simples e prazeroso.

Deixe o celular e as obrigações de lado. Às vezes, você terá uma hora, outras vezes, apenas cinco minutos – o essencial é estar presente consigo mesma(o).

Agora, faça a magia acontecer! A cada dia, escolha algo que traga prazer e amor, como:

ouvir sua música favorita;

dançar;

tomar um banho relaxante;

saborear seu prato preferido;

passar um hidratante em todo seu corpo.

Torne esse momento um compromisso diário com você. Antes de terminar, olhe-se no espelho e repita: “Eu me acolho e me permito cuidar de mim mesma(o) com carinho e gentileza”.

O Eremita: autoconhecimento e introspecção

Reserve alguns minutos do seu dia para o silêncio. Respire profundamente e ouça o que está dentro de você.

Em seguida, preste atenção aos seus pensamentos, suas emoções e suas energias. Essa prática ajuda a se desidentificar dos desafios e trazer mais equilíbrio e clareza para a mente.

A escrita também pode ser uma aliada poderosa. Coloque no papel os pensamentos e sentimentos que surgem. Faça perguntas a si mesma(o), como:

Qual é a origem dessa tristeza que estou sentindo?

O que preciso deixar ir para alcançar meu objetivo?

Permita-se responder sem pressa de encontrar a resposta certa. Apenas deixe que sua sabedoria interior se comunique com você.

O Pendurado: reconhecimento de valor

Separe um pequeno caderno para que, todos os dias, você escreva uma coisa pela qual você se valoriza. Pode ser uma qualidade, uma habilidade ou uma conquista recente.

Mantenha esse caderno com você e o releia em momentos em que se sentir presa(o) ou sacrificada(o) em alguma situação. Isso ajuda a combater a tendência de se sacrificar por aprovação externa.

Você também pode escrever ou repetir em frente ao espelho diariamente a seguinte afirmação: “Eu aprendo a me valorizar mais a cada dia e a considerar meu próprio valor em todas as situações”.

O Sol: alegria e autenticidade

Permita-se se expressar de forma autêntica e verdadeira. Comece dançando sozinha(o) no seu quarto ao som daquela música que desperta sua criança interior ou que te enche de energia.

Aos poucos, vá incorporando mais da sua essência na vida cotidiana, seja no seu jeito de vestir, falar ou se comportar. Brinque com sua singularidade e celebre quem você é. Afinal, O Sol nos convida a viver sem medo do julgamento, irradiando nossa verdadeira luz.

Repita como um mantra diariamente: “A alegria de ser quem sou é o que me torna forte e plena(o)”.

Amor, paciência e constância

O desenvolvimento do amor próprio é gradativo e exige paciência e constância. Muitas situações, ao longo da vida, podem nos afastar de nossa essência, fazendo com que deixemos de reconhecer nosso próprio valor e a potência que reside em nosso interior.

Somos como plantas: únicas em seus formatos, cores e texturas, e cada uma tem o clima, o solo e o tempo certos para enraizar, fortalecer e florescer.

O Tarot pode ser um grande aliado nessa jornada de autodescoberta assim como despertar do autoamor, trazendo uma visão mais clara, leve e direcionada. Busque o auxílio das cartas não apenas quando enfrentar desafios, mas também para considerar as partes lindas do seu interior que, por ora, você talvez não consiga enxergar sozinha(o).

Sua vida é o jardim, você é a planta, e sua essência é a flor que desabrocha quando você cuida e nutre diariamente de um relacionamento gentil, compassivo e amoroso consigo mesma(o).

Ame-se como uma flor que desabrocha em seu próprio tempo, pois o amor próprio é o jardim onde sua verdadeira essência floresce.

Gi Crizel

Gi Crizel é Terapeuta Integrativa, Taróloga e Fundadora da Escola de Mistérios Arcanum, com uma década de experiência em processos de autoconhecimento e desenvolvimento da consciência. Pesquisadora dos Saberes Ancestrais Femininos e Guardiã de Círculos de Mulheres, dedica-se a despertar o poder da Alma através do Autoconhecimento, guiando cada indivíduo em sua jornada de transformação interior.

