Intuição ou ansiedade? Saiba como diferenciar as situações

Nossa vida está cada vez mais agitada e menos conectada com nosso o corpo e campo energético. Por isso, está mais difícil discernir o que é intuição ou ansiedade.

Ambas podem influenciar profundamente nossas decisões e bem-estar. Portanto, compreender essa diferença é crucial para navegar a vida com clareza e confiança.

Em seguida, vamos falar mais sobre esses dois sentimentos, suas características e a importância de saber se o que está sentindo é intuição ou ansiedade no seu dia a dia.

Intuição e saúde: a ligação entre o corpo, a mente e a sabedoria interior

Como saber se é intuição ou ansiedade

A diferença entre essas duas experiências internas é sutil, mas poderosa. Veja como cada uma pode ser definida:

Intuição

Sensação de perigo, percebida internamente como algo que ressoa errado.

Conhecimento profundo e instintivo.

Mensagem que vem de dentro e ressoa com a verdade, sinalizando que algo no ambiente ou na situação merece mais atenção e cuidado.

A sensação, muitas vezes, é calma, assertiva e atenta.

Ansiedade

Sensação de estar procurando perigos, tentando controlar qualquer possibilidade futura de erros e obstáculos.

Estado frequentemente alimentado por medos e uma necessidade de controlar o incerto.

Cria um ciclo de preocupação e antecipação que pode ser exaustivo.

Assim, enquanto a intuição nos guia com clareza e propósito, a ansiedade nos prende em um estado de alerta constante, desviando nossa energia de viver plenamente o momento presente.

O ruído no Campo Energético

O ruído no Campo Energético

Frequentemente, a ansiedade se manifesta como uma preocupação antecipada. Isso cria um excesso de ruído confuso e meio caótico no campo energético, especialmente no campo mental inferior.

Este ruído é caracterizado por pensamentos repetitivos e inquietos, que, às vezes, nos levam a agir de forma compulsiva.

A ansiedade surge de preocupações sobre eventos futuros ou medos profundos conscientes ou não. O resultado é um estado de alerta constante que drena nossa energia e obscurece nossa percepção.

Nesse contexto, a ansiedade nos coloca em um estado reativo ou de sobrevivência, onde o foco principal é lidar com ameaças percebidas, mesmo quando não são tão grandes como pensamos ou sequer existem.

Características da ansiedade:

Características da ansiedade:

sensação de apreensão ou medo;

pensamentos repetitivos e intrusivos;

compulsão para agir rapidamente, às vezes sem clareza;

sensação de estar sobrecarregada(o) ou fora de controle;

estado reativo ou de sobrevivência, priorizando respostas rápidas a ameaças percebidas.

Você percebe que, por trás de uma ansiedade, há uma sensação de incapacidade? Eventualmente, a ansiedade pode estar ligada a uma sensação subjacente de incapacidade ou insegurança.

Quando nos sentimos ansiosas(os), é comum que isso esteja relacionado a dúvidas sobre nossa capacidade de lidar com determinadas situações ou desafios.

Essa percepção de incapacidade pode surgir de várias fontes, como:

experiências passadas;

expectativas irreais;

falta de autoconfiança.

A harmonia interna no Campo Energético

A harmonia interna no Campo Energético

Por outro lado, a intuição é um saber interno que vibra com harmonia dentro do campo energético, ou mesmo a percepção de um ruído, um desequilíbrio no campo.

Porém, envolve uma sensação calma e assertiva que pode surgir de forma inesperada, trazendo consigo uma clareza serena. A intuição não é acompanhada pela urgência ou pelo medo, mas sim por um sentido mais profundo de certeza.

Características da intuição:

sensação de certeza ou clareza;

presença de calma e tranquilidade;

mensagens ou insights que surgem de maneira serena;

alinhamento com valores e necessidades pessoais.

A intuição, ao contrário da ansiedade, está frequentemente associada a uma sensação de capacidade e confiança em nossa percepção e julgamento.

Enquanto a ansiedade pode nos fazer duvidar de nossas habilidades e segurança, a intuição nos conecta a um conhecimento interno que, às vezes, transcende o raciocínio lógico. Frequentemente, ela se relaciona muito ao estado de presença.

Autoconhecimento e presença

Autoconhecimento e presença

O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para discernir o que é intuição ou ansiedade. Ao nos conhecermos melhor, podemos identificar os gatilhos que alimentam a ansiedade e reconhecer a voz genuína de nossa intuição.

Práticas como reflexão pessoal, escrita em diário e busca por feedback honesto, por exemplo, ajudam a aprofundar essa compreensão. Com o autoconhecimento, desenvolvemos a capacidade de confiar em nossos instintos e perceber quando estamos sendo guiados pela intuição ou pela ansiedade.

Além disso, quando estamos verdadeiramente presentes, temos maior capacidade de acessar nossa intuição de maneira clara e eficaz. Estar presente significa estar consciente do momento atual, sem se distrair por preocupações sobre o passado ou o futuro.

Esse estado de presença nos permite sintonizar melhor com nossos sentimentos, percepções e insights intuitivos.

Assim, conseguimos obter uma série de benefícios que nos ajudam a navegar melhor não só entre a intuição e a ansiedade, mas também em todas as áreas e situações. Confira:

redução do ruído mental, o que naturalmente leva a uma maior clareza mental;

aumento da nossa capacidade de resposta eficaz ao invés de cair em reações automáticas;

maior conexão com as sensações e emoções do nosso corpo, o que nos permite perceber melhor nossos estados internos;

aparecimento de insights intuitivos, ajudando-nos a distinguir com mais precisão entre a voz da intuição e os sussurros da ansiedade.

Suas escolhas podem afetar sua vibração, e o corpo e o campo energético podem guiar você como uma bússola aonde quer chegar.

Diferenciando intuição e ansiedade na prática

Para diferenciar o que é intuição ou ansiedade, é vital saber como você e seu campo energético funcionam e perceber como cada estado afeta sua vibração interna. Em seguida, veja algumas maneiras de fazer isso:

Atenção ao corpo

Às vezes, a ansiedade se manifesta fisicamente como tensão muscular, respiração rápida ou batimentos cardíacos acelerados. A intuição, por outro lado, tende a trazer uma sensação de calma e relaxamento corporal.

Teste da respiração

Experimente perceber por onde está respirando. Coloque uma mão no peito e outra na barriga, inspire profundamente e veja qual mão sobe primeiro. Se a mão que está no peito subir primeiro, seu corpo está em alerta, em estado de estresse e ansiedade.

Observação dos pensamentos

Enquanto a ansiedade gera pensamentos caóticos e preocupações incessantes, a intuição se apresenta como um pensamento claro e singular que parece surgir espontaneamente e ressoa com verdade.

Tempo

A ansiedade está frequentemente ligada a preocupações futuras, enquanto a intuição está enraizada no presente. Pergunte-se se o que sente é uma reação a um medo futuro ou um guia para o que é agora.

Fortalecendo a intuição e acalmando a ansiedade

Para fortalecer a intuição e acalmar a ansiedade, primeiro é preciso sair do automático.

A respiração consciente é a principal prática para sair do modo automático. É importante focar intencionalmente na respiração, utilizando-a como uma âncora para o momento presente.

Ao prestarmos atenção à inspiração e expiração, podemos acalmar a mente e reduzir a resposta ao estresse. Isso nos ajuda a criar um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo uma escolha mais consciente.

A respiração abdomominal ou diafragmática, em que respiramos profundamente até o abdômen, é especialmente eficaz para ativar o sistema nervoso parassimpático, promovendo relaxamento e tranquilidade.

Com a prática regular da respiração consciente, podemos aumentar nossa capacidade de perceber os sinais da intuição e reduzir a influência da ansiedade.

Como fazer a respiração abdominal ou do diafragma

Como fazer a respiração abdominal ou do diafragma

Para facilitar, deite-se de costas com o corpo inteiro relaxado. Coloque a mão direita sobre o abdômen e a esquerda sobre o centro do peito. Observe a sua respiração natural e, aos poucos, faça com que o seu abdômen expanda para cima na inspiração e se recolha na expiração. Então, perceba essa respiração de forma natural e sem esforço. É preciso se descondicionar de uma maneira de respirar para aprender outra. Com o tempo de prática, a respiração ficará mais natural e espontânea e trará diversos benefícios.

Outras práticas

Meditação com Cristais : ajuda a acalmar a mente e a sintonizar-se com sua voz interior.

: ajuda a acalmar a mente e a sintonizar-se com sua voz interior. Autoconhecimento : registrar e aprofundar seus conhecimentos sobre suas experiências, seus sentimentos e pensamentos pode ajudar a refletir e diferenciar entre intuição e ansiedade. Você também pode usar o método 3-6-9 para uma mudança significativa e duradoura

: registrar e aprofundar seus conhecimentos sobre suas experiências, seus sentimentos e pensamentos pode ajudar a refletir e diferenciar entre intuição e ansiedade. Você também pode usar o para uma mudança significativa e duradoura Apreciação sensorial : engajar-se nos sentidos, como observar a beleza ao nosso redor ou saborear alimentos lentamente, ajuda a trazer a mente para o aqui e agora.

: engajar-se nos sentidos, como observar a beleza ao nosso redor ou saborear alimentos lentamente, ajuda a trazer a mente para o aqui e agora. Conexão com Eu Superior: cultivar uma conexão com o Eu Superior envolve acessar nossa parte mais sábia e profunda. Isso pode ser feito através de práticas espirituais, meditação guiada ou ritual pessoal, ajudando a alinhar nossas ações com nossos valores e intuição.

Explore o autoconhecimento e permita que sua verdade interna, seu Eu Superior, seja o guia em sua jornada de crescimento e transformação.

Ao se conectar com seu Eu Superior e acessar a Sabedoria Universal, você encontra insights, clareza e orientação que ajudam o que chamamos de intuição com sabedoria e autenticidade.

A chave para essa conexão consciente está em confiar no seu conhecimento interno e estar presente no agora, permitindo que a Sabedoria Universal ilumine seu caminho em direção a uma vida plena e significativa.

Terapia vibracional

Como vimos, entender como você funciona na intuição ou na ansiedade já te dá ferramentas para compreender como esses estados se manifestam no seu campo energético.

Dessa forma, você consegue tomar decisões mais sábias e viver uma vida em harmonia com seus verdadeiros desejos.

Ao prestar atenção à vibração interna e às características distintas de cada estado, você pode aprender a confiar mais na sua intuição e a diminuir o impacto da ansiedade. Essa prática não apenas facilita uma existência mais equilibrada, mas também enriquece sua conexão consigo e com o mundo ao seu redor.

A terapia vibracional e suas ferramentas podem ajudar especialmente nesse sentido e oferecer diferentes estratégias necessárias para a melhoria.

A Tameana ou as sessões de Mesas Frequenciais ou Quânticas fazem você se reconectar com sua frequência mais potente e equilibrada.

Comece a cuidar de você com amorosidade e no seu tempo. Conheça as sessões online e acompanhamentos que você pode fazer comigo, Simone Kobayashi, autora deste artigo.

