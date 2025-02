O que seu signo pode esperar de Vênus retrógrado? Veja previsões e dicas

Em 2025, Vênus retrógrado ocorre de 01/03 a 12/04. Este é um fenômeno astrológico que acontece a cada um ano e meio, portanto, é o único do ano. Mas o que seu signo pode esperar de Vênus retrógrado?

Durante esse período, Vênus parece se mover para trás no céu, mas é só uma ilusão de ótica. Na Astrologia, isso muda a vibração de áreas como amor, beleza e finanças. Assim, essa fase nos convida a reavaliar nossos valores, desejos e relacionamentos, trazendo reflexões, revisões e desafios.

De acordo com a astróloga Vanessa Tuleski, em vez de impulsionar novos começos, o que você pode esperar de Vênus retrógrado tende a provocar reflexões, revisões e até desafios, fazendo com que precisemos ajustar nossa abordagem em relação a esses temas.

Previsões gerais para Vênus retrógrado

Em 2025, Vênus retrógrado passa por Áries e depois por Peixes. Em seguida, Vanessa explica os desafios e aprendizados específicos trazidos por cada uma dessas fases:

Vênus retrógrado em Áries (1º a 26 de março)

Este período pede uma revisão na forma como expressamos nossos desejos e independência nos relacionamentos.

Áries é um signo de ação, mas Vênus retrógrado pode conter esses impulsos e exigir mais paciência e reflexão antes de agir.

No campo financeiro, é um momento de reavaliar investimentos e evitar riscos. Além disso, questões ligadas à autoestima ganham destaque, incentivando a valorização da autenticidade sem excessos.

Vênus retrógrado em Peixes (26 de março a 12 de abril)

Quando Vênus entra em Peixes por retrogradação, as emoções se aprofundam e antigas questões afetivas podem ressurgir.

É uma fase propícia para revisitar sentimentos, processar términos e compreender melhor os laços emocionais. Dessa forma, relações que exigem entrega e compaixão podem passar por ajustes importantes.

No aspecto financeiro, há uma tendência à idealização e possíveis ilusões. Por isso é essencial ter cautela com gastos impulsivos.

Durante toda a retrogradação, o foco está na revisão de valores, emoções e relacionamentos. É um momento para reavaliar, reorganizar e amadurecer antes de tomar grandes decisões.

O que esperar de Vênus retrógrado

Provavelmente, você não vai sentir as retrogradações de Vênus sempre da mesma forma. Isso porque, o movimento do planeta conversa com o seu Mapa Astral, que é fixo.

Por isso que, neste caso, a previsão personalizada é mais precisa, pois analisa a casa astrológica onde Vênus está neste momento.

No Personare, fazemos a previsão personalizada e gratuita para você toda vez que Vênus fica retrógrado.

Para ver essas previsões, siga este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou cadastre-se, incluindo seus dados de nascimento.

Ao acessar, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

Quando Vênus estiver retrógrado, haverá um destaque pedindo sua atenção (veja como pode aparecer para você na imagem abaixo).

Reflexões e dicas para lidar com Vênus retrógrado

Agora que você já sabe em qual casa astrológica Vênus estará retrógrado no seu Mapa, confira quais reflexões podem ser importantes para esse período:

Casa 1

Reflexão: Que mudanças você deseja na sua imagem e atitudes?

Dica: É um ótimo momento para pensar nisso, mas evite transformações estéticas radicais agora.

Casa 2

Reflexão: Como anda sua relação com dinheiro e talentos?

Dica: Esse período favorece uma revisão profunda sobre valores pessoais e finanças.

Casa 3

Reflexão: Será que sua comunicação precisa de ajustes?

Dica: Pode ser um bom momento para rever relações próximas bem como a forma como você se expressa.

Casa 4

Reflexão: Como está sua conexão com o lar e a família?

Dica: Planejar mudanças na casa faz sentido, mas evite iniciar reformas durante a retrogradação.

Casa 5

Reflexão: Suas relações amorosas, lazer e criatividade estão em equilíbrio?

Dica: Essa fase pede uma reavaliação sobre como você expressa sua essência.

Casa 6

Reflexão: Como estão sua rotina e hábitos de saúde?

Dica: Talvez seja a hora de ajustar sua alimentação ou rever sua dinâmica no trabalho.

Casa 7

Reflexão: Suas parcerias, sejam amorosas ou profissionais, precisam de ajustes?

Dica: O período favorece conversas e revisões importantes.

Casa 8

Reflexão: O que precisa ser transformado ou deixado para trás?

Dica: Questões emocionais profundas e ciclos que precisam de encerramento podem vir à tona.

Casa 9

Reflexão: Alguma área do seu conhecimento ou visão de mundo pede revisão?

Dica: Reavalie estudos, planos de viagem ou crenças que possam estar desatualizadas.

Casa 10

Reflexão: Como anda sua carreira e seus objetivos de longo prazo?

Dica: Esse é um bom momento para refletir sobre sua trajetória profissional.

Casa 11

Reflexão: Suas amizades e projetos futuros estão alinhados com quem você é hoje?

Dica: Pode ser um período de ajustes nos seus círculos sociais.

Casa 12

Reflexão: Aspectos inconscientes têm influenciado suas decisões?

Dica: Reflita sobre padrões internos e avalie a necessidade de um olhar mais profundo para o seu bem-estar emocional.

