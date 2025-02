Hora de relaxar e seduzir! As previsões do céu da semana de 16 a 22/02

O céu da semana de 16 a 22/02 traz ótimas notícias! Depois de um início de ano tão intenso, teremos uma (merecida) semana um pouco mais tranquila.

Tudo começa com a entrada do Sol em Peixes, o último signo antes do Ano Novo Astrológico. Esse trânsito traz boas oportunidades​ para desaceleramos um pouco.

Além disso, o sextil entre Vênus e Júpiter tende a ser especialmente benéfico para as relações, sejam elas amorosas, sociais ou profissionais.

Mas atenção! O excesso de empolgação trazido pela quadratura entre Mercúrio e Júpiter pode atrapalhar esse clima favorável. Caberá a você não deixar que isso aconteça – pode deixar que a gente te ajuda

Resumo do céu da semana de 16 a 22/02:

A partir de terça-feira (18): Sol em Peixes

Sol em Peixes A partir terça-feira (18): sextil entre Vênus e Júpiter

sextil entre Vênus e Júpiter A partir de quarta-feira (19): quadratura entre Mercúrio e Júpiter

Estes são os principais trânsitos do céu da semana de 16 a 22/02. Em seguida, veja mais detalhes e saiba como se preparar para os próximos dias.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Sol em Peixes e o ócio criativo

Na terça-feira (18), o Sol ingressa em Peixes, o último dos doze signos visitados por ele ao longo do ano astrológico. É hora de começar a despedida de mais um ciclo, que chega ao fim em 20/03.

Durante a temporada pisciana, nossas emoções ficam mais afloradas. Então, deixe a vida fluir e tente abrir mão do controle excessivo tanto quanto for possível.

Quando o Sol ingressa em Peixes, temos uma oportunidade para relaxar, dando mais espaço ao nosso próprio descanso e um pouco de contemplação. O que é bastante importante, considerando a forte energia ariana ​​que virá.

E esse descanso pode ser mais benéfico do que você imagina, pois é aquilo que o sociólogo italiano Domenico de Masi chamou de ócio criativo.

Quando tentamos ser produtivos o tempo todo, em um ritmo alucinado, a máxima eficiência não abre espaço para a criatividade. Assim, aproveite o período para:

reservar um tempo para si;

exercitar sua intuição;

construir novas formas de enxergar e pensar;

buscar inspiração em atividades como arte, música ou espiritualidade.

Veja dicas para estimular a criatividade do seu signo

Vênus, Júpiter e a iniciativa premiada

Outra boa notícia é o sextil formado por Vênus em Áries e Júpiter em Gêmeos. Com início também a partir de terça-feira (18), esse aspecto é muito favorável às relações.

Assim, temos boas oportunidades para:

viver o amor;

incrementar a vida social;

reforçar os contatos profissionais.

Mas vale lembrar que Vênus está em Áries. Ou seja, tem que ter pique e iniciativa!

Áries “corre atrás”, então, pense em programas legais com o/a crush ou seus amigos. Ou, ainda, proponha boas possibilidades de negócios com suas parcerias profissionais. Esse sextil potencializa ganhos financeiros, mas é preciso promover suas boas ideias.

No amor, também é preciso ter proatividade:

se você está numa relação, use sua criatividade para propor programas ou mesmo apimentar mais o sexo;

para quem está só, a semana é ótima para paqueras e conversas em que você deixa claro seu interesse na outra pessoa.

Mas nada de sorrisinho discreto de Monalisa, tá? Áries não deixa margem para dúvida! É hora daquela piscadinha mais intensa, mostrando realmente o que você quer, pois é isso que vai render frutos.

Descubra como conquistar a pessoa de cada signo

Que área da sua vida vai brilhar com Vênus?

A energia de fazer acontecer de Vênus vai chegar mais forte em uma área específica da sua vida. Para isso, veja o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Vênus na Casa…” . Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Vênus na Casa 7.

. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Vênus na Casa 7. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Quadratura Mercúrio/Júpiter: cuidado com a empolgação

A partir da quarta-feira (19)​, Mercúrio em Peixes forma quadratura com Júpiter em Gêmeos.

Mercúrio é o planeta da mente e, quando transita por Peixes, há o risco de que ele se perca no excesso de fantasia. ​

E​m um aspecto de tensão (quadratura) com Júpiter, o planeta que tira limites e estimula a expansão. Por isso, podemos ficar excessivamente otimistas, achando que tudo vai dar certo.

Numa semana em que tudo parece tão positivo, potencializado pelo charme de Vênus em Áries, o perigo também é cair em conversas enganosas.

Portanto, cuidado com as possíveis situações:

se empolgar com um curso ou um produto novo, sem pensar sobre suas reais necessidades;

falar demais ou dar palpite no que não lhe compete;

se distrair demais no trabalho com conversas, deixando de lado a seriedade.

A quadratura de Mercúrio com Júpiter cria um excesso de interesses. Por isso, será importante compreender o que realmente faz sentido para você.

Com esses cuidados, você conseguirá aproveitar melhor as boas energias de uma semana bem positiva.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

