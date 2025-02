Mercúrio ingressa em Peixes e aumenta sentimentalismo e distração

A partir de sexta-feira (14/02), mais precisamente às 09h07, Mercúrio ingressa em Peixes. Como se trata do planeta da comunicação e das ideias no signo da sensibilidade, podemos nos sentir mais sentimentais.

Portanto, existe tendência à distração e falta de foco, o que pode levar a esquecimentos e dispersão mental. Além disso, algumas pessoas podem ser afetadas por uma imaginação mórbida, que pode levar a pensamentos negativos e ilusões.

Mas não é só isso. Este período, que vai até dia 03/03, é propício para características típicas de Peixes, como:

momentos de inspiração,

maior sensibilidade à beleza,

imaginação,

criatividade,

música,

interesse pela espiritualidade.

Como lidar com Mercúrio em Peixes

Quando Mercúrio transita por Peixes, ele fica mais subjetivo e intuitivo. Portanto, procure combinar a racionalidade de Mercúrio com a sensibilidade, criatividade e intuição piscianas. Isso evita ilusões e fantasias.

Esse posicionamento intensifica duas características de Peixes:

Sensibilidade e imaginação: ótima fase para expressões artísticas, como música, cinema e ilustração, além de estimular a intuição e os sonhos.

ótima fase para expressões artísticas, como música, cinema e ilustração, além de estimular a intuição e os sonhos. Distração e falta de foco: a mente pode ficar mais aérea, aumentando a chance de esquecimentos e confusões.

Portanto, nesse período, tenha atenção redobrada para evitar lapsos, como perder objetos ou enviar mensagens incompletas.

Também podem surgir mais mal-entendidos e informações imprecisas, já que Mercúrio em Peixes tende a tornar a comunicação menos objetiva.

Se você já tem tendência a se perder nos próprios pensamentos ou a falar demais, este trânsito pode acentuar isso. Por isso, vale se observar para evitar excessos e garantir que sua mensagem seja clara.

Como esse trânsito se reflete na SUA vida?

Para entender que área da sua vida receberá mais intensamente a energia de Mercúrio em Peixes, basta consultar seu Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente .

Entre os trânsitos, procure o de Mercúrio e veja em que Casa este planeta está. Na imagem abaixo, por exemplo, Mercúrio está na Casa 6.

Clique para ver as previsões e reflita sobre como você pode aproveitar a energia pisciana nesta área da vida.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo.

