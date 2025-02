Dia do Esportista: conheça o esporte de cada signo

No Dia do Esportista (19/02), a Astrologia pode ajudar a entender qual é a atividade física indicada para cada pessoa. Isso porque a Casa 5 do Mapa Astral indica o esporte que tem mais a ver com cada signo, pois aponta tendências sobre como cada pessoa curte as atividades esportivas.

Entenda aqui as 12 casas astrológicas e as áreas da vida representadas por elas

Mas vale lembrar que a Astrologia vai muito além do signo solar. Não por acaso todo mundo tem os 12 signos no mapa natal.

Assim, o esporte ideal para cada signo não é apontado pelo seu signo solar, esse que todo mundo conhece só de saber o dia e o mês de nascimento. É preciso conferir o signo que você tem na Casa 5.

Então, siga este passo a passo para descobrir:

Acesse o seu Mapa Astral gratuitamente.

Se não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento para fazer login.

Abaixo ou ao lado da Mandala, selecione a opção Casas Astrológicas .

. Em seguida, veja que signo se encontra na sua Casa 5. A pessoa do Mapa abaixo, por exemplo, tem Áries na Casa 5.

Os signos na academia: o que a Astrologia diz sobre o seu treino

Conheça o esporte de cada signo

Agora que você já sabe qual signo você tem na Casa 5 do seu Mapa Astral, confira o esporte que tem mais a ver com o seu estilo de vida:

Signos de Fogo: Áries, Leão ou Sagitário na Casa 5

Áries, Leão ou Sagitário na Casa 5 indicam que o esporte pode ser vivido por meio do forte espírito competitivo do signo. Afinal, os signos de Fogo retratam capacidade de liderança nas atividades físicas desempenhadas.

O esporte é vivenciado como um meio para expor sua identidade e seu orgulho de si ao se expor de forma expansiva. Se possível, ao ar livre ou suando bastante e em alta velocidade.

Áries na Casa 5

Lutas podem ser ótimas atividades esportiva para você, como artes marciais.

Áries na casa 5 indica espírito esportivo de liderança.

Possivelmente, você se abre fácil a novos desafios e competições.

Inovação e pioneirismo no esporte é com você!

Leão na Casa 5

De modo natural, você pode ocupar o centro do palco e receber vários méritos por seu desempenho.

A possibilidade de seu resultado esportivo gerar críticas podem ser um problema para você.

Tente se concentrar no prazer e na honra de praticar a atividade esportiva que toca o seu coração. O óleo essencial de bergamota é ótimo para trazer mais prazer e ânimo.

é ótimo para trazer mais prazer e ânimo. Seu espírito esportivo é repleto de nobreza.

Sagitário na Casa 5

Esportes cheios de aventuras e viagens são perfeitos para o estilo sagitariano.

Grandes caminhadas, fazer trilhas, escalada, por exemplo, são atividades que tendem a ganhar sua preferência.

A ideia é ter um cenário de liberdade, e amplos horizontes durante a atividade física são perfeitos para quem tem Sagitário na Casa 5.

Signos de Terra: Touro, Virgem ou Capricórnio na Casa 5

Lutas corpo a corpo, como judô e jiu-jitsu, são bem apropriadas para os signos de Terra na Casa 5 do Mapa Astral. Além disso, atividades esportivas na natureza podem ser ótimas para seu perfil.

Touro na Casa 5

Esportes baseados na resistência, na força física e na capacidade de carregar pesos, por exemplo, são ótimos para quem tem Touro na Casa 5.

Virgem na Casa 5

Quem tem Virgem na Casa 5 pode gostar de planejar detalhadamente as atividades físicas.

Costuma organiza rotinas, dietas e táticas eficientes e produtivas para ter desempenho excelente.

Capricórnio na Casa 5

Condições que exigem resiliência, disciplina e superação de limites e de frustrações, são apropriadas para quem tem Capricórnio na Casa 5.

Uma boa pedida é usar a pedra turquesa quando precisar de mais calma, equilíbrio e paciência.

Signos de Ar: Gêmeos, Libra ou Aquário na Casa 5

Pessoas com Gêmeos, Libra ou Aquário na Casa 5 do Mapa Astral podem gostar muito de esportes que privilegiam a mente e demandam raciocínio rápido, versatilidade e manobras.

Estar com outras pessoas, seja em dupla ou fazendo parte de um time, também pode ser interessante.

A Casa 5 marcada por características dos signos de Ar revela a importância de interação durante os exercícios físicos. Assim, essas pessoas podem gostar muito de ir à academia ou fazer atividades com alta velocidade.

Gêmeos na Casa 5

Tennis, tennis de mesa, boxe, sinuca e esportes que envolvam as mãos, por exemplo, podem ser ótimos para quem tem Gêmeos na Casa 5.

Libra na Casa 5

Estar em dupla pode ser super bacana.

Competir sem contato físico, mas com outras pessoas, como tennis e vôlei, costumam agradar.

Sua elegância e classe são marcantes nas atividades físicas que desempenha.

Aquário na Casa 5

Participar de uma equipe ou time costuma ser uma marca de quem tem Aquário na Casa 5. Aliás, é bem comum defender a sua classe ou uma causa por meio do esporte.

Pode ter desempenho e estilo bem original, diferente, até mesmo excêntrico e rebelde no esporte.

Costuma inovar ou chocar como esportista.

Signo de Água: Câncer, Escorpião ou Peixes na Casa 5

Um super talento de quem tem um signos de Água na Casa 5 é o desempenho na… ÁGUA! Esses signos precisam sentir profunda paixão pela atividade que escolhem, porque se nutrem emocionalmente por meio do esporte.

Aliás, os exercícios podem ter função terapêutica na sua vida.

Câncer na Casa 5

Câncer está ligado à união, por isso, ter esse signo na Casa 5 indica que você pode gostar muito de fazer parte de uma equipe ou time.

Costuma ver suas parcerias esportivas como sua família.

Pode gostar de atuar em posição defensiva e de apoio.

Escorpião na Casa 5

Precisa ter atenção para que o esporte na sua vida não seja objeto de obsessão ou compulsão porque as atividades físicas podem ser fonte de muito prazer na sua vida.

Costuma gostar de exercícios que exijam muito de você e se dedica de corpo e alma ao seu esporte favorito.

É o tipo de pessoa que tem potencial para atingir grandes conquistas. Ao mesmo tempo, tem grande potencial de se recuperar e renascer depois de uma derrota. Se perde ou se seu desempenho não está satisfatório, você resgata forças e dá a volta por cima.

Peixes na Casa 5

Fazer parte de um time também é uma característica de quem tem Peixes na Casa 5, assim como se unir a outras pessoas sintonizadas no mesmo ideal.

Precisa de muita inspiração para praticar esportes.

Geralmente, imagina e visualiza de forma criativa ideias de superação e de sucesso no esporte.

Costuma ter capacidade cativante de se sacrificar e se doar para ter desempenho esportivo de destaque.

Descubra qual é o melhor hobby para cada signo

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Dia do Esportista: conheça o esporte de cada signo apareceu primeiro em Personare.