Está em uma relação e deseja buscar mais momentos paixão com quem ama? Ou está sem companhia e quer alguém ao seu lado? Qualquer que seja sua vontade, as afirmações positivas para atrair amor no dia a dia podem ajudar a melhorar sua vida afetiva.

Veja a mensagem do Tarot sobre amor para você

As palavras têm poder e estimulam a definir melhor o que desejamos atrair para nós ou para a nossa história de amor.

Vale lembrar que, quando a pessoa tem amor-próprio e nutre a aceitação por si mesma, fica mais fácil de encontrar um amor de verdade. Por isso, mostrar o que sentimos é uma forma de mapear nossos próprios desejos relativos ao afeto que vale a pena.

Em seguida, veja como reforçar essa autoestima e atrair mais amor através de afirmações positivas.

Como usar as afirmações positivas em uma relação?

Nada pode ser tão válido quanto expressar nossos sentimentos de modo aberto e coerente à pessoa amada. Falar é o mesmo que despir-se de conceitos e temores, para deixar marcado o que sentimos ou acreditamos.

É assim que as afirmações funcionam, já que desencadeiam momentos de sinceridade entre você e seu reflexo – a outra pessoa com quem você divide maior parte do tempo.

Por isso, sentar-se à frente de quem se ama e pronunciar as frases seguintes, por exemplo, pode ser crucial para que o afeto se mantenha firme e forte:

Sou feliz por ser quem sou ao seu lado. Você é o meu amor. Eu sou o seu amor. A vida é próspera e digna. Estamos juntos. Sou seu porto seguro. O meu amor é o seu porto seguro. Dou o melhor de mim a você, agora e sempre. Nosso amor é nosso merecimento.

Dica: combine com o seu par amoroso a periodicidade com que as afirmações serão trocadas, frente a frente. Não há regras ou segredos para o uso desses termos, mas reservar momentos de tranquilidade e até mesmo de descontração pode ser essencial para que haja maior reciprocidade ao longo da prática.

Experimente com quem você ama!

Significado das cartas de Tarot no amor

Afirmações positivas para atrair amor

Por parte de algumas pessoas, é bastante recorrente a reclamação de que não existe amor verdadeiro neste mundo. São, quase sempre, as que mal se relacionam com os outros, generalizando a visão pouco favorável das relações e trocas que a vida se encarrega de providenciar.

Na verdade, sob a ótica das afirmações positivas de amor, atraímos nada mais nada menos do que aquilo que realmente acreditamos e desejamos. Assim, a maneira de lidar com o afeto pode e deve ser diferente.

Como o Tarot pode ajudar a reconectar casais

A partir de uma postura mais paciente e receptiva, em que as relações passam a ser consideradas necessárias e importantes, mesmo que efêmeras, pode-se atrair o amor através de afirmações tão poderosas quanto as crenças negativas a respeito do amor.

Não esqueça que o tempo de uso delas é opcional, assim como o número de vezes que serão repetidas e combinadas entre si:

Eu atraio o verdadeiro amor. O amor acontece no tempo certo. O afeto que deposito na vida é devolvido a mim em dobro. Tudo está bem no meu mundo. Tenho todo o amor que necessito. Eu me amo de verdade. As pessoas me amam. Mereço todo o amor que dou aos outros. Meu coração produz e exala amor. Eu sou a pura expressão do afeto e da felicidade. Atraio pessoas sinceras. Sou uma fonte de amor. Sou importante para todos ao meu redor.

Coragem para viver o amor

As pessoas afetivamente bem resolvidas não são, como pensam alguns, desprovidas de problemas. Na verdade, a diferença entre elas e as que buscam a estabilidade emocional sem sucesso é, justamente, o modo de encarar os próprios sentimentos.

Coragem é um ingrediente fundamental em toda e qualquer relação, assim como uma virtude de quem não se relaciona com alguém específico.

Assim, a partir do momento em que você assume o que faz, o que pensa e o que sente, a vida desdobra caminhos cada vez mais nítidos para serem trilhados com verdade e coerência emocional.

O orgulho, o rancor e a sensação de que não se merece um amor à altura são os venenos que a maioria das pessoas nutrem, exatamente por acharem que o amor é algo difícil.

Tudo começa dentro de nós. E essa, por si só, é uma afirmação de extremo poder.

Assuma o controle do seu romance

O Tarot como seu aliado

Mais do que previsões, o Tarot oferece orientações para os diferentes momentos da sua vida. Por isso, lançar mão dessa ferramenta pode ser crucial na busca por uma relação amorosa mais satisfatória.

O Tarot e o Amor traz lições que podem contribuir para amadurecer sua forma de se relacionar. Assim, quando entende melhor o momento em que está, você pode conduzir sua vida amorosa com mais equilíbrio e compreensão.

Veja como jogar:

Acesse aqui o Tarot e o Amor .

. Clique em Jogar agora – Amostra Grátis.

Preencha como gostaria de ser chamada(o) e clique em Iniciar.

Você pode escolher entre revelar seu futuro afetivo de forma geral ou revelar seu futuro afetivo com uma pessoa específica. Neste caso, preencha o campo com o nome desta pessoa.

Embaralhe as cartas e selecione-as conforme indicado. Em seguida, confira o resultado.

Com essas reflexões, o que quer que você deseje para sua vida amorosa estará mais próximo de você!

Descubra quais cartas do Tarot indicam sorte no amor

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto, Tarot 2025 e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

O post Afirmações positivas para atrair amor apareceu primeiro em Personare.