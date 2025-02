O Pompoarismo, também chamado de Ginástica Íntima, consiste em uma série de exercícios destinados a fortalecer ou relaxar os músculos do assoalho pélvico (MAP), os quais podem ajudar a tratar diversas questões íntimas. Neste artigo, te conto 5 benefícios do Pompoarismo para o amor.

A prática é frequentemente associada a mulheres realizando proezas como a expulsão de bolinhas, ou outros malabarismos. No entanto, o objetivo principal dessa prática está longe disso.

Os exercícios de Pompoarismo podem te ajudar a tratar uma série de doenças íntimas, incômodos na hora H, cólicas menstruais e, sim, podem te ajudar a solucionar problemas comuns na vida amorosa, como dificuldades em se entregar à relação e redução na libido, entre outros.

5 benefícios do Pompoarismo para o amor

1. Desbloqueios

O Pompoarismo pode ajudar a retirar e desbloquear todas a amarras e couraças que ficam guardadas no seu útero, e que impedem você de se entregar na relação. Nesse sentido, ao trabalhar todos esses quesitos, você se tornará mais receptiva para o amor.

2. Mais prazer

Outro benefício é o aumento do prazer do casal, tanto da pessoa que está pompoando quanto da pessoa que está recebendo esse pompoar. Assim, a relação sexual fica muito mais prazerosa e com sensações diferentes.

3. Aumento da autoestima

Quando a mulher pompoa, ocorre a ativação de áreas do cérebro que aumentam a autoestima, a autoconfiança e o empoderamento feminino. Dessa forma, ela tem a chance de aumentar a sua sensualidade, se entregando mais na relação e mostrando um lado de si que ainda não havia percebido.

4. Prolonga relação

Mas não é só mais prazer, embora seja o efeito mais conhecido. O Pompoarismo também ajuda a retardar a ejaculação da pessoa parceira, e assim prolongando o tempo da relação sexual.

5. Regulação hormonal

Ao pompoar, a mulher libera mais estrogênio, o que regulariza a sua produção hormonal. Assim, a pele e os cabelos ficam mais bonitos, o brilho no olhar surge. Além disso, essa autoconfiança impacta positivamente na relação amorosa.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

