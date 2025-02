Namorar ou ficar solteiro? Veja prós e contras de cada status

Quem está vivendo a solteirice costuma ouvir perguntas – ou até mesmo cobranças – não estar em um relacionamento amoroso. Mas, afinal, é melhor namorar ou ficar solteiro?

É claro que a resposta depende do momento de vida de cada pessoa. Mas, para ajudar quem está em dúvida, a Equipe Personare entrevistou especialistas em diferentes áreas, que listaram quatro motivos para alguém continuar solteiro e mais quatro motivos para namorar.

Assim, é possível colocar os prós e contras na balança e escolher a melhor opção entre namorar ou ficar solteiro. Vem ver!

Quatro motivos para ficar solteiro

1. Solteirice ajuda a se conhecer melhor

Para a terapeuta energética Ceci Akamatsu, um dos benefícios de estar solteira(o) é a possibilidade de se conhecer de maneira mais profunda e aberta.

“Você pode redescobrir sua identidade, seus próprios desejos e limites, sem confundir-se com a identidade e os desejos de outra pessoa”, declara Ceci.

A terapeuta acredita que o exercício do autoconhecimento pode ajudar em várias áreas da vida, incluindo a convivência com outras pessoas.

2. Aproveitar o tempo livre para cuidar de si mesmo

Na opinião da psicóloga Maria Cristina Gomes, sentir o prazer de estar em sua própria companhia é a melhor parte de escolher ficar solteiro em vez de namorar.

“A pessoa pode aproveitar seu tempo para ler um livro, sair com os amigos ou ir ao cinema. São nesses pequenos momentos do dia a dia que melhoramos nossa qualidade de vida”, explica Maria Cristina.

3. Descobrir novos hobbies ou voltar a fazer antigas atividades

Se a vontade é de se redescobrir, por que não apostar em uma atividade nova? Maria Cristina também acredita que encontrar um novo hobby bem como se dedicar a uma antiga paixão são ótimas formas de aproveitar a solteirice.

“A pessoa pode aproveitar seu tempo livre e fazer alguma atividade física, artística ou artesanal que lhe agrade”, declara a psicóloga.

Este pode ser o momento para tentar aquele curso que você sempre sonhou, mas que acabou adiando por algum motivo. Experimente.

4. Entender que você pode ser feliz sozinho

Apesar de algumas pessoas não perceberem ou não aceitarem, ser feliz e estar só são duas condições que podem conviver juntas da melhor forma.

Para Ceci, é justamente a felicidade plena, independente da vida amorosa, que liberta e permite que uma pessoa viva as relações interpessoais de maneira mais plena.

“Muita gente acredita que se abrir mão da crença de que só será completa quando tiver um par amoroso também abrirá mão do romance em sua vida, e vai acabar com a magia do amor. Na verdade, é o oposto disso”, defende Ceci.

Quatro motivos para namorar

1. Vencer seus próprios desafios

A possibilidade de encarar a vida de outra forma e vencer concepções que estavam enraizadas na mente de cada um é, para Ceci, um dos benefícios de encontrar uma pessoa para estar junto.

“Pode fazer parte dos desafios de evolução pessoal aprender a lidar com os relacionamentos. E as relações afetivas podem representar um catalisador de crescimento“, afirma a terapeuta energética.

Portanto, neste exercício de repensar seus desafios, uma pessoa pode vencer a dificuldade em desapegar-se das ilusões que lhe afastam do amor.

2. Conhecer a si através da outra pessoa

Estar só é um momento propício para buscar a própria identidade e a paz interior. Mas a relação com outra pessoa também pode abrir os caminhos para o autoconhecimento.

Para Maria Cristina, entender os motivos que levam uma pessoa a querer outro alguém ao seu lado e o que ela espera dele faz com que ambos possam se compreender melhor. Além disso, aplicar esse novo conhecimento só traz benefícios para a relação.

3. Entender o significado de companheirismo

Um dos detalhes que fazem toda a diferença na relação entre duas pessoas, seja de amizade, familiar ou amorosa, é o companheirismo.

Encontrar alguém que esteja disposta(o) a dividir a vida com você pode acrescentar ainda mais benefícios para o relacionamento.

“A relação não deve ser de dependência, mas de compreensão e diálogo, sendo possível encontrar na pessoa companheira muito amor”, explica Maria Cristina.

4. Saber que cada relacionamento é único

Segundo a psicóloga, o medo de repetir possíveis fracassos ou insatisfações com relacionamentos amorosos no futuro é um dos motivos mais frequentes para uma pessoa desistir de procurar seu par.

Por isso, para Maria Cristina, é necessário ter em mente que cada relação é única e pode representar um novo começo, sendo bem diferente das relações fracassadas que possam ter acontecido.

“Analise as relações do passado e identifique seus erros a fim de não repeti-los no futuro”, aconselha a psicóloga.

