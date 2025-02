Mês de Peixes: como se preparar para a última fase do ano astrológico

O mês de Peixes é a última fase do ano astrológico. O Sol inicia sua passagem pelo último signo, chegando ao abismo do zodíaco. Ou seja, é o começo do fim.

A partir do dia 18 de fevereiro de 2025, o mês de Peixes tem início, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo.

Esse é o momento, portanto, de inspirar bem fundo e dar um mergulho profundo. Afinal, enquanto estivermos na beira da vida, não estamos vivendo “por inteiro”. É preciso pular.

Ou seja, o mês de Peixes significa que agora é hora de se comprometer com o que é realmente importante para você. E isso vale para todos os signos, mas de maneira diferente.

A seguir, a astróloga Tatiana Magalhães explica o que significa o mês de Peixes e como cada signo pode se preparar para esse momento.

O que significa o mês de Peixes

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo. Mas isso não acontece no dia 1 do calendário que estamos acostumados.

O Mês de Peixes começa entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O dia exato muda a cada ano. Em 2025, o mês de Peixes começar em 18 de fevereiro, às 07h07.

O Ano Astrológico sempre começa quando o Sol entra em Áries e termina quando o Sol passa por Peixes. Ou seja, o mês de Peixes é o último do calendário astrológico.

O mês de Peixes é como um mar denso e poderoso. Você pode escolher se afogar nessa energia ou atravessá-la. Porque você é responsável pela forma como vai agir e reagir.

O mês de Peixes é a última fase do ano astrológico. Nesses dias, é essencial que a gente reconheça o que nos prende ao passado (e nos puxa para baixo) e o que nos motiva a entrar em uma nova etapa que está pronta para surgir.

Se existe algo que você acredita ser capaz de fazer, ou então, sente no seu coração que é o caminho que precisa seguir, esta é a hora de pegar impulso e mergulhar fundo nesta direção. Mesmo que ninguém mais acredite, é hora de se lançar no desconhecido.

A energia de Peixes

O símbolo do Signo de Peixes (como você vê ao lado) é composto por dois peixes nadando em direções opostas, amarrados por uma corda ou linha.

Um peixe representa a evolução; e o outro, a involução.

A corda que amarra os dois peixes é uma representação a oscilação entre o consciente e o inconsciente, o ego e o outro, a luz e a sombra.

O peixe que representa a evolução é a parte de nós que busca a transcendência e o crescimento espiritual. O outro peixe é aquela parte de nós que, mesmo querendo mudar, fica presa às armadilhas do ego e das ilusões.

Como aproveitar o mês de Peixes

O mês de Peixes 2023 é uma fase poderosa e pode ser útil para lidar com as emoções e os desafios que você possa estar enfrentando.

Abaixo estão alguns conselhos e caminhos possíveis para a temporada pisciana, não importa qual seja o seu signo:

Faça um diário. A escrita pode ser uma ferramenta poderosa para aproveitar as energias de Peixes, principalmente no que diz respeito a acessar e expressar emoções. Mais água na vida. O elemento água é um símbolo importante no mês de Peixes, pois representa emoções, sensibilidade, criatividade e intuição. Assim, natação, mergulho, hidroginástica, hidromassagem e outras atividades na água são oportunidades para se conectar com o elemento e praticar a atenção plena. Desenvolva a espiritualidade. Independentemente de religião, a espiritualidade é uma experiência pessoal de busca por um significado maior na vida. Por isso, tente incluir na sua rotina meditação, oração ou outras formas de conexão com o sagrado. O importante é ter maior compreensão de si, dos outros e do universo.

O Mês de Peixes para quem é de Peixes

Se você nasceu no mês de Peixes, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Esse Mapa revela sobre você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Peixes para todos os signos

Durante o Mês de Peixes, mesmo que seu signo seja outro, o Sol ilumina uma parte importante da sua vida. De acordo com a Astrologia, a nossa vida é dividida em 12 áreas, chamadas de casas astrológicas.

Quando o Sol entra em Peixes, os temas de uma das suas casas ficam mais iluminados. Mas isso é diferente para cada pessoa. Se duas pessoas forem, por exemplo, do signo de Libra, não significa que o Sol do mês de Peixes vai iluminar a mesma área da vida delas. Pelo contrário!

Para você ver os significados do mês de Peixes para você, basta seguir este passo a passo rápido e fácil:

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Sol na Casa 1: Tente se reconectar com sua identidade e essência. Experimente algo novo e cuide melhor da sua aparência. Sol na Casa 2: Invista mais em você, principalmente nas suas habilidades e produtividade, e crie uma rotina de cuidados pessoais. Sol na Casa 3: Melhor momento para identificar e mudar padrões de comunicação, como, por exemplo, falar sem pensar ou não expressar claramente suas necessidades. Sol na Casa 4: É um bom momento para se conectar e refletir sobre a relação com sua família. Ótimo para fazer melhorias ou mudar de casa. Sol na Casa 5: Melhor momento do ano para olhar para o que te torna especial e correr atrás do que te faz feliz, mas também reservar tempo para relaxar. Sol na Casa 6: Planeje-se melhor, estabeleça horários para tarefas importantes, mas deixe espaço para descanso e lazer. Sol na Casa 7: Trabalhar em equipe é uma ótima maneira de aproveitar a energia do mês. Isso pode ajudar você a desenvolver sua liderança. Sol na Casa 8: Aproveite para identificar quais comportamentos ou relacionamentos estão te prejudicando e busque mudá-los. Sol na Casa 9: Aproveite para se dedicar a novos estudos, culturas e visões de mundo. Considere viajar para expandir conhecimentos. Sol na Casa 10: Carreira e propósito de vida são seus temas importantes do mês. Pode ser que você receba uma proposta para mudar de posição ou fazer além do trabalho atual. Sol na Casa 11: Momento propício para se engajar em projetos de impacto positivo na sociedade. Mas também para expandir sua rede de contatos e abrir sua mente para novas ideias. Sol na Casa 12: A meditação é uma excelente ferramenta neste mês, quando você provavelmente vai ter de lidar com emoções reprimidas ou questões mal resolvidas.

