Oscar 2025: quem leva a estatueta de Melhor Atriz segundo a Numerologia?

No dia 02 de março, a cerimônia do Oscar 2025 será como uma final de Copa do Mundo para o Brasil. Em campo, Fernanda Torres defenderá o título inédito de Melhor Atriz para o nosso país.

A atriz concorre pela atuação em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, no primeiro filme brasileiro indicado à principal categoria do Oscar, Melhor Filme, além de também concorrer em Melhor Filme Internacional.

Por isso, cada olhar e respiração será de pura expectativa no grande dia: seria este o momento de Fernanda finalmente erguer a tão sonhada estatueta e coroar o cinema brasileiro?

Entre os nomes que estarão na corrida com a nossa brasileira estão Demi Moore (A Substância), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) e Karla Sofía Gascón, do filme campeão de indicações do Oscar 2025, Emília Pérez.

A seguir, apresento minha análise numerológica para você entender de que forma as energias pessoais de cada indicada podem influenciar seus caminhos até o Oscar e quais as chances de cada uma.

Quem deve levar o Oscar 2025

A disputa do Oscar 2025 promete ser acirrada – e a Numerologia comprova isso. Analisamos três mapas numerológicos e muitos números.

Mapa Numerológico : o mapa natal de uma pessoa, calculado a partir do nome completo e da data de nascimento. Ele revela suas características e nunca muda.

: o mapa natal de uma pessoa, calculado a partir do nome completo e da data de nascimento. Ele revela suas características e nunca muda. Mapa do Ano : revela o Ano Pessoal da pessoa e, a partir disso, mostra as previsões e tendências entre janeiro e dezembro de cada ano.

: revela o Ano Pessoal da pessoa e, a partir disso, mostra as previsões e tendências entre janeiro e dezembro de cada ano. Previsões Numerológicas: analisa as tendências para o trimestre de uma pessoa, além dos números de cada um desses três meses.

Ao comparar os números entre esses mapas, principalmente do Ano Pessoal 2025 e Mês Pessoal que cada uma das indicadas ao Oscar vai viver em março (data da premiação) com os números de Desafios e Lições Existenciais, conseguimos entender o potencial de cada uma para levar a estatueta.

Spoiler: as três indicadas com maior potencial, segundo a Numerologia, são: Karla, Cynthia e Fernanda.

Entenda por que a seguir e, ao final, revelo a minha aposta para o Oscar 2025 de Melhor Atriz!

Veja aqui as previsões do Oscar também pela Astrologia

As chances de cada atriz

Demi Moore (Ano 4, Mês 7)

Demi Moore – A Substância

No filme A Substância, Demi Moore brilha, mas seus números não indicam uma forte probabilidade de sair com a estatueta.

Ela vive um Ano Pessoal 4, ligado à consolidação de carreira e busca por solidez, mas em março estará em um Mês 7, que costuma ser menos favorável a grandes picos de reconhecimento público. Há, inclusive, um desafio importante relacionado ao 7 em seu mapa.

Por outro lado, estar entre as indicadas já representa a validação de seu trabalho (uma das características do 4 é a credibilidade). Porém, do ponto de vista numerológico, não há sinais contundentes de que Demi vá concretizar a vitória nesta edição.

Cynthia Erivo (Ano 9, Mês 3)

Cynthia Erivo – Wicked

Protagonista de Wicked, a talentosa Cynthia Erivo também surge com boas chances. Ela vive um Ano Pessoal 9, fase de conclusão de um ciclo, repleta de oportunidades de realização e fechamento com chave de ouro.

Em março, entra em Mês Pessoal 3, número ligado à criatividade, comunicação e exposição midiática – tudo a ver com a indústria do entretenimento.

Essa combinação (9 + 3) tende a favorecer conquistas artísticas e reconhecimento público. Não há grandes desafios numéricos que possam travar o potencial de vitória.

Portanto, Cynthia chega ao Oscar 2025 embalada por uma energia que, sem dúvida, pode lhe trazer resultados bastante positivos.

Karla Sofía Gascón (Ano 7, Mês 1)

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Indicada por Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón atravessa um Ano Pessoal 7. Em geral, o 7 não é um número que promova tanta visibilidade, pois costuma representar introspecção e estudos profundos.

Contudo, em março ela estará em um Mês Pessoal 1, que traz renovação, impulso e abertura de novos caminhos.

O desafio maior é que Karla também carrega o 7 em aspectos mais sensíveis do seu mapa, o que pode dificultar uma consagração em grande escala nesta fase.

Ao mesmo tempo, ela tem a força do 11 como Lição Existencial, sugerindo flashes de genialidade e grandes reviravoltas.

Há potencial, mas a energia do 7 tende a ser menos expansiva para conquistas de troféus que dependam de voto popular ou grande visibilidade midiática.

Aliás, as polêmicas em que Karla Gascón se envolveu recentemente mostram bastante esse conflito. Mais do que a Numerologia, é a própria atriz seu maior obstáculo para vencer a estatueta.

Mikey Madison (Mikaela) (Ano 1, Mês 4)

Mikey Madison – Anora

A protagonista de Anora, conhecida como Mikey Madison passa por um Ano Pessoal 1, excelente para inícios, conquistas e afirmação pessoal.

Em março, ela estará em um Mês 4, que reforça credibilidade e possibilidade de realização concreta. Entretanto, Mikey carrega tanto o 1 quanto o 4 como desafios, o que pode trazer obstáculos e certa tensão na busca por resultados imediatos.

O lado positivo é que a combinação 1+4 fortalece a competência e a determinação para vencer, mas não é a mais fluida na hora de atrair o triunfo de uma grande premiação.

A tendência é que este momento sirva mais como base para solidificar o nome de Mikey na indústria do cinema do que propriamente garantir a estatueta agora.

No entanto, vale lembrar que Mikey Madison saiu vencedora desta categoria no BAFTA 2025, conhecido como o Oscar britânico, que aconteceu dia 16 de fevereiro.

Fernanda Torres (Ano 6, Mês 9)

Fernanda Torres – Ainda Estou Aqui

A brasileira Fernanda Torres concorre pela atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, filme que fez história ao receber três indicações.

Do ponto de vista numerológico, Fernanda vive um Ano Pessoal 6 e estará em um Mês Pessoal 9 em março.

O número 6 está muito associado a responsabilidades, alianças estratégicas e destaque artístico, enquanto o 9 potencializa reconhecimento, visibilidade e realização de grandes sonhos, especialmente no campo das artes.

Além disso, Fernanda possui tanto o 6 quanto o 9 em aspectos-chave do seu Mapa Numerológico Natal (Desafios e Lições Existenciais), o que reforça e potencializa os significados dos números e, portanto, a realização de um grande sonho artístico – a cara de uma vitória no Oscar!

Em outras palavras, Ano 6 + Mês 9 + Mapa Natal com 6 e 9 = alto potencial de premiação. Esta combinação numérica aponta para um momento de grande colheita, consagração profissional e reconhecimento internacional.

Com a vitória recente no Globo de Ouro, tudo indica que Fernanda está em pleno ápice de sua visibilidade e prestígio.

Saiba tudo sobre o Mapa Astral de Fernanda Torres

E o Oscar vai para…

Analisando com mais profundidade todos esses mapas de nascimento e do ano, Cynthia Erivo e Fernanda Torres demonstram ressonâncias numéricas mais fortes com aspectos de visibilidade e premiação.

Ao cruzar todos os dados, minha aposta recai sobre Fernanda Torres. A sintonia entre seus números pessoais (6 e 9) e o momento que vive é muito intensa. A vitória no Globo de Ouro também mostra que as energias de premiação estão ao seu favor.

Portanto, se eu tivesse que escolher hoje, diria que o Oscar 2025 de Melhor Atriz vai para Fernanda Torres, trazendo pela primeira vez a estatueta para o Brasil nessa categoria.

Numerologicamente, todos os sinais apontam para isso!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Oscar 2025: quem leva a estatueta de Melhor Atriz segundo a Numerologia? apareceu primeiro em Personare.