Muitas pessoas querem saber se signos como Câncer e Touro combinam ou se um casal formado por Áries e Escorpião tem futuro. Mas a resposta não está apenas no signo solar. A combinação de signos no amor vai além do signo solar.

O segredo está em analisar o Mapa Astral completo e, principalmente, a posição de Vênus, o planeta do amor, das pessoas envolvidas.

Por isso, para uma análise mais profunda da combinação de signos, a Sinastria Amorosa é a ferramenta mais poderosa. Ela analisa o Mapa Astral de ambas as pessoas, revelando afinidades, desafios e a dinâmica do relacionamento.

Porém, para uma avaliação rápida e simples, podemos começar a entender a combinação dos signos observando os signos e elementos de Vênus. Então, a seguir, você aprenderá como isso pode afetar a sua compatibilidade no amor.

Veja aqui a lista completa de signos que combinam no amor

A importância de Vênus na combinação de signos

Na Astrologia, o planeta Vênus é fundamental quando falamos sobre combinação de signos no amor. Isso porque Vênus simboliza como você expressa e recebe amor, além de refletir seus gostos e busca por prazer.

Por isso, para entender como você e seu parceiro amam, é preciso analisar o signo de Vênus de ambos.

E a melhor maneira de fazer isso é analisando os elementos desses signos, pois cada elemento (Fogo, Terra, Ar e Água) representa um tipo de temperamento que pode influenciar diretamente a combinação dos signos.

Os elementos são:

Fogo: Aventureiros apaixonados, buscam emoção, ação e desafios.

Aventureiros apaixonados, buscam emoção, ação e desafios. Terra: Práticos e estáveis, priorizam segurança e prazer físico.

Práticos e estáveis, priorizam segurança e prazer físico. Ar: Intelectuais e comunicativos, buscam interação social e independência.

Intelectuais e comunicativos, buscam interação social e independência. Água: Emocionais e sensíveis, buscam profundidade e proteção nas conexões.

Entenda melhor no vídeo:

Como descobrir o elemento do signo de Vênus

Para começar a analisar a combinação de signos, é essencial descobrir em qual signo está Vênus no seu Mapa Astral. Siga os passos abaixo para encontrar esse signo:

Abra aqui seu Mapa Sexual do Personare. Você pode ver a versão gratuita.

Você pode ver a versão gratuita. Na lista do seu Mapa, encontre onde está localizado o signo de Vênus . Faça o mesmo com o Mapa da pessoa com quem você tem interesse.

. Faça o mesmo com o Mapa da pessoa com quem você tem interesse. A lista vai aparecer como na imagem abaixo. Por exemplo, a pessoa desse Mapa tem Vênus em Câncer. Ou seja, a pessoa tem Vênus no elemento Água.

Veja a lista dos signos de Vênus e seus respectivos elementos:

Vênus em Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Áries, Leão e Sagitário Vênus em Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Gêmeos, Libra e Aquário Vênus em Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Câncer, Escorpião e Peixes Vênus em Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Agora que você sabe o elemento de Vênus de você e do seu parceiro, veja as melhores combinações de signos no amor.

As melhores combinações de signos

Alguns elementos combinam mais naturalmente do que outros. Em geral, as melhores combinações de signos no amor são:

Fogo + Ar : esses signos compartilham uma abordagem entusiástica e aventureira para a vida e os relacionamentos, resultando em uma conexão dinâmica e cheia de novidades.

: esses signos compartilham uma abordagem entusiástica e aventureira para a vida e os relacionamentos, resultando em uma conexão dinâmica e cheia de novidades. Terra + Água: essa combinação de signos tende a gerar relações mais profundas e seguras, focadas em estabilidade emocional e intimidade.

Claro, também é possível que um signo de Fogo se relacione com um signo de Água, e embora haja desafios, essas diferenças podem ser muito benéficas para o crescimento de ambos no relacionamento.

Combinação de Fogo e Ar

Quando Vênus em Fogo (Áries, Leão, Sagitário) se combina com Vênus em Ar (Gêmeos, Libra, Aquário), o relacionamento tende a ser dinâmico, excitante e cheio de energia.

Nesse sentido, esses signos compartilham uma abordagem entusiástica e aventureira, o que pode gerar uma conexão intensa e cheia de novidades.

O que gostam:

Desafios emocionais: se sentem atraídos por relacionamentos que exigem emoção e superação.

se sentem atraídos por relacionamentos que exigem emoção e superação. Sensação de conquista: a conquista do amor é uma parte essencial da dinâmica do relacionamento.

a conquista do amor é uma parte essencial da dinâmica do relacionamento. Adrenalina do novo: amam a expectativa e o mistério que cercam os primeiros momentos de um relacionamento.

amam a expectativa e o mistério que cercam os primeiros momentos de um relacionamento. Propostas criativas: valorizam a originalidade e as surpresas no namoro e nos encontros.

O que não gostam:

Excesso de previsibilidade: a rotina e a falta de novidade podem ser entediantes.

a rotina e a falta de novidade podem ser entediantes. Cobranças emocionais: preferem relações mais leves e não gostam de pressões emocionais excessivas.

Quem combina com Vênus em Fogo ou Ar:

Esses signos geralmente se combinam bem com pessoas que compartilham seu amor por aventura e liberdade. A relação será estimulante e cheia de energia, mas precisa ser acompanhada de respeito pela individualidade e espaço emocional de cada um.

Combinação de Terra e Água

Quando Vênus em Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) se combina com Vênus em Água (Câncer, Escorpião, Peixes), a relação tende a ser mais profunda e emocionalmente segura.

Nesse sentido, esses signos compartilham uma necessidade de estabilidade, lealdade e conexão emocional genuína.

O que gostam:

Segurança emocional: buscam relações que ofereçam estabilidade e conforto.

buscam relações que ofereçam estabilidade e conforto. Profundidade nas conexões: precisam de um parceiro que esteja disposto a explorar as emoções mais profundas.

precisam de um parceiro que esteja disposto a explorar as emoções mais profundas. Gestos de carinho e cuidado: valorizam os pequenos atos de carinho e as demonstrações de afeto.

valorizam os pequenos atos de carinho e as demonstrações de afeto. Compromisso: Procuram relações sérias e com um forte senso de lealdade.

O que não gostam:

Mudanças repentinas: eles podem se sentir inseguros com mudanças imprevistas ou imprevisíveis no relacionamento.

eles podem se sentir inseguros com mudanças imprevistas ou imprevisíveis no relacionamento. Superficialidade: preferem relacionamentos com conexão emocional verdadeira e não se contentam com algo passageiro.

Quem combina com Vênus em Terra ou Água:

Esses signos tendem a se dar melhor com pessoas que também buscam compromisso e profundidade emocional. Isso porque valorizam estabilidade, confiança e o cultivo de uma intimidade verdadeira no relacionamento.

Conflitos na combinação de signos

Embora os tipos de Fogo geralmente se atraem por Ar, e Água por Terra, relacionamentos bem-sucedidos entre elementos conflitantes também podem ocorrer.

Quando esses elementos se encontram, podem surgir atritos, mas também oportunidades de crescimento mútuo. Exemplos incluem:

sem a Água, o Fogo jamais cessaria sua busca incessante por novas aventuras.

sem o Fogo, a Água estagnaria numa morosidade inativa.

sem a Terra, o Ar não aprenderia a ser mais prático.

sem o Ar, a Terra faria as coisas sempre do mesmo jeito.

sem o Fogo, a Terra tenderia à melancolia.

sem a Terra, o Fogo nunca construiria absolutamente nada.

sem o Ar, a Água viveria imersa no passado.

sem a Água, o Ar se perderia em atividades sociais superficiais.

Assim, a evolução interior e emocional ocorre com mais eficácia quando se está a dois. Além de ser uma jornada mais intensa, ela se torna imensamente gratificante quando se compartilha com alguém que complementa nossas energias e diferenças.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles científicos ou não.

alexey-revista@personare.com.br

O post Combinação de signos no amor apareceu primeiro em Personare.