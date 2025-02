Autorregulação: o que é e como praticar

A autorregulação é uma habilidade fundamental para lidar com estresse, ansiedade e outras emoções que sentimos. No entanto, muita gente não entende de fato o que é autorregulação, confundindo com autocontrole, o que dificulta a aplicação no cotidiano.

Neste artigo, vamos explicar o que é autorregulação, suas diferenças em relação ao autocontrole, como ela funciona no corpo e como você pode praticá-la de forma simples e eficaz para melhorar sua saúde emocional, mental e física.

O que é Autorregulação?

Autorregulação é a habilidade de retornar a um estado interno de equilíbrio após ser atravessada por estados emocionais mobilizadores.

É ter capacidade somática de sustentar o contato consigo mesmo para sair da reação do modo sobrevivência, compreendendo suas necessidades reais e sustentáveis para manejar o que sente.

No entanto, escuto muito em meus atendimentos a expressão “controlar minhas emoções” para se referir a uma forma de lidar com os impulsos que surgem.

Contudo, a verdade é que autorregulação emocional é muito mais sobre se permitir sentir do que de fato controlar o que se sente.

O que vai definir se será saudável ou não é aquilo que fazemos com o que sentimos. Ainda assim, até para fazer algo saudável com o que sentimos é preciso estar aberta pra sentir.

Exemplo prático:

Imagine que você recebe uma crítica inesperada no trabalho.

Em vez de reagir impulsivamente, você usa a autorregulação para parar, respirar profundamente e avaliar a situação de maneira mais calma.

Isso permite que você lide com a situação sem ser controlado pela emoção momentânea, mas também sem ignorar seus sentimentos.

O corpo tem sabedoria e conhece os caminhos pra se regular. Assim, quando permitimos perceber as sensações que passam por nós, sem julgamento, com a criação de uma base de segurança para esse contato interno, podemos experimentar nossas emoções sem sermos dominadas por elas.

Diferença entre Autorregulação e Autocontrole

Muitas vezes, as pessoas confundem autorregulação com autocontrole, mas são conceitos diferentes. Enquanto o autocontrole tenta inibir ou suprimir emoções e impulsos, a autorregulação permite que você reconheça e lide com suas emoções de forma mais saudável.

Diferenças principais:

Autocontrole: envolve a inibição de impulsos e emoções, podendo gerar mais tensão e desgaste emocional a longo prazo.

envolve a inibição de impulsos e emoções, podendo gerar mais tensão e desgaste emocional a longo prazo. Autorregulação envolve acolher suas emoções, permitindo que seu corpo e mente encontrem um equilíbrio natural sem repressão.

Como funciona a autorregulação no corpo

Nosso corpo e nossa mente possuem mecanismos naturais de ajuste e recuperação. O sistema nervoso autônomo (SNA) desempenha um papel central nesse processo, regulando funções como respiração, batimentos cardíacos e respostas ao estresse.

Quando enfrentamos um desafio emocional, nosso sistema nervoso pode reagir de duas formas principais:

ativação = resposta de luta ou fuga

congelamento = desconexão e imobilidade

Em um funcionamento saudável, logo após o fim da possível ameaça, o corpo encontra caminhos para retornar ao equilíbrio. E quanto mais fortalecemos nossa capacidade de autorregulação, mais rapidamente retornamos a um estado de segurança e presença.

Além disso, quanto mais flexível se torna o SNA, mais adaptável e maior a janela de tolerância para lidar com as emoções, ansiedade e estresse.

Por que a Autorregulação emocional é Importante?

A autorregulação emocional é essencial para:

Reduzir a ansiedade e o estresse crônico

Melhorar a capacidade de lidar com desafios e frustrações

Aumentar a resiliência emocional

Prevenir a exaustão mental e emocional

Facilitar conexões interpessoais mais saudáveis

Cuidar de processos de traumas, padrões e bloqueios emocionais registrados como modo sobrevivência em seu corpo

Benefícios da autorregulação

Praticar a autorregulação pode levar a diversos benefícios para sua saúde física e mental, incluindo:

Melhora na qualidade do sono

Redução da ansiedade e do estresse crônico

Maior clareza mental e foco

Fortalecimento do sistema imunológico

Maior sensação de segurança e confiança no próprio corpo

Como desenvolver a autorregulação no dia a dia

A autorregulação envolve autoconhecimento e uma conexão profunda consigo mesma. Nesse sentido, existem algumas técnicas que favorecem essa regulação emocional e ativam o Sistema Nervoso Parassimpático (responsável pelo relaxamento, saciedade, repouso e regulação de função vitais do corpo).

Existem muitos trabalhos para auxiliar na regulação emocional. Alguns deles são:

1. Respiração consciente

Exercícios respiratórios ajudam a regular o sistema nervoso, promovendo relaxamento e presença.

Ao estar sob estresse, a respiração e os batimentos cardíacos aceleram. Mas quando respiramos de forma longa e diafragmática, enviamos para o corpo a informação de que ele está novamente seguro.

Assim, diminuímos o ritmo respiratório e mandamos a mensagem oposta para o corpo, que vai precisando se reajustar a esse novo estado emocional de calma e segurança.

2. Movimento corporal

Práticas como dança livre, alongamento e exercícios de liberação da expressão corporal ajudam a descarregar tensões e restaurar o equilíbrio do sistema nervoso.

Outra prática muito eficaz é a que chamo de Movimento Intuitivo: se conectar com o que se passa em seu corpo e deixar que ele te guie, permitindo que movimentos e posturas surjam através do que for sentindo a cada instante, sem racionalizar.

É oferecer a si mesma o autocuidado que está precisando para regular o que sente.

3. Atenção plena e grounding

Técnicas de mindfulness e grounding (ou aterramento), como sentir os pés no chão ou observar a respiração, auxiliam na reconexão com o momento presente, reduzindo a ativação do sistema de estresse.

Fechar os olhos, sentir o momento presente e estar em conexão consigo mesma traz para o corpo a sensação de maior segurança.

4. Expressão emocional segura

Escrever, pintar, cantar ou simplesmente nomear as emoções são formas de processar sentimentos sem suprimí-los. Assim como falar sobre o que sente em um processo de terapia, em um ambiente seguro que promove acolhimento e suporte.

Essas práticas fortalecem a segurança interna para sentir sem medo, aprendendo recursos e aumentando a confiança em dar conta daquilo que se passa dentro de você.

5. Contato com a natureza

Contemplar a beleza da natureza, sentir o cheiro da mata e das flores, ouvir os sons dos pássaros, ver o verde das folhas… tudo isso ativa o Parassimpático, traz ancoragem no momento presente e a sensação de segurança no corpo.

Quer ajuda para aprender a autorregulação?

A autorregulação é uma habilidade essencial para uma vida emocionalmente saudável, pois nos permite navegar os desafios da vida com mais leveza e resiliência.

As técnicas que comentei acima são muito efizades, mas, de forma isolada E sem apoio e sem um trabalho terapêutico consistente e embasado para compreender as individualidades e especificidades de cada um, podem ter resultados incompletos.

Portanto, não exite em procurar ajuda profissional. E se você deseja aprender técnicas práticas de autorregulação, regeneração e autocuidado, tenho um convite: o evento COLO, onde você terá a oportunidade de vivenciar essa jornada de reconexão profunda e restauradora.

Lembre-se: quando cultivamos a autorregulação, criamos um espaço interno de segurança e equilíbrio—um presente para nosso bem-estar físico, mental e emocional.

Luisa Restelli

Psicóloga e Psicoterapeuta Corporal Reichiana. Realiza atendimentos no RJ e online, grupos terapêuticos para mulheres e palestras.

luisarestelli.psi@gmail.com

