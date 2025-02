Muita gente nem repara em Vênus retrógrado e no tanto que podemos aprender com ele. Mas esse trânsito é bastante importante em nossas vidas, afinal, é o planeta que rege o amor e as finanças.

Você acha que Vênus é só amor, dinheiro, flores e chocolates? Não! Ele pode representar muita bagunça financeira, baixa autoestima e falta de amor-próprio nos relacionamentos quando não vivemos bem Vênus no nosso Mapa – seja no Mapa Astral, seja no da Revolução Solar.

Portanto, de tempos em tempos, precisamos fazer um balanço geral na nossa forma de amar e de lidar com o nosso dinheiro. Astrologicamente, esse momento chega quando temos Vênus retrógrado – o que teremos agora, de 1º de março a 12 de abril de 2025.

Neste artigo, você verá o que podemos aprender com Vênus retrógrado em relação ao amor e à autoestima. Além disso, confira como foram as duas últimas retrogradações do planeta, em 2021 e 2023, e o que esses trânsitos nos ensinaram sobre relações.

O que aprender com Vênus retrógrado sobre relacionamentos

Vênus governa o amor, a beleza, o prazer e o dinheiro. Assim, quando está retrógrado, sua energia não flui como de costume.

É um período em que o planeta está mais lento, e, astrologicamente, interpretamos e vivemos um momento de revisão nas nossas vidas.

Por isso, de 1º de março a 12 de abril de 2025, você pode sentir e vivenciar:

retorno de questões mal resolvidas do passado;

testes nos relacionamentos;

fase de términos ou reavaliações;

encontros com ex (seja na vida real ou na mente – muitas clientes já estão relatando sonhos com o ex!).

Ou seja, Vênus retrógrado não é exatamente o melhor período para começar um relacionamento, mas sim para fazer uma revisão:

como está sua forma de amar;

como está a troca de dar e receber amor, respeito e cuidado na relação, se houver;

como você está consigo mesma (afinal, a gente só dá aquilo que a gente tem, né?).

Esse é o momento de refletir sobre o que você aprendeu e vivenciou durante as suas experiências amorosas passadas.

Vênus retrógrado em Áries traz um período de reavaliar pensamentos, sentimentos e comportamentos individuais e também dentro do relacionamento.

Reflexões sobre sua vida amorosa

Durante Vênus retrógrado, naturalmente você poderá se questionar:

O que vivenciei nos relacionamentos passados que ainda sinto que não superei? O que superei?

O que vivenciei nos relacionamentos passados que me auxiliaram a ser e me tornar uma pessoa melhor?

O que desejo, espero e faço para um relacionamento dar certo?

Estou entregando muita energia – muito mais do que o meu parceiro/minha parceira – ou estou esperando muito dele/dela?

Estou realmente pronta para iniciar ou assumir um relacionamento?

Ainda estou repetindo padrões de relacionamentos passados ou dos meus pais?

Quando ocorre um desentendimento, como eu e ele/ela resolvemos?

Estou aberta ao diálogo? E à mudança?

O quão bem eu me sinto no relacionamento?

Ainda acredito que “os opostos se atraem”?

O que ainda me machuca no amor?

Eu e meu parceiro/minha parceira somos/estamos alinhados com os mesmos objetivos, metas, ideias e ideais?

Eu estou em um relacionamento por amor incondicional ou por medo da solidão?

Por fim, um bom exercício é, após responder as perguntas acima, fazê-las junto com sua pessoa parceira e ver a reação dela. Assim, juntos(as), vocês podem aprender o que Vênus retrógrado tem a ensinar.

O jeito Vênus em Áries de amar

Em 2025, parte da retrogradação de Vênus acontece no signo de Áries, trazendo à tona as qualidades arianas:

paixão intensa;

desejo de liberdade;

amores que começam como fogo e podem terminar em cinzas.

Vênus em Áries é um posicionamento astrológico que traz um jeito de amar diferente: direto, impulsivo e até um pouco “rebelde”. Veja algumas características:

Super intenso: a atração acontece no primeiro olhar, e o desejo precisa ser correspondido rapidamente.

a atração acontece no primeiro olhar, e o desejo precisa ser correspondido rapidamente. Sem rodeios: joguinhos? Não existem para Vênus em Áries. Se gosta, demonstra. Se não quer mais, segue em frente.

joguinhos? Não existem para Vênus em Áries. Se gosta, demonstra. Se não quer mais, segue em frente. Ama a conquista: para esse posicionamento de Vênus, o que excita é o desafio. Portanto, quando tudo fica muito previsível, o interesse pode diminuir.

para esse posicionamento de Vênus, o que excita é o desafio. Portanto, quando tudo fica muito previsível, o interesse pode diminuir. Independente acima de tudo: relacionamentos sufocantes não funcionam para Vênus em Áries. Isso porque o desejo de liberdade é tão forte quanto o desejo pelo outro.

relacionamentos sufocantes não funcionam para Vênus em Áries. Isso porque o desejo de liberdade é tão forte quanto o desejo pelo outro. Relacionamentos intensos, mas nem sempre duradouros: como a paixão chega rápido, às vezes, pode ir embora com a mesma velocidade. O desafio aqui é aprender a sustentar o amor além da fase inicial.

O que vem aí com Vênus retrógrado em Áries

Descubra com o que você pode se deparar no período em que Vênus estará retrógrado no signo de Áries e, consequentemente, que lições pode aprender:

Reencontros com amores do passado

Não apenas fisicamente, mas também na memória e no coração. Essa reflexão pode trazer dúvidas: Será que eu realmente superei? Tenho vontade e disposição para um novo relacionamento?. Amar, cara leitora, caro leitor, é para quem tem coragem!

Testes de paciência

Áries é um signo impulsivo. Por isso, com Vênus retrógrado nesse signo, 2025 pode nos fazer perceber onde estamos tendo muita pressa e pouca paciência no amor.

Revisão da autoestima

A retrogradação de Vênus em Áries vai deixar MUITO evidente se estamos dependendo da outra pessoa para nos sentir valorizadas(os).

Desafios no amor-próprio

Neste período, podemos perceber que não estamos nos colocando como prioridade ou que estamos abrindo mão da nossa independência por um relacionamento.

E os relacionamentos?

Confira o que pode acontecer nos relacionamentos durante o trânsito de Vênus retrógrado em Áries:

Términos inesperados : se um relacionamento está baseado apenas na paixão momentânea, sem troca genuína, respeito, objetivos, metas e parceria, ele provavelmente não resistirá a esse trânsito.

: se um relacionamento está baseado apenas na paixão momentânea, sem troca genuína, respeito, objetivos, metas e parceria, ele provavelmente não resistirá a esse trânsito. Conflitos por falta de liberdade: casais que não respeitam o espaço um do outro podem enfrentar crises sérias.

casais que não respeitam o espaço um do outro podem enfrentar crises sérias. Testes de superação: o retorno de pessoas do passado pode ser um teste do universo para ver se você já aprendeu a lição. O que você não superou, energeticamente, sempre volta.

o retorno de pessoas do passado pode ser um teste do universo para ver se você já aprendeu a lição. O que você não superou, energeticamente, sempre volta. Dúvidas sobre seguir sozinha ou continuar no relacionamento: pode surgir o questionamento se a relação é uma escolha ou medo de ficar só; e se estamos nos sentindo verdadeiramente prontas(os) para assumir um relacionamento.

O que aprendemos com as últimas retrogradações de Vênus

Em seguida, veja como foram os dois últimos trânsitos de Vênus retrógrado e o que pudemos aprender com eles:

Vênus retrógrado em Capricórnio (2021-2022)

Capricórnio é o signo do compromisso, da seriedade, do comprometimento. Portanto, esse trânsito mexeu com esses pontos nos relacionamentos.

Quem estava se relacionando nesta época, pode ter sentido a necessidade de revisar o quão séria estava a relação:

Havia um alinhamento de objetivos?

Ou era só vontade de ficar junto para cumprir “tabela social” para a família, os amigos e até mesmo você?

Muitas pessoas perceberam que estavam em relacionamentos sem estrutura, enquanto outras decidiram a necessidade/vontade de oficializar algo que fazia sentido a longo prazo.

Vênus Retrógrado em Leão (2023)

Em 2023, a grande questão foi sobre valorização:

você está sendo valorizada(o)?

estou me valorizando neste relacionamento?

Leão é o signo da autoafirmação, da autoimagem, em como assumimos quem somos!

Se você estava com problemas de autoestima, era natural que encontrasse outra pessoa vibrando na mesma energia baixa que você. Os opostos não se atraem, linda! Os iguais se encontram!

Essa é uma verdade difícil de dizer, mas todos os relacionamentos tóxicos acontecem porque os dois estão em uma energia baixa. Além disso, o ego se “alimenta” de brigas, discussões e tudo o que acontece em um relacionamento nada saudável.

Leão é o quanto você se conhece e confia em si. Logo, em 2023, Vênus retrógrado em Leão te incentivou a pensar no seu papel na relação.

Muito generoso, Leão quer agradar. O problema é que, energeticamente, o relacionamento é a dinâmica de DAR e RECEBER amor, afeto, cuidado e respeito.

Se essa balança estava desequilibrada não apenas no relacionamento, mas também em si, você sentiu. E esperamos que você tenha reagido!

Afinal, quando não reagimos, a energia negativa daquele signo aumenta. Isso porque, em trânsitos assim, não vivenciamos o melhor da energia do planeta (Vênus) e nem do signo em que se encontra (Leão).

Em 2023, muitas relações entraram em crise, porque um dos lados (talvez até os dois) não se sentia visto ou reconhecido. Por outro lado, foi um período de empoderamento, em que muitas mulheres aprenderam a colocar limites nas relações.

Você lembra o que viveu nesses períodos? Pense sobre isso:

Como esses trânsitos impactaram sua vida?

Você se sentiu mais exigente?

Parou de aceitar menos do que merece?

Terminou ou começou uma relação ou reflexão a respeito dos seus relacionamentos e da sua forma de amar?

Como lidar com Vênus retrógrado em 2025

Pare, respire, reflita e tenha coragem!

Vênus retrógrado não vem para destruir relacionamentos, mas para você analisar a energia da parceria. E, se for para terminar, que seja porque você tomou uma decisão consciente – e não por um impulso passageiro.

Confronte suas verdades emocionais

Algumas perguntas podem ser difíceis, mas se você não fizer, com coragem ariana, a sombra do que você não quer encarar sempre vai voltar. Questione-se:

Você está em um relacionamento por amor genuíno ou por medo da solidão?

Está fugindo do compromisso ou aceitando menos do que merece?

Você tem coragem para entrar/dar o próximo passo em um relacionamento?

Fortaleça seu amor-próprio

Se você precisa da validação da outras pessoa para se sentir bem, Vênus retrógrado vai cutucar essa ferida. Aproveite para trabalhar sua autoestima e lembrar que seu valor não depende de ninguém.

Resolva as pendências do passado

Pode rolar um déjà-vu, seja com a mesma pessoa ou alguém que traga uma relação muito parecida. Mas isso não significa que o capítulo precisa ser reescrito. Pergunte-se:

Essa história merece uma segunda chance ou já cumpriu seu ciclo?

Realmente “limpei” o passado?

Estou verdadeiramente comprometida(o) em dar e receber o meu melhor no relacionamento?

Por fim, Vênus retrógrado em Áries quer que você ame com coragem – mas sem se perder no fogo das emoções. Seja no amor, na autoestima ou nos relacionamentos, essa é a chance de transformar impulsividade em sabedoria e paixão em maturidade.

Coragem! Amar é para quem tem coragem.

