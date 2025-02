Numerologia do Carnaval: saiba qual número representa você na folia deste ano

Na fascinante jornada pela Numerologia do Carnaval, você descobre o número que revela seus segredos pessoais neste mês de folia.

A Numerologia ajuda a saber como aproveitar o Carnaval e a descobrir como estará sua disposição para esse momento. A partir disso, é possível escolher se os seus dias de folia serão agitados, tranquilos ou em clima de paquera.

E aí você pode adaptar seus planos conforme a sua Numerologia do Carnaval:

se o seu número do mês indica que é hora de descansar e você estava mesmo querendo isso, aproveite para recusar os convites para folia sem culpa e criar um clima de relaxamento especial.

Porém, se seu número indica que é tempo de descanso e você quer muito ir para os bloquinhos, lembre-se de, entre um programa e outro, incluir momentos de relaxamento.

Achou interessante? Então, vem descobrir as dicas da Numerologia para o seu Carnaval!

Calcule sua Numerologia do Carnaval

Cada pessoa tem um número que a representa em um determinado ano, que é o seu Ano Pessoal, e também tem números que trazem significados mensais a sua vida.

Para calcular sua Numerologia do Carnaval, é importante que você saiba qual é o número do seu Mês Pessoal em março. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Seu número em março e os significados para seu Carnaval

1 é seu número do mês

Como o Número 1 simboliza o gosto por fazer algo diferente, neste Carnaval você poderá optar por viver uma situação nova.

Poderá decidir assistir aos desfiles de sua escola de samba ao vivo ou optar sair em um bloco carnavalesco, caso nunca tenha vivido essas experiências.

Seu Mês Pessoal 1 evidencia o quanto esta época será apropriada para curtir a folia de uma maneira até então não experimentada por você.

2 é seu número do mês

Neste Carnaval, você poderá preferir menos agitação. O Número 2 simboliza a pausa e o descanso.

Valerá a pena não se exceder na folia neste mês. Se puder ir a um local sossegado, tal como um sítio, uma pousada ou até mesmo curtir as festividades só por meio da TV, será melhor.

Há tendência de cansar-se facilmente e até mesmo ficar gripada(o) nesta época.

3 é seu número do mês

Eis uma das melhores épocas para curtir o Carnaval, pois o simbolismo do Número 3 representa alegria, diversão e festa. Ou seja, tudo a ver com as festividades carnavalescas!

Momento excelente para namorar e fazer sexo. Então, proteja-se com camisinha – ainda mais que o Número 3 também representa a fertilidade, o que pode dar origem à gravidez.

Há chances, inclusive, de engatar um namoro ao encontrar uma pessoa com a qual viverá um romance durante a folia – ou durante o mês de março.

4 é seu número do mês

Esse simbolismo não tem muito a ver com festa, mas sim com o trabalho. Por isso, pode ser que precise trabalhar neste período ou simplesmente fique preocupado com certas responsabilidades e deveres – o que deve reprimir um pouco sua alegria e disposição em pular o Carnaval.

Como o Número 4 também está associado a grupos, inclusive o familiar, valerá a pena se divertir junto com amigos ou viajando com a família.

5 é seu número do mês

Esse simbolismo tem tudo a ver com o Carnaval, pois o Número 5 gosta de aproveitar ao máximo momentos de liberdade, viajando, fazendo sexo ou vivendo experiências diferentes.

Fantasiar-se também tem a cara do Número 5, o qual representa a capacidade de representar papéis como forma de sair da rotina e experimentar o novo.

6 é seu número do mês

Este é outro número que ama aproveitar as festividades ao lado dos amigos. Então, desfilar em um bloco, viajar com a galera ou simplesmente se reunir com a multidão nas ruas tem tudo a ver com o seu Mês Pessoal 6.

Como é um simbolismo que aprecia o belo e a estética, a harmonia das cores e do ritmo das alas das escolas de samba poderão lhe sensibilizar mais neste Carnaval.

Possivelmente você estará com predisposição maior a apreciar a beleza dos desfiles.

7 é seu número do mês

Quem passa por esse ciclo aproveitará melhor o Carnaval em clima de quietude, como um retiro espiritual ou simplesmente viajando para um local em pleno contato com a natureza, como numa cachoeira ou indo à praia.

Caso caia na folia, cuidado com as bebidas e todo tipo de excessos, pois o Número 7 pede moderação e diminuição no ritmo.

8 é seu número do mês

Você pode querer se destacar no Carnaval. Se tem alguma escola de samba, sua torcida estará ainda mais acentuada, porque o Número 8 é competitivo e gosta de vencer ou se sobressair.

E como esse simbolismo também está associado a carga maior de trabalho e responsabilidades, poderá ficar preso aos compromissos ou preocupações profissionais neste período.

Além disso, os gastos costumam ser maiores no Mês Pessoal 8. Então, pode ser que você tenha comprado pacotes de turismo, passagens ou simplesmente tenha suas despesas aumentadas neste período.

9 é seu número do mês

Esse simbolismo envolve a arte, a beleza e as emoções num nível bem exagerado. Então, poderá curtir ao máximo este período.

O Número 9 representa experiências inesquecíveis e bem intensas, por isso este Carnaval poderá ser sempre lembrado por você.

Viagens de longa distância também têm a ver com o Mês Pessoal 9. Então, se sempre sonhou passar esta época de folias em um lugar especial, aproveite!

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

