Mapa Astral do Casal e Sinastria Amorosa são a mesma coisa?

Se você já se interessou em usar a Astrologia para o amor, provavelmente já ouviu de Mapa Astral do Casal e/ou de Sinastria Amorosa.

Ambas as ferramentas são usadas para analisar relacionamentos, mas será que elas são a mesma coisa?

Spoiler: não são! Neste artigo, vamos explicar as diferenças entre o Mapa Astral do Casal e a Sinastria Amorosa, como cada uma delas funciona e como podem ser usadas para entender melhor a dinâmica de um relacionamento.

O que é o Mapa Astral do Casal?

O Mapa Astral do Casal é um estudo astrológico focado na relação entre duas pessoas, considerando o momento exato em que o relacionamento começou.

Embora normalmente associemos Mapas Astrais a pessoas, é importante entender que qualquer coisa que “nasce” ou começa tem um Mapa Astral. Isso inclui empresas, cidades, ou até eventos importantes.

No caso do Mapa Astral do Casal, criamos o mapa para o relacionamento em si, tratando a relação como uma “entidade” com suas próprias energias, características e potenciais.

Assim como o Mapa Astral de uma pessoa reflete sua personalidade e trajetória a partir da posição dos planetas no momento e local exato do seu nascimento, o Mapa do Casal revela a dinâmica do relacionamento com base nos aspectos astrológicos que formam a “personalidade” dessa união.

Assim, ao calcular esse mapa, você consegue enxergar a energia coletiva do casal, a forma como ambos se conectam e os desafios que podem surgir ao longo do relacionamento.

O que é a Sinastria Amorosa?

A Sinastria Amorosa, por outro lado, compara os Mapas Astrais individuais dos parceiros. Esse estudo astrológico foca em analisar como as características de uma pessoa se conectam com a personalidade da outra, verificando áreas de compatibilidade e desafios.

Assim como no Mapa Astral, a Sinastria vai muito além do signo solar de cada pessoa Ela leva em conta a posição dos planetas, o signo lunar e os aspectos planetários entre os dois mapas.

Então, cada uma dessas posições mostra como as duas pessoas podem se entender emocionalmente, intelectualmente e até fisicamente.

Além disso, ao mostrar os desafios da relação, ajuda a entender e respeitar a individualidade do outro.

Diferenças entre o Mapa Astral do Casal e a Sinastria Amorosa

Foco da Análise:

O Mapa Astral do Casal analisa o relacionamento como um todo, considerando o momento da união do casal.

analisa o relacionamento como um todo, considerando o momento da união do casal. A Sinastria Amorosa compara os Mapas Astrais de cada parceiro individualmente para ver como suas energias interagem.

Objetivo:

O Mapa do Casal busca entender as características do relacionamento como uma unidade, destacando os pontos fortes e as áreas que precisam de mais atenção na relação.

busca entender as características do relacionamento como uma unidade, destacando os pontos fortes e as áreas que precisam de mais atenção na relação. A Sinastria Amorosa visa identificar as áreas de compatibilidade, os desafios e as características astrológicas que moldam o comportamento de cada parceiro dentro da dinâmica do relacionamento.

Cálculo:

O Mapa Astral do Casal é calculado a partir da data, hora e local do início do relacionamento. Assim, você pode consultar um astrólogo para fazer o Mapa para você.

é calculado a partir da data, hora e local do início do relacionamento. Assim, você pode consultar um astrólogo para fazer o Mapa para você. A Sinastria Amorosa é feita comparando os mapas astrais das duas pessoas envolvidas. Veja aqui como fazer uma Sinastria Amorosa.

Interpretação:

O Mapa do Casal revela como os planetas e as casas astrológicas se posicionam para o relacionamento, formando uma energia coletiva.

revela como os planetas e as casas astrológicas se posicionam para o relacionamento, formando uma energia coletiva. A Sinastria Amorosa revela como as energias individuais de cada parceiro se combinam e quais áreas têm mais afinidade ou conflito.

Como a Astrologia no relacionamento

Ambos os estudos são ferramentas poderosas para entender e fortalecer um relacionamento.

O Mapa Astral do Casal pode ser útil para entender a energia única do relacionamento, como ele se comporta ao longo do tempo e quais desafios podem surgir no caminho.

Já a Sinastria Amorosa ajuda a identificar como os dois parceiros podem se complementar e quais áreas exigem mais trabalho e adaptação.

Usando ambos, você pode ter uma visão completa de como o relacionamento funciona, tanto de forma individual quanto coletiva, e trabalhar nas áreas que exigem mais atenção para criar uma parceria equilibrada e duradoura.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

