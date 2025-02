O Brasil está ansioso! Com três indicações para o Oscar 2025, todo mundo quer saber as previsões da Astrologia e, consequentemente, as chances de Ainda Estou Aqui e da nossa queridíssima Fernanda Torres.

A 97ª cerimônia de entrega do Oscar acontece em 2 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA). Sim, em pleno Carnaval, temos a chance de fazer história com o cinema nacional.

Será que a festa vai ser em dobro? Veja agora o que dizem as previsões da Astrologia para o Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional.

O céu do dia

No dia da cerimônia, o Sol estará em Peixes fazendo uma conjunção com Saturno, o que revela um momento de estruturação dos sonhos. A data é propícia para dar corpo ao mundo da fantasia, tornar real aquilo que um dia foi idealizado.

Além disso, Marte em Câncer faz bom aspecto com o Sol em Peixes, indicando um momento em que a sensibilidade ganha palco. Isso favorece um evento lúdico e cheio de grandes emoções.

Ao mesmo tempo, Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, estará fazendo uma quadratura com o Sol. Isso sinaliza problemas com regras, leis, abuso de poder e exageros. Ou seja, é um aspecto tenso que dificulta tomadas de decisão coerentes.

Previsões da Astrologia para o Brasil no Oscar 2025

Veja como estão as previsões para as indicações brasileiras:

Ainda Estou Aqui como Melhor Filme e Melhor Filme Internacional

Além das boas avaliações que o longa brasileiro tem conquistado pelo mundo, Ainda Estou Aqui conta com uma forcinha da Astrologia segundo as previsões para o Oscar 2025.

O diretor Walter Salles é ariano e agrega boas energias para as chances da produção. Afinal, tanto Vênus quanto a Lua estarão posicionadas no seu signo solar, indicando carisma e magnetismo. Isso pode trazer sorte para o filme!

Fernanda Torres como Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui

No dia da cerimônia, 02/03, Vênus na Casa 10 faz um bom aspecto com Júpiter na Casa 6 no Mapa Astral de Fernanda Torres.

Isso reforça o magnetismo pessoal da artista e a sua capacidade de atrair atenção para a carreira. Esse posicionamento fortalece a tendência a ser valorizada, principalmente, em relação ao trabalho (será que está pintando a estatueta?).

Além disso, analisando o mapa de trânsitos do dia, fica claro o quanto os projetos pessoais de Fernanda Torres ganharão evidência. Isso porque Saturno, Nodo Norte, Mercúrio, Netuno, Lua e Vênus estarão ativando a Casa 5, a área da vida que fala justamente sobre criações e projetos pessoais.

Assim, para a nossa alegria, a brasileira tem grandes chances de sair vitoriosa.

E os concorrentes?

Em seguida, veja o que as previsões da Astrologia dizem sobre os indicados às principais categorias do Oscar 2025:

Melhor Filme

Anora

O filme possui boas motivações astrológicas para vencer. Isso porque o Sol, Mercúrio, Saturno e Nodo Norte estão posicionados no signo de Peixes, justamente o do diretor Sean Baker, que pode ter um momento de reconhecimento e visibilidade.

O Brutalista

Dirigido pelo leonino Brady Corbet, as chances de vitória crescem com o Meio do Céu no signo de Leão em 02/03. Assim, uma possível realização profissional para Brady pode vir por aí. O filme já conquistou o Globo de Ouro 2025, como Melhor Filme de Drama.

Um Completo Desconhecido

O diretor James Mangold é sagitariano, e isso não traz boas notícias nesse momento. Júpiter em Gêmeos faz oposição ao Sol em Sagitário, o que indica possível frustração.

Conclave

Assim como Sean Baker, Edward Berger é pisciano, o que traz boas perspectivas astrológicas para Conclave, apontado pelas críticas especializadas em cinema como um dos favoritos ao prêmio. Não à toa, venceu o BAFTA 2025, considerado o Oscar britânico, em 16 de março.

Duna: Parte 2

O diretor Denis Villeneuve é libriano, o que traz alguns desafios. Vênus, regente do seu signo solar, estará em Áries, seu signo oposto, causando possíveis tensões e frustrações.

Emilia Pérez

Rodeado de polêmicas, Emilia Perez já tirou o Globo de Ouro e o BAFTA do Brasil. Agora, a energia de Urano em Touro pode trazer boas novas ao filme, já que diretor Jacques Audiard é taurino. Notícias inesperadas podem surpreender o profissional.

Nickel Boys

O também taurino RaMell Ross, diretor de Nickel Boys, está sob comando das energias de Urano. Isso pode indicar surpresas e até boas notícias.

A Substância

Coralie Fargeat é sagitariana e pode ter suas chances reduzidas pelo mau aspecto do signo solar com Júpiter, assim como James Mangold.

Wicked

Outro que não pode contar muito com a Astrologia é Jon M. Chu, diretor de Wicked. Escorpiano, a oposição do Sol natal com Urano pode reduzir suas chances, pois o aspecto pode ser traduzido como precipitação, radicalidade, mudanças desafiadoras.

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, de Wicked (Capricórnio)

Em 02/03, Júpiter natal estará conjunto a Sol, Mercúrio e Saturno no signo de Peixes. O que indica sorte, expansão, realização e estruturação de sonhos.

Ao mesmo tempo, Saturno natal, regente de Capricórnio, estará em aspectos tensos com o Sol em Peixes e Júpiter em Gêmeos.

Astrologicamente, portanto, as chances existem, mas são pequenas. A capricorniana pode estar vivendo uma fase mais voltada para o planejamento.

Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez (Áries)

No dia da cerimônia, Lua e Vênus estarão ativando o Sol e o Meio do Céu da atriz. Já Marte em Cancer estará fazendo conjunção com o ascendente em Câncer da atriz, o que reforça a tendência da ariana a ganhar visibilidade e coragem. Por isso, ela teria ótimas chances.

As atitudes polêmicas de Karla, no entanto, podem enfraquecer as boas energias astrológicas. Além disso, Marte natal e Urano em trânsito estarão em mau aspecto.

Plutão natal faz uma oposição a Lua e Vênus, o que pode indicar notícias desafiadoras, conflitos de gênero e questões com figuras de poder (muito do que já estamos vendo acontecer na vida da atriz).

Mikey Madison, por Anora (Áries)

A atriz Mikey Madison possui conjunções muito favoráveis entre Sol natal, Júpiter e Meio do Céu com Vênus e Lua em trânsito. Isso indica carisma, atração, magnetismo, sorte e expansão para a carreira da ariana. Além disso, Marte faz conjunção com o ascendente da atriz, o que indica visibilidade e coragem.

Um aspecto desafiador é a quadratura de Plutão natal com o Sol, que pode indicar revelações difíceis que podem vir à tona. Ainda assim, Mikey tem grandes chances de ser premiada pela conexão positiva entre Júpiter e Vênus no Meio do Céu.

Vale lembrar que ela levou o BAFTA 2025 de Melhor Atriz.

Demi Moore, por A Substância (Escorpião)

Com Ascendente e Júpiter em Peixes, a noite do Oscar 2025 é bastante favorável para a escorpiana Demi Moore. Pode ser um momento de crescimento, visibilidade e realização de sonhos.

O Sol natal também faz um trígono com o Sol em trânsitos, o que indica muito brilho e reconhecimento. A atriz ganhou o Globo de Ouro 2025 de Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical e vem sendo apontada como a principal ameaça à estatueta de Fernanda Torres.

Melhor Ator

Adrien Brody, por O Brutalista (Áries)

Adrien Brody será beneficiado por uma boa conexão entre Júpiter em trânsito com Meio do Céu natal. Além disso, Mercúrio em trânsito faz uma conjunção com Mercúrio natal em Peixes.

Portanto, a boa sorte, o crescimento e a expressão artística do ator estarão muito fortalecidas no dia da premiação.

Porém, 02/03 também será marcado por um encontro desafiador entre Plutão natal com a Lua em trânsito, o que pode indicar conflitos de gênero e/ou envolvendo figuras de poder.

Timothée Chalamet, por Um Completo Desconhecido (Libra)

Em 02/03, Timothée Chalamet estará em pleno retorno de Saturno, vivenciando um momento que pode ser marcado por muitos conflitos internos e aprendizados que envolvem o desenvolvimento de maturidade.

Por ser capricorniano com Stellium neste mesmo signo, esse período tem uma relevância ainda maior, já que Saturno é o regente de seu signo solar.

Paralelamente, é possível que a conjunção de Saturno, Sol e Lua na Casa 5, a casa dos projetos pessoais, possa evidenciar os frutos de um longo trabalho sendo colhidos – com nada menos que um Oscar!

Colman Domingo, por Sing Sing (Sagitário)

Em 02/03, Plutão natal faz oposição ao Sol em Peixes, Marte em Câncer faz oposição ao Meio do Céu em Capricórnio, Júpiter natal faz oposição a Vênus e Lua em Áries e Urano faz quadratura com Marte natal.

Traduzindo: do ponto de vista astrológico, as chances de Colman Domingo são reduzidas, pois planetas de grande envergadura fazem oposição a posicionamentos que falam sobre carreira, expansão, sorte e crescimento.

Ralph Fiennes, por Conclave (Capricórnio)

Posicionamentos relevantes no signo de Peixes ativam a Casa 6 de Ralph Fiennes, indicando um momento importante envolvendo a sua conexão com trabalho. Marte em trânsito ativa o Meio do Céu do ator, evidenciando assertividade e liderança.

Por outro lado, Júpiter em trânsito faz oposição ao Sol natal, apontando excesso de confiança e exageros, podendo levar a frustrações e inseguranças. Além disso, Plutão faz oposição ao Nodo Norte, o que pode indicar mudanças desafiadoras e deixando Fiennes sem o prêmio.

Sebastian Stan, por O Aprendiz (Leão)

O planeta da boa sorte faz bons aspectos para Sebastian Stan. Júpiter natal faz um trígono com Sol em trânsito, enquanto Júpiter em trânsito faz conjunção com a Lua natal.

Isso indica uma aliança positiva que fortalece o otimismo e a sensação de crescimento para o ator. Por isso, existe uma tendência positiva ao seu bom desempenho na premiação.

Melhor Filme Internacional

The Girl with the Needle

Como já vimos antes, não é um bom momento para sagitarianos. É o caso do diretor Magnus von Horn pode, que tem suas chances reduzidas pelo mau aspecto do seu signo solar com Júpiter.

Emilia Pérez

Assim como em Melhor Filme, o diretor taurino Jacques Audiard pode ter boas surpresas. Apesar de controverso, em 2025, o filme já conquistou o Globo de Ouro e o BAFTA nesta categoria.

The Seed of the Sacred Fig

O diretor iraniano Mohammad Rasoulof é do signo de escorpião e tem suas chances reduzidas pela oposição do Sol natal com Urano. O aspecto traz mudanças inesperadas, mas desafiadoras, o que não é uma boa previsão para o Oscar.

Flow

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Animação, o filme deixou a Letônia, seu país de origem, em festa. Dirigido pelo ariano Gints Zilbalodis, Flow conta com boas vibrações astrológicas, afinal Vênus e Lua estarão posicionadas em Áries, indicando carisma e magnetismo. As chances são consideráveis.

Vem o Oscar 2025 para Fernanda Torres? Veja as previsões

