Calor, mil atividades em paralelo e mais calor… Parece difícil conseguir manter uma alimentação equilibrada durante os dias quentes. Por isso, nossa super lista de Lanches saudáveis no Carnaval ajuda você a cair na folia sem perder a linha.

Assim, você cuida do seu apetite e não prejudica seu corpo com deficiência de minerais e vitaminas, essenciais para curtir a festa sem perrengues com a saúde.

Consumindo opções saudáveis, que podem substituir uma refeição ou pequenos lanchinhos para fazer durante o dia, é possível ganhar energia para poder aproveitar o melhor que o verão e o Carnaval têm a oferecer.

Vamos, então, aos Lanches saudáveis no Carnaval. Delicie-se e ainda ganhe saúde!

4 opções de lanches saudáveis no Carnaval

1. Sanduíche Mediterrâneo

Feito com tomate, esse sanduíche mediterrâneo é rico em licopeno, ou seja, um poderoso antioxidante. Por isso, esse é um dos lanches saudáveis de carnaval que ajuda a combater os radicais livres e contribui para uma pele bonita.

Ingredientes (para 1 pessoa):

1 tomate firme para salada

1 mussarela de búfala média ou 3 fatias de queijo branco

1 colher de sobremesa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de manjericão picado e 2 folhinhas para decoração

2 azeitonas pretas picadinhas

2 fatias de pão integral light torrado

Como se recuperar energeticamente após o Carnaval

Preparo:

Montar em camadas com: tomate (polvilhar o sal e a pimenta-do-reino), queijo mussarela ou branco, tomate, queijo, tomate, queijo e, por fim, o tomate.

Cobrir com o molho (misturar o azeite com o manjericão) e, assim, enfeitar com as folhinhas de manjericão.

Colocar a fatia de pão no prato e, então, as azeitonas por cima.

2. Atum refrescante

O atum é rico em ômegas, que protege o coração e, por isso, combate o colesterol elevado. Por isso, quem for comer fora, pode levar o lanche em uma frasqueira térmica.

Ingredientes (para 1 pessoa):

2 fatias de pão integral light ou 1 baguete pequena

2 colheres de sopa de atum em lata (se for em óleo escorrer bem, ou preferir o atum em água)

1 colher de sopa de maionese light

1 colher de sopa de cenoura ralada

1 palmito bem picadinho

1 colher de sopa de pepino picado

1 azeitona verde picadinha

Sal e cheiro verde a gosto

Preparo:

Misture os ingredientes até que, por fim, se torne um patê.

Depois, é só passar no pão.

3. Sanduíche tropical

A manga contém fibras que saciam bem como liberam glicose lentamente. Desse modo, fornece energia prolongada e sem comprometer a cintura! Além disso, a rúcula é rica em sais minerais (para quem o sabor for muito acentuado, misturar com alface-americana).

Ingredientes (para 1 pessoa):

1 baguete ou 1 pão francês

Folhas de rúcula

1 colher de sopa de azeite

1 fatia de manga cortada em cubinhos

2 fatias de queijo branco ou 2 sticks de kani kama

sal a gosto

1 colher de sobremesa de maionese light

Preparo:

Passar a maionese light no pão, colocar as folhas de rúcula e, por fim, temperar com sal e ao azeite.

Colocar o queijo branco ou o kani kama e a manga em cubinhos.

4. Crepe Sofisticado

Os cogumelos são ricos em proteínas que trabalham na renovação celular e no sistema imunológico. Sugiro acompanhar uma salada verde com alface-americana, agrião, tomate-cereja com azeite, sal (ou flor de sal) e limão ou aceto balsâmico.

Ingredientes (para 4 pessoas):

Massa:

125 g de farinha (cerca de 1 xícara de chá + 1 colher de sopa cheia)

2 ovos

1 xícara de leite

1 pitada de sal

Manteiga (em quantidade suficiente)

Recheio:

1 bandeja de cogumelos frescos ou 1 vidro grande em conserva

1 vidro de palmito picadinho

Pimenta-do-reino a gosto

8 fatias de queijo mussarela

Queijo ralado a gosto

Mostarda dijon

Sal de trufas (opcional)

Flor de sal, ou seja, é um tipo de sal “crocante” para temperar a salada ou polvilhar um pouquinho sobre o crepe já montado)

Preparo:

Massa:

Bater com o batedor ou no liquidificador todos os ingredientes, depois esquentar a frigideira, colocar um pouco de manteiga, espalhar e depois virar para dourar os dois lados. Fazer com a massa toda (dá cerca de 7 a 8 massas).

Recheio:

Colocar o cogumelo fresco em água fervente, e, então, escorra, corte em fatias e refogue com um pouco de manteiga, pimenta-do-reino moída e sal (quem quiser pode colocar o sal de trufas, que é especial e bem aromático).

Misture o palmito picadinho. Para quem for fazer com o cogumelo em conserva, não precisa aferventar antes.

Na frigideira, ponha a massa e, então, coloque um pouco de mostarda dijon, 1 fatia de queijo, o recheio de cogumelo com palmito e um pouco de queijo ralado. Assim, feche o crepe no meio e espere o queijo derreter. Repetir o processo com todas as massas, e vá servindo quente.

Sucos refrescantes e nutritivos para cair na folia com saúde

1. Smothie rosado

Por ser rico em cálcio, previne a osteopenia (perda do cálcio) e a osteoporose (osso poroso, perigoso para fraturas).

Bater meio pote de iogurte natural desnatado ou sabor de morango com meia polpa congelada (de morango, framboesa ou mirtilo).

Adicionar meio copo de leite desnatado e adoçante a gosto.

Bater tudo no liquidificador e pronto.

2. Falso Lassi

O lassi é uma bebida tradicional indiana, mas esta versão é modificada.

Bater uma fatia de manga, meio copo de iogurte natural desnatado, meio copo de leite, uma pitada de canela e uma pitada de cardamomo (ou seja, uma especiaria especial que dizem ter poderes afrodisíacos…).

Lanches para hidratar nas tardes de Carnaval

1. Sorvete ou frozen

Podemos aproveitar e curtir um sorvete de fruta (assim, você sacia a vontade de docinho e descansa a mente) ou um bom frozen iogurt. Só não vale colocar muitos recheios e caldas, pois comprometerá a leveza!

2. Suco tropical

Bata no liquidificador uma banana nanica ou prata pequena com meio copo de leite, gelo, adoçante ou açúcar a gosto (pode nem ser necessário) e uma colher de sopa cheia de suco de maracujá concentrado.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com

O post Lanches saudáveis no Carnaval apareceu primeiro em Personare.