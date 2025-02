Quadratura Sol-Júpiter: atenção máxima aos exageros no Carnaval

Em pleno Carnaval, teremos de lidar com os efeitos da quadratura Sol-Júpiter. Esse aspecto astrológico atinge seu ponto máximo no domingo (02/03) e marca um período de tendência aos exageros.

Como já é um momento em que as pessoas costumam “liberar geral”, seja na festa, na bebida, na comida ou até nas finanças, o sinal de alerta precisa ficar ligado o tempo todo.

Para evitar excessos, o ideal é estipular limites previamente, pois controlar impulsos no calor do momento será mais difícil. Além disso, o clima intenso do feriado também pode mexer com as emoções.

Mas, o que exatamente significa essa quadratura e como você sentirá essa energia no seu dia a dia?

A seguir, você vai entender o contexto geral. Mas você tem previsões específicas, que levam em conta o seu Mapa Astral, aqui no Horóscopo Personalizado.

O que é a quadratura Sol-Júpiter?

Na Astrologia, uma quadratura é um aspecto de tensão entre dois planetas, que formam um ângulo de 90 graus entre si.

Quando essa tensão ocorre entre o Sol, que simboliza nossa identidade, vitalidade e ego, e Júpiter, planeta da expansão, otimismo e crescimento, o resultado pode ser um excesso de confiança ou um desejo exagerado de assumir mais do que podemos lidar.

Esse aspecto mexe com nosso senso de direção e autoconfiança, fazendo com que, muitas vezes, miremos muito alto ou nos comprometamos com mais do que conseguimos cumprir.

Por outro lado, é um excelente momento para questionar se estamos no caminho certo ou se estamos apenas fugindo das responsabilidades e dificuldades.

Conflitos internos que surgem com Quadratura Sol-Júpiter

A quadratura entre o Sol em Peixes e Júpiter em Gêmeos traz aquela vontade de se jogar sem pensar nas consequências.

Enquanto o Sol em Peixes convida a sonhar, fugir da realidade e viver tudo com intensidade, Júpiter em Gêmeos amplia essa energia, tornando difícil estabelecer limites.

O resultado? A tentação de exagerar em tudo, sem medir esforços para aproveitar cada momento.

Veja alguns dos dilemas que essa energia pode trazer:

Curto a folia até o amanhecer ou respeito meu corpo e descanso?

Me jogo no bloquinho sem medo ou tento manter os compromissos da semana?

Sigo o fluxo das emoções ou imponho alguns limites para evitar arrependimentos?

Como/bebo livremente, sem limites, ou me seguro em alguns momentos?

A combinação entre Peixes e Gêmeos promete um Carnaval sem moderação, então vale a pena encontrar um meio-termo para aproveitar sem se perder nos excessos!

Qual é a saída?

A quadratura entre Sol em Peixes e Júpiter em Gêmeos pode ser um alerta para prestarmos atenção nos limites antes de mergulhar de cabeça nos excessos do Carnaval.

Júpiter nos impulsiona a querer mais – mais festa, mais emoção, mais tudo –, mas sem medir as consequências. Já o Sol em Peixes tende a nos levar pelo fluxo, sem muita preocupação com a realidade.

Portanto, o desafio aqui é perceber quando estamos indo longe demais e se essa busca por intensidade não passa de uma fuga.

Mesmo que a tentação de extravasar seja grande, encontrar um equilíbrio entre curtir e manter os pés no chão pode fazer toda a diferença. Afinal, o Carnaval acaba, mas as consequências (e a ressaca) podem durar bem mais do que os quatro dias de festa!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Quadratura Sol-Júpiter: atenção máxima aos exageros no Carnaval apareceu primeiro em Personare.